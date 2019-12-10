2019-12-10T14:48:57+03:00
Происшествия

Ведущий "Званого ужина" спас соседей во время пожара

Григорий Шевчук достучался до семейной пары, у которой на балконе среди ночи разгорелся пожар
Наталия ЕРОШКИНА
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Телеведущий Григорий Шевчук.Телеведущий Григорий Шевчук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Этой ночью в одной из многоэтажек города Железнодорожный могла случиться трагедия, около часа ночи на балконе одной из квартир на 9 этаже стало разгораться пламя. Но семейная пара, проживающая там, в это время уже крепко спала и не чувствовала запаха гари.

— Было около часа ночи, я сидел на кухне и занимался своими делами, когда почувствовал запах жжёной пластмассы. Он становился всё сильнее, и, я стал искать источник запаха, выбежал в подъезд, стал звонить соседям. Найти причину сразу у меня не получилось и я выбежал на улицу, уже оттуда я заметил на балконе 9 этажа пламя. — рассказал kp.ru телеведущий

Григорий сразу позвонил в МЧС и, не дожидаясь приезда пожарных, отправился будить соседей, чтобы пламя не успело перекинуться в квартиру и на соседние балконы. Достучаться до хозяев злополучного балкона долго не получалось. Григорий вместе с соседом разбудили тех, кто жил рядом. К счастью, к тому времени подоспели пожарные и переполох в подъезде потревожил спящую пару, пожар удалось потушить и никто не пострадал.

— Приехали пожарные, рукав подключили прямо на этаже и быстро всё потушили. Причину пока не знаю, возможно там проводка замкнула. Ну это и не важно, нужно было людей спасать, бегать, бить в колокола. Главное, что никто не пострадал, — радуется Григорий

ИСТОЧНИК KP.RU

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