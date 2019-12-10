Солнце засыпает. Теперь официально

НАСА выпустило официальный прогноз солнечной активности. Хотя в документе использованы мягкие выражения, на самом деле все плохо. Солнце, которое уже давно находится в спячке, на самом деле еще не достигло минимума своей активности. По прогнозам НАСА, он наступит только в апреле будущего года. После чего, по идее, начнется рост. Пик ожидают в июле 2025 года, но пиком это назвать сложно. НАСА тактично называет активность Солнца в будущем максимуме «средней». На самом деле из графика, опубликованного агентством, видно, что активность будет еще ниже, чем в минувшем цикле, тоже не самом интенсивном. Таким образом, продолжается тенденция, наметившаяся еще с 1990-х: каждый пик становится слабее предыдущего, каждый минимум – глубже.

Между тем наше светило в следующие выходные выйдет на неприятный рекорд, заметили авторы авторитетного в Сети сообщества AstroAlert. В этом году Солнце стояло совершенно чистым, без единого пятна, на протяжении 262 дней. Если пятен не появится до выходных (а откуда им взяться), светило побьет абсолютный рекорд за все время наблюдений за ним: 270 дней полной чистоты. Предыдущий рекорд наблюдался в 2008 году, 268 дней без пятен, и этот результат был тогда самым-самым за время наблюдений. Напомним, пятна – свидетельство активности на дневном светиле. Пятно – зона высокой напряженности магнитного поля на поверхности Солнца. Сильное магнитное поле тормозит плазму, температура ее падает, что воспринимается глазом по контрасту с раскаленными окрестностями как совершенно темное пятно, хотя на самом деле пятна тоже раскалены, и тоже сияют.

Солнечная активность. Фото: www.swpc.noaa.gov

Физика звезд считается едва ли не самой сильной стороной астрономии, однако, как выясняется, мы не понимаем многих деталей, которые могут оказаться роковыми. То, что активность светила колеблется с периодом 11-12 лет, заметили еще в XIX веке. Есть более длинные периоды колебаний. Причину этих колебаний мы пока до конца не понимаем. Есть гипотеза, что цикл связан с периодом обращения вокруг Солнца планеты Юпитер, который, дескать, создает на солнечной плазме приливную волну, но это неточно. Непонятно, почему некоторые максимумы – совсем не максимумы, как непонятны и причины резких вспышек активности. Так, в XVI-XVIII веках на Солнце практически не было пятен. Есть данные, что Солнце тогда немного увеличилось в размерах, а его температура упала. Это вызвало серьезное похолодание на Земле, известное как Малый ледниковый период.

В то же время в 1859 году произошло так называемое «событие Кэррингтона» - мощнейшая вспышка на Солнце. Из проводов сыпались искры, а телеграфные аппараты работали без питания, настолько мощным была напряженность электрического поля прямо на Земле. Если бы такая вспышка случилась в наше время, вся мировая инфраструктура энергетики и интернета была бы мгновенно разрушена. Ущерб от такой вспышки в наши дни оценивается в 1-2 триллиона долларов, но, похоже, это заниженные оценки.

Так, может, и хорошо, что Солнце засыпает? Как раз у нас – глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, а Солнце его немного остудит. Может, и так. Люди боятся вспышек на Солнце, потому что за ними следуют магнитные бури, а люди во время магнитных бурь болеют. Это долгое время считалось чем-то вроде психосоматики, мол, впечатлительные люди сами себе надумывают болячки. Но недавно исследователи обнаружили, что люди чувствуют и даже немного видят магнитное поле Земли, как это делают птицы. Так что возмущения магнитного поля на самом деле сказываются на здоровье.

Космические лучи. Фото: cosmicrays.oulu.fi

В то же время засыпание Солнца внушает скорее страх. Во-первых, мы не понимаем, что происходит, и как далеко все это зайдет. Несмотря на глобальное потепление, мы – глобально – и так живем в ледяной эре, то есть сейчас климат на Земле холоднее, чем в большей части ее истории. В самом деле, геологи вам скажут, что мы живем в кайнозойскую эру, в эру ледникового периода, которая началась 25 млн лет назад. Нам повезло, 10 тысяч лет назад наступило небольшое потепление, межледниковье, за это время и развился Человек разумный. По прежним оледенениям (всего их было в истории четыре) мы можем судить, что за оттепелью всегда идет новое похолодание. И так холодно по геологическим меркам, а тут еще Солнце уснет - что, заводскими трубами будем греться?

Во-вторых, если за сном Солнца последует вспышка, что не исключено, будет совсем невесело. И самое главное. Солнце выдавливает из окрестностей Земли жесткую галактическую радиацию. Она намного опаснее, чем солнечная радиация. Солнце ослабевает – галактическая радиация нарастает. И в самом деле: на днях уровень космических лучей (так суммарно называют космическую радиацию) вырос до максимума за четыре года.