Володин - Жириновскому: На ваше место все хотят!

В канун грядущего юбилея (13 декабря ЛДПР исполнится 30 лет) в Госдуме открылась выставка старейшей партии России. Первый - рукописный - Устав, томик стихов Омара Хайяма, подаренный Саддамом Хусейном, черная кепка-«жириновка»… В отдельной витрине разместилась знаменитая черная накидка от Муаммара Каддафи, которую ливийский лидер отдал мерзнувшему в его шатре Владимиру Жириновскому. Вождь ЛДПР даже как-то обещал выставить ее на торги, но, видимо, передумал. Хранится она в музее его подарков, а сам владелец примерял ее в 2016 году по просьбе «Комсомолки» в честь своего 70-летия.

Посмотреть экспозицию и поздравить ВВЖ пришли представители всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

- Крайне важно, чтобы была конкуренция в рамках партийной системы. Эта конкуренция стала нарождаться 30 лет назад, и Владимир Жириновский был тем человеком, который инициировал эти изменения. У вас получается завоевать доверие людей, вы чувствуете тот нерв, который позволяет вести диалог и представлять интересы избирателей в парламенте. 520 законов приняты с участием ЛДПР - это серьезный вклад в законотворчество, - отметил заслуги юбиляра председатель Госдумы и похвалил за нынешнюю сдержанность. - Вы стали настолько взвешенным и миролюбивым, когда на агрессию отвечаете объятиями. Мы помним другие времена. То, что растет политическая культура, это несомненно.

- Ни одной пули, ни одной капли крови, ни одного плохого закона! Никаких демаршей, чтобы обострить обстановку, мы не делали, - напомнил о своих достижениях сам Владимир Вольфович. И неожиданно сам перешел к самой больной теме - о преемнике. - Кто меня заменит?!

Стоявшие за спиной вождя однопартийцы предпочли отмолчаться.

- Сталин об этом же три раза спрашивал. Ему тоже никто не ответил, - хихикнул коммунист Николай Харитонов.

- На мое место даже из других партий хотят! - огорошил Жириновский. - Надеюсь, в ближайшие 10 лет появится тот, кто меня заменит.

- На ваше место все хотят, - улыбнулся Володин и даже ввернул комплимент. - Если брать США, то вы еще юнец - вон, кто у них в Конгрессе сидит (намек, видимо, на запустившую процедуру импичмента главу Палаты представителей, 79-летнюю Нэнси Пелоси).

А актриса и депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко рассказала, что ее политическая карьера началась здесь с дебатов с ВВЖ, крикнувшего ей: «Это кто?!». И не поскупилась на похвалу всей фракции ЛДПР: «Очень мужская партия, брутальная. С завистью смотрим на ваших красавцев».