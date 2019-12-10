2019-12-10T04:55:01+03:00
Общество

"От вибраторов до BDSM аксессуаров": названы самые популярные секс-игрушки среди россиян

Эксперты подчеркнули, что наименьшей популярностью у соотечественников пользуются секс-куклы и роботы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"От вибраторов до BDSM аксессуаров": Маркетплейс назвал самые популярные секс-игрушки среди россиян"От вибраторов до BDSM аксессуаров": Маркетплейс назвал самые популярные секс-игрушки среди россиянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Разработчики российского маркетплейса "Беру" назвали наиболее популярные секс-игрушки среди россиян. Так, по словам экспертов, охотнее всего соотечественники в онлайн-магазинах "для взрослых" покупают эротическую одежду (70%), вибраторы (40%) и фаллоимитаторы (31%).

В свою очередь секс-куклы и роботы у российского населения пользуются наименьшей популярностью: всего 8% россиян соглашаются заменить реального партнера на резинового или механического.

Опрос также показал, что российские мужчины чаще покупали симуляторы (мастурбаторы), а женщины — вагинальные шарики и вибраторы. Также респонденты отметили, что покупали игрушки для себя, а не для партнёра.

Исследование показало, что мужчины и женщины младше 35 лет отдают предпочтение различным BDSM-аксессуарам, эротической одежде и белью.

Респонденты рассказали, что в большинстве случаев выбирают и покупают подарки для себя и партнеров именно в интернет-магазинах, потому что так они не испытывают смущения, как в обычном секс-шопе,

При этом, 65% самых раскованных респондентов отметили, что делают покупки в магазинах "для взрослых" регулярно, причем 10% из них — не реже, чем раз в месяц.

По словам опрашиваемых, первая покупка в секс-шопе у них произошла по разным причинам, в том числе, чтобы приобрести сексуальные навыки. Любопытно, что зачастую свою первую секс-игрушку участники опроса купили спонтанно: просто проходили мимо магазина или увидели в интернете.

При выборе товара респонденты обращают внимание на: материал (78%), внешний вид (73%) и цену (73%). Женщины, в отличие от мужчин, также руководствуются техническими характеристиками и отзывами покупателей.

Эксперты отмечают, что интерес к покупкам секс-игрушек через интернет за год вырос на 14% (с 20 миллионов в I полугодии 2018 года до 23 миллионов в I полугодии 2019-го). Пользователи все чаще отдают предпочтение онлайн-формату, поскольку он обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и психологического комфорта.

При этом, большая часть аудитории во всех категориях, как отмечают эксперты, — это мужчины (кроме интимной косметики и средств контрацепции).

В опросе приняло участие 212 респондентов: мужчины и женщины из городов-миллионников в возрасте 18-50 лет, которые покупали секс-аксессуары в последние 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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