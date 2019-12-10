2019-12-10T16:00:59+03:00
Звезды

Как живут повзрослевшие дети Мурата Насырова

Певца не стало в 37 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Мурат Насыров в феврале 2006 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Никита КрючковПевец Мурат Насыров в феврале 2006 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Никита Крючков
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Певец Мурат Насыров трагически скончался 12 лет назад. У музыканта остались жена и двое детей. Когда с их звездным отцом произошла трагедия, они были маленькими. Сейчас наследники совсем взрослые. Дочери артиста Лие 23 года , а сына Акиму - 19 лет.

О сыне и дочери Мурата Насырова до недавнего времени не было ничего слышно. Близкие оберегали наследников певца от посторонних глаз. Недавно семью артиста посетили супруги Антон и Виктория Макарские. Артистка поделилась в блоге несколькими фотографиями с их встречи. Она показала повзрослевших Лию и Акима.

Наследники исполнителя хита "Мальчик хочет в Тамбов" выросли красивыми и обаятельными молодыми людьми. Как отметили поклонники в соцсетях, сын и дочь очень похожи на Мурата.

В ближайшее время в Казахстане, в котором примут участие друзья и коллеги певца. Они исполнят песни Мурата. Сын и дочь Насырова тоже выйдут на сцену и выступят перед фанатами музыканта.

Аким профессионального играет на саксофоне. А вот Лия, хоть и закончила музыкальную школу, но связывать свою судьбу со сценой не стала. Она выбрала профессию экономиста.

Напомним, что сын и дочь Мурата Насырова были совсем маленькими, когда их отец ушел из жизни. Трагедия случилась в 2007 году. Тогда певца нашли под окнами собственной квартиры, где в тот момент были его жена Наталья Бойко с детьми. В последнее время артист наблюдался у психиатра. Друзья говорят, что так Мурат пытался вылечиться от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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