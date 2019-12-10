Юрий Михайлович заслужил памятник не только в Москве, но и в Крыму

Бывает и так: человек никогда не был в церкви, а праведник. Управлял Москвой, но был при этом заступником «русского мира» в Крыму и особенно - в Севастополе. Причем, не получая за это никаких дивидендов от власти - государство, в те годы, даже не могло помыслить о том, что Россия опять начнет собирать свои земли. Наоборот, Лужкова сильно критиковали за своеволие дипломаты «ельцинско-козыревской школы», мол, «портит отношения между Россией и Украиной, подрывает дружбу между нашими народами». Похоже, Юрий Лужков еще в 90-х годах знал то, что мы окончательно поняли только в 2014-м. И «играл в долгую».

С 1993 года зарплаты офицерам Черноморского флота с крейсера «Москва» выплачивались из бюджета Москвы. Через год сдался первый дом в Севастополе для семей военных моряков с «Москвы», его тоже построили на деньги столицы России. А потом построили еще несколько домов, садик и школу - целый микрорайон. Три КамАЗа с консервами и овощами, которые Лужков отправил голодающему флоту в 1992-м, на этом фоне - мелочь.

В 1996 году в Севастополе Лужков открыто заявил собравшейся толпе, что этот город никогда не был украинским, даже при Хрущеве. Потом Москва профинансировала строительство Черноморского филиала МГУ. И самое главное, понимая, что началась «украинизация» Крыма, Москва стала закупать для школ полуострова российские учебники. Крымские ветераны получали доплаты к пенсиям и ездили лечиться в Москву.

Неофициально, вне публичного поля, Лужков помогал пророссийским организациям в Крыму - давал деньги на аренду помещений, спортзалов, выпуск газет. В 2008 году СБУ объявило мэра Москвы персоной нон-грата на Украине. Лужков даже комментировать это не стал. И от помощи не отказался, конечно. Невозможно однозначно и точно сказать, что двигало человеком, у которого и так было все? Что заставило его вести эту игру с не предсказуемыми репутационными и финансовыми издержками. Я вижу только одно объяснение - патриотизм, другого нет. И за это воздалось. Референдумом 2014-го. Потому, если где и ставить Лужкову памятник, называть его именем улицу — то не только в Москве, но и в Крыму, в Севастополе. Заслужил.