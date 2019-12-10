2019-12-10T13:51:09+03:00
Общество

Уроки креативности и критического мышления

Пять умений, которые понадобятся нынешним школьникам через 10 лет
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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В современном мире каждый день появляются новые технологии, которые могут полностью изменить наш образ жизни. Всего 12 лет назад был выпущен первый iPhone, а сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без мобильных приложений.

C развитием технологий и интернета значительная часть школьной программы оказывается под вопросом. Нужно или учить детей писать от руки — или пора заменить прописи слепым десятипальцевым набором? Стоит ли учить делению в столбик, или проще потратить это время на другие, более практичные, вещи?

На такие вопросы нет однозначного ответа. Школы оказываются перед выбором: чему учить детей, чтобы это точно пригодилось им в будущей жизни. И все чаще современные учителя делают этот выбор в пользу навыков, а не знаний — факты устареют, а умения останутся.

КРЕАТИВНОСТЬ

Это именно то, что отличает человека от робота! В мире, где даже заголовки новостей пишут нейросети, найти хорошую работу поможет умение найти нестандартное решение и отклониться от заданного алгоритма.

Но можно ли развить в ребенке креативность? Или же размах нашей фантазии заложен в генах и ограничен природой?

- У детей от природы сильно развито воображение, - уверена учитель начальных классов Елена Кузнецова. - Чтобы развивать в них креативность, достаточно просто не мешать им, играть и творить! Важно позволять детям самим искать варианты решений, и совершать ошибки в процессе.

Такой подход позволяет развивать креативное мышление практически на любом предмете. А результат — это свежий взгляд на героев классических произведений, поиск новых стратегий решения задач по физике и математике, а также дискуссии об исторических событиях, которые могли сложиться иначе и перевернуть всю нашу жизнь.

Креативность

Креативность

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

В эпоху интернета и соцсетей количество фейковых новостей растет, а найти истоки той или иной информации становится всё сложнее. Чтобы фильтровать поток информационного мусора, который льется на нас с экранов, необходимо развивать критическое мышление! И это не просто здравый смысл, который позволит сразу отбросить очевидные выдумки, но и привычка проверять данные, сверять информацию из разных источников и не верить слепо всему услышанному.

- Главные спутники критического мышления — это логика и аналитика, - считает учитель математики Александр Захаров. - Поэтому надо развивать их! И тут на помощь приходят игры. У любой игры есть свои правила. И когда ребята сталкиваются с ними, они учатся действовать и мыслить в соответствии с логикой этих правил, и лучше понимают причинно-следственные связи.

В средней и старшей школе хорошо работает и небольшое отклонение в сторону от стандартной программы. Например, разбор лженаучного эксперимента или исторической мистификации позволит ученикам не только лучше запомнить обсуждаемую тему, но и выработает привычку не верить всему подряд.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Одним только английским уже не обойтись! Глобализация и рост транснациональных корпораций приводит к тому, что уже сейчас в одном офисе могут работать представители самых разных культур. И чтобы активно вести деловую переписку и общаться с коллегами по всему свету, знать один-единственный язык недостаточно. И, видимо, не за горами тот день, когда джентльменский набор образованного человека пополнят испанский и китайский.

- Язык это не просто способ коммуникации, - говорит преподаватель французского языка Ирина Котлова. - Это ключ к пониманию чужой культуры и менталитета, особенностей мышления и самой природы человека. Для общения и переписки можно пользоваться и онлайн-переводчиками, которые постоянно совершенствуются. Но они не помогут найти общий язык с другими людьми, в прямом смысле этих слов.

СОФТ-СКИЛЛС

Софт-скиллс — это навыки, которые не связаны напрямую со школьными предметами. Например, это коммуникабельность и умение работать в команде, умение побеждать и проигрывать, и даже тайм-менеджмент! Таких уроков в школьном расписании нет, но именно эти навыки нужны для успешного развития и карьерного роста.

- Такие навыки развиваются не только во время уроков, но и во внеучебное время, - считает Денис Балуев, замдиректора по воспитательной работе. - Для этого и нужны все эти активности — совместные экскурсии и походы, школьные конкурсы и олимпиады. И важно поощрять не соревновательность и конкуренцию, а работу в группе и командный дух.

Конечно, в развитии личностных навыков ребенка многое зависит от семьи. Но именно школа может воспитать в учениках ответственность и серьезное отношение к делу, а также заложить стремление к дальнейшему развитию.

Работа в команде

Работа в команде

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ

И это ключевой навык, который пригодится каждому человеку. Профессии и специальности появляются и устаревают, чуть ли не каждый день! Это раньше наши бабушки и дедушки могли всю жизнь проработать в одной школе или на одном заводе, и им хватало знаний, полученных в университете или в техникуме. А сейчас те вещи, которые студенты учили на первом курсе, устаревают еще до их выпуска. И, чтобы оставаться в строю, нужно быть готовым учиться и осваивать новую информацию в течение всей жизни. Говоря словами Льюиса Кэрролла, нужно бежать со всех ног, чтобы хотя бы оставаться на месте.

В ИТОГЕ

Для того, чтобы современные школьники могли научиться всем этим ключевым навыкам, необходимо, чтобы и сами учителя знали, как их преподавать. Для выявления лучших практик и инновационных подходов в сфере образования был создан новый конкурс "Учитель будущего", который позволит преподавателям не только продемонстрировать свои умения, но и обменяться опытом и передовыми педагогическими технологиями.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://Teacher.rsv.ru, прием заявок продлится до 31 декабря. Участники и победители конкурса получат доступ к самым актуальным онлайн-ресурсам в сфере образования, а также смогут принять участие в программе совершенствования профессионального мастерства. Ну а команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

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