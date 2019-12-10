Почти каждый пятый работающий россиянин живет на теневые доходы

Около 13 млн россиян не платят налоги с зарплаты — это 18% от всех работающих. Такие данные сообщило агентство «Национальные кредитные рейтинги».

- Такие показатели держатся уже примерно 5 лет, - уточнил в беседе с «КП» один из авторов исследования Андрей Пискунов.

Из-за неплательщиков бюджет недополучает около 3 трлн руб. А если бы все зарплаты вдруг стали легальными, то НДФЛ можно было бы уменьшить с нынешних 13% до 11%.

Кто же все эти люди?

- Неплательщиков налогов можно разделить на три группы, - пояснил «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Первая — те, кто находится в трудоспособном возрасте, но не принимает участия в общественно-полезной деятельности. Это алкоголики, наркоманы, люди, отбывающие наказание или находящиеся под следствием.

Вторая — это те, кто что-то продает или оказывает услуги, но работает на грани рентабельности. Например, продает выращенное на своем участке. Если их принудить платить налоги, то они вообще могут свернуть свою деятельность. В отношении таких людей можно было бы ввести некий официальный минимум, не облагаемый доходом.

И третья группа — те, кто могут платить, но не платят. К этой категории в наибольшей степени может быть применен контроль за доходами и расходами. Но и тут надо действовать осторожно, в экономике все взаимосвязано. Например, в результате жесткого контроля за серыми зарплатами некоторые рабочие места могут закрыться — это приведет к росту безработицы и как следствие, увеличится нагрузка на бюджет.