Как мы ездили к Юрию Лужкову на гречку

Дело в том, что я довольно долго работал в Калининградской области и во время поездок по ней смотрел на поля вокруг дороги. В то время процентов девяносто этих полей были голыми, заросшими травой, стояли себе без всякой пользы. И дело не в том, что их тогда на всякий случай выкупили за копейки разные жулики.

- Дренаж нарушен, - отвечали мне тогда чиновники.

А дренаж для меня что такое? Непонятное слово. Поля же огромные, соответственно и дренаж на них восстановить - какое-то немыслимое дело.

Лужков был настоящей достопримечательностью маленькой Калининградской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первую командировку из Москвы в родной Калининград с Гамовым я чуть не проспал. Волновался тогда. Лужков был уже настоящей достопримечательностью маленькой Калининградской области. Туристы и местные жители предпочитали морское побережье, а на востоке - что там? Граница да несколько развалин замков.

Лужков на своём не вписывающимся в ландшафт чёрном новеньком внедорожнике Порше рассекающий по Озерскому району стал настоящей достопримечательностью востока области. Нет, на него не ездили посмотреть туристы, просто все знали, что он там есть.

Да и бывшему мэру, похоже это все было по кайфу.

Ну и едем мы по его владениям, справа коровники, слева овцы пасутся, конезавод, пчелы, там, вешенки какие-то, а вокруг всего этого поля лужковской гречки до горизонта.

В память о пасеках, оставшихся в Подмосковье, у Лужкова был телефон с золотыми пчелами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Юрий Михалыч, - говорю - а как так получается, что у вас тут все растёт и колосится, а в других местах все травой поросло? У вас земля какая-то особенная?

- Хорошая тут земля, - улыбается, - мы дренаж восстановили - все и растёт. Урожай такой будет, мы этой гречкой не только Калининград, мы и Москву накормим.

- Так погодите, дренаж - это же что-то сложное.

- А что там дренаж? Канавок накопал - вот и готов дренаж.

Этот простой ответ меня тогда шокировал. Хотелось срочно выпить. У Лужкова же был строгий сухой закон.

- Юрий Михайлович, такое хозяйство у вас тут большое, а вы самогонку не гоните?

Лужков прищурился, ушёл куда-то в соседнюю комнату и вернулся с бутылкой виски. Я тогда чисто символически поправил моральное здоровье, и Лужков убрал ее на полочку. После ужина я вышел из лужковской усадебки и долго рассматривал звезды на небе. Стоял и думал, какое же тут все правильное и феншуйное.

Где-то через полгода мы с Гамовым опять приехали сюда на сбор урожая гречки. И за ужином я обратил внимание, что бутылка стоит на том же месте и жидкости там столько же, как и в прошлый раз. Никто не пригубил даже, кроме наглого меня.

Юрий Лужков и фотокорреспондент "Комсомольской правды" Виктор Гусейнов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И это меня как-то радовало по-детски. Вот мол, на востоке моей малой родины, живет настоящий Лужков, растит свою гречку, а у него стоит МОЯ бутылка.

Последний раз я видел Лужкова возле здания правительства Калининградской области месяц назад. Он шёл со своим директором Тимуром к губернатору рассказать что-то про сельское хозяйство. Шёл бодро, улыбался, ничего, как говорится не предвещало...

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