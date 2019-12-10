С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим

Создатели «Калуги», способной ежегодно перерабатывать около двух млн тонн отходов, еще на стадии строительства активно подключились к социальному развитию Износковского района. Инвестор проекта – компания «Профземресурс» - помогает прокладывать и ремонтировать новые дороги, благоустраивать социальные объекты в поселках и деревнях.

Так, с помощью инвестора отремонтирована школа в селе Шанский Завод. На ее территории построили современную спортивную площадку, привычную, скорее, для солидных городских школ: там есть поле для мини-футбола, беговые дорожки с мягким покрытием, трасса для прыжков в длину и разнообразные спортивные тренажеры.

Новые источники дохода для районного бюджета позволили приступить к улучшению социальной сферы деревни Михали, рядом с которой расположен первый в России экотехнопарк.

«Имели до этого около двух миллионов. «Сейчас мы имеем 20 миллионов», —говорит глава сельской администрации д. Михали Виктор Серов. - В этом году мы построили все дороги. У нас вообще ничего не было — и вдруг уже появляется асфальт. Также отремонтировали здание администрации, сделали отопление. Центр Михалей будем реконструировать: социальные объекты, мемориал, библиотека, магазины. В общем, растем. И жители довольны. Они работают здесь. Хорошая зарплата. Предприятие экологически чистое».

К работе на новом экологичном объекте действительно привлекают в основном местных жителей. Уже сейчас на предприятии работает свыше сотни человек из Износок, Михалей, Мятлева и других поселений.

«На сегодняшний день мы уже привлекли больше 150 человек, в основном это все местное население, — отметил генеральный директор ГУП «Экотехпром» Андрей Чиркин. — Мы стараемся из Москвы людей привозить по минимуму, это только связано с обучением и наладкой оборудования. Дальше мы планируем, что все люди будут местные».

Люди охотно идут на работу в экотехнопарк: вдобавок к высокой для здешних мест зарплате его сотрудникам предоставляют хорошие условия труда.

«Зарплата от 40 тысяч рублей. Мы проводим обучение, мы запустили бесплатный автобус между населенными пунктами и объектом, доставляет людей утром сюда, вечером обратно, — рассказал гендиректор компании «Профземресурс» Олег Панкратов. - В зоне размещения санитарно-бытовых корпусов очень комфортное пребывание. Здесь можно переодеться, помыться, кто-то поедет домой, кто-то, может быть, останется. Есть отдельный пищеблок, который кормит людей в пересменок. Качество питания очень хорошее. Девчонки местные — шикарные повара. Всех работников кормим бесплатно. Это не вычитается из зарплаты. И автобус бесплатно всех возит».

Сотрудники экотехнопарка довольны своей работой и условиями труда.

«Я работаю контролером хозяйственной территории. Узнал, что в нашем районе строится крупное предприятие по переработке мусора - решил прийти сюда и не пожалел, - рассказал житель села Износки Максим Егерев. - Меня все устраивает: бесплатные питание и проживание, есть перспектива для дальнейшего продвижения по работе. И я планирую проработать здесь еще долгое время».

«Устроился в экотехнопарк, решил подработать, помочь маме деньгами, работа в целом понравилась, хорошая работа, - поделился впечатлениями студент Калужского педагогического колледжа Владислав Горбатов. - Прилично кормят, нормально отдыхаешь, по деньгам тоже все устраивает. Я своим друзьям говорю, что здесь все хорошо и экологически безопасно».

Фото: Экотехнопарк "Калуга"

На объекте всегда присутствует врач, есть стационарный медпункт и пожарный пост с двумя пожарными машинами, готовыми выезжать с «Калуги» на вызовы в ближайшие населенные пункты. Неудивительно, что социальную поддержку, которую продолжает оказывать экотехнопарк, уже оценили как сами жители, так и районные власти.

«Давайте создавать эти заводы, для того чтобы глубинку поднять, - предложил глава администрации муниципального образования «Износковский район» Владимир Леонов. - Любое производство несет будущее, оно дает экономику и делает так, чтобы наши деревни не разъезжались. И сколько рабочих сегодня работает вот в этом уже предприятии — больше ста человек. А в перспективе до 900. Это во вторую очередь. Если будет с пуском третьей, как по проекту, — 2,5 тысячи работающих. Будет строительство и микрорайончиков небольших, то есть это жизнь населения. На сегодня именно под это предприятие, вот эти деревни, уже сегодня тянем газ в каждую деревню, хорошие дороги делаем. У местного населения появилась уверенность, что будет завод, очень экологически чистый, очень интересный для своего поселения, а для района это как районосоздающий».