Самые опасные бытовые отходы

Борьба за чистоту окружающей среды у нас набирает обороты. В больших городах любой бизнесмен, радеющий за природу, приложив немало усилий, сможет сдать на утилизацию вредоносные стекло, пластик и химреактивы.

Батарейки

По утверждениям экологов, это бомбы замедленного действия. Любые - хоть огромные в промышленных аккумуляторах, хоть крошечные в часах. Тяжелые металлы: свинец, кадмий и ртуть, которые в них содержатся, попадают в почву и воду, отравляя их.

Например, самая популярная, как ее называют, пальчиковая батарейка способна поразить 20 квадратных метров почвы или отравить 400 литров воды тяжелыми металлами: свинцом, кадмием и ртутью. При этом ежегодно жители земли выбрасывают в мусор 450 тонн батареек.

Как их перерабатывают? Сортируют, чистят, дробят, отделяют металлические элементы. Из полученной смеси удаляют марганец, цинк и графит. Переработка одной партии занимает около четырех дней.

Экологи и активисты регулярно проводят акции по сбору отработавших свой ресурс батареек. Но это пока капля в море.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если в своем бизнесе или работе вы используете батарейки, сдавайте их только в специализированные точки сбора, например, в магазинах бытовой химии.

По мере возможности откажитесь от батарей с небольшой емкостью и переходите на перезаряжаемые аккумуляторы.

Люминесцентные лампы

В каждой из них от 3 до 5 миллиграммов ртути. Это в пять раз больше, чем в бытовом градуснике. При этом мы с детства знаем, что разбитый термометр - это очень опасно: ни в коем случае не собирать не то чтобы вручную, даже в пылесос. Все в один голос советуют вызывать специалистов из МЧС, хоть это и дорого. Кстати, старые ртутные градусники принимают в государственных аптеках по закону.

Если же разбилась люминесцентная лампа среднего размера, знайте, что из нее выйдет около 50 кубических метров ядовитых испарений, которые быстро отравят воздух. Надо срочно вызывать специалистов, которые обработают помещение, а также проведут демеркуризацию лампы специальным раствором, чтобы устранить частицы ртути.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Приобретайте светодиодные лампы - в них нет ртути.

Если задаться целью, в любом городе можно найти пункт их утилизации. Контактами вам могут помочь в местной администрации, в МЧС и даже в хозяйственном магазине: если в нем продаются люминесцентные и другие ртутьсодержащие лампы, то владелец должен сотрудничать с компанией по их переработке.

Бытовая химия

Садоводы впадают в две крайности - щедро рассыпают по участку препараты. В итоге химикаты накапливаются в почве и растениях. Вторая крайность - полный переход на органические удобрения. Но тот же навоз в больших дозах вредит порой не меньше «химии».

Стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, чистящие средства, ополаскиватели... Они содержат вредные поверхностно-активные вещества - ПАВы. В них высокая концентрация вредных веществ. Все это рано или поздно попадает в грунтовые воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Покупать экосертифицированную бытовую химию, парфюмерию.

Садоводам рекомендуется внимательно читать инструкцию и с пониманием относиться к рекомендованным дозировкам - не использовать удобрений больше, чем в них написано.

Лаки и краски сдавать в пункты сбора токсичных бытовых отходов.

Пластиковые бутылки и пакеты

Про них писано-переписано. Уже даже подсчитали, что 16 000 полиэтиленовых пакетов выбрасывают на земле каждую секунду.

Бутылки, пакеты, все одноразовое - это ПВХ-пластик. Он разлагается сотни лет. Сжигать тоже плохо - выделяется кадмий, высокотоксичные вещества уходят в почву и атмосферу.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если в своем бизнесе вы используете пластиковую упаковку, смените ее на экологичную - сделанную из бумаги или биоматериалов.

Сократите потребление изделий из пластика.

Просроченные лекарства

Попавшие в почву просроченные антибиотики «тренируют» болезнетворные микроорганизмы. У них довольно быстро вырабатывается иммунитет к ним. И не надо потом удивляться тому, что прописанные врачом сильные лекарства не действуют.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Стараться не покупать лишние лекарства.

Просроченные лекарства можно договориться сдать в государственные аптеки.

Просрочку уложить в герметичную банку и выбросить ее в бак для стекла или пластика.

Компьютеры и электроника

В повседневном использовании компьютеры могут нанести вред разве что вашим глазам и осанке. Но как только поломанный ноутбук попадает на свалку, он становится опаснее в сотни раз. Металл кадмий содержится во всех видах электроники. Большие дозы вызывают деформацию скелета, переломы, накапливаясь во внутренних органах, он вызывает рак. Используется в компьютерной технике и свинец. А это нервные расстройства, заболевания почек и мозга. Не забываем и про ртуть: металл, который активно применяют при производстве электрических приборов, относится к 1-му классу опасности - накапливается в почках, вызывает проблемы дыхательной и нервной системы, мозга, угнетает работу печени и почек.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Приобретайте качественную долговечную технику, которая прослужит долгие годы.

Ремонтируйте, а не выбрасывайте.

Многие магазины принимают отработавшую свое технику и даже дают за нее скидку при покупке нового товара. Поэтому не выбрасывайте, а грамотно утилизируйте.

Скрытая угроза

Опасными называют отходы, представляющие угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Они содержат вещества, обладающие такими свойствами, как токсичность, взрывоопасность, легковоспламеняемость, высокая реакционная способность.