Рубить или хранить - вот в чем вопрос

И чем ближе Новый год, тем больше елок, как живых, так и искусственных, украшает офисы компаний, магазинчики, кафе и рестораны…

Разумеется, каждый ответственный предприниматель не может не задумываться, какой выбор с позиций устойчивого развития и экологичности бизнеса будет правильным. Натуральные деревья или пластиковые? И каждый год стороны сходятся в битве, как «остроконечники» с «тупоконечниками» и Монтекки с Капулетти. Кто же прав?

Натуральная

ПЛЮСЫ

Тот самый запах, естественность.

Живые елки выращиваются в специальных хозяйствах исключительно для праздника, поэтому вреда лесам от их вырубки нет.

Во многих городах после праздников они могут быть переработаны на компост, хвою отправляют в зоопарки - ее любят слоны и зубры, из веток делают топливные брикеты, удобрения. Но если ее даже не переработают, елка спокойно сгниет, как и положено порядочной органике.

МИНУСЫ

Ее, живую, рубят. А до этого растят 10 - 15 лет.

В год для нас срубают минимум одно дерево. И это только считаем то, что вы принесете домой. А если еще одно в офис? А если у вас несколько магазинов или кафе? В общем, неплохой бор за всю жизнь получается. А сколько деревьев вы посадили? То-то.

Хвою из всех щелей приходится выковыривать до лета.

Искусственная

ПЛЮСЫ

Пластиковую имитацию можно использовать не один год. То есть польза экологии несомненна.

Экономия - не надо каждый год тратиться на новую.

Пол не будет постоянно засыпан хвоей, поэтому не надо будет платить сверхурочные уборщицам и клининговым компаниям.

Они относительно дешевы. Зато пушистость гарантирована, а размер, размах лап, цвет, форму можно выбрать по вкусу.

МИНУСЫ

Наш рынок наводнен елками из Юго-Восточной Азии. Представляете, сколько топлива тратится на их доставку?

Чтобы искусственная елка окупилась с точки зрения экологии, ею надо пользоваться 20 лет. Но в среднем ее выбрасывают через восемь.

Консалтинговое агентство Ellipsos вычислило: производство искусственных елок оказывает в три раза больше влияния на изменение климата и истощение ресурсов, чем вырубка такого же количества обычных елок.

Большинство искусственных елок изготавливаются из неперерабатываемых материалов. К тому же некачественные имитации могут быть токсичными.

Они могут стать причиной аллергии у людей и животных.

Может плохо пахнуть отходами нефтепродуктов, из которых она и сделана.

НОВИНКА ГОДА

Покупкой елки в интернете с доставкой давно не удивишь. Но в этом году сервис стал гораздо лучше: продавец показывает вам товар по видеотрансляции, а выбранное сразу уносят упаковывать.

Альтернатива

Елку можно сделать из всего, была бы фантазия.

Офис или торговую точку можно украсить лапником.

Живая елка в кадке - ее можно отвезти на дачу и посадить там. Только помните, что продавцы запросто могут при пересадке повредить корни или сжечь их удобрениями. К тому же далеко не каждая выдержит частую смену температурного режима.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Дешевле, чем сейчас, только 1 января

Совет для тех, кто собирается покупать елку, тот же, что и перед походом в продуктовый магазин: заранее определитесь с тем, что вам нужно. Потому что наивный вопрос «почем дерево?» приведет к паре десятков встречных:

какая высота?

насколько пушистое?

наше, импортное?

ель, сосна, пихта Нордмана?

лохматое или стриженое?

упакованное или перевязанное?

в горшке, без?

живое, искусственное?

если искусственное, то…

Поэтому знайте, что…

отечественные на елочных базарах 28 и 29 декабря будут стоить примерно тысячу рублей за метр, хотя могут мерить и в дециметрах;

цена на них будет расти до самого праздника, но в момент открытия базаров, 20 декабря, можно сторговаться и на 700 рублях;

импортные в 3 - 4 раза дороже, в зависимости от страны (Дания - самые дорогие);

наши приятно пахнут, их пушистее и не так стремительно осыпаются;

можно купить не целое дерево, а лапник - по 100 - 200 рублей штука (торг уместен);

в Москве будет 200 елочных базаров, работать они начнут 20 декабря, закончат 31-го с 16 до 22 часов;

самые высокие деревья на елочном базаре - пять метров.

ПОЧТИ ДАРОМ

В Московской области живые елки продают 19 лесничеств. Если вы приедете в любое из них, то метр вам обойдется - та-дам! - в 30 рублей. В цену входит сертификат, сообщающий о законности приобретения.

КСТАТИ

Поможем природе - просто и без фанатизма

Гирлянды из светодиодов. Они на 90 процентов экономнее в смысле расхода электричества и служат дольше.

Продукты и подарки старайтесь покупать либо вообще без упаковки, либо в бумажной.

Сервировка без одноразовой посуды и коктейльных трубочек.

По статистике, мы выкидываем до 25 процентов всех купленных продуктов. А в новогодние праздники - до 40 процентов.

По данным социологов, большинство россиян хотели бы получить в подарок деньги, но их заваливают безделушками под выброс. Подарите своим клиентам что-нибудь солидное, качественное, из натуральных материалов.