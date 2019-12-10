С судна РС «Крымский» снят запрет пользования

Решение о снятии запрета пользования РС «Крымский» было принято инспекцией по государственному контролю в сфере охраны морских биоресурсов 6 декабря 2019 года. В настоящий момент судно осуществляет плановый промысел в приморской подзоне, имея на борту всю необходимую разрешительную документацию, сообщили «КП» в компании «Примкраб», которой и принадлежит судно.

После спорной ситуации, возникшей в процессе вылова краба РС «Крымским», добыча водных биологических ресурсов (ВБР) была приостановлена. По факту случившегося контролирующие органы проводят соответствующие проверки, компания Примкраб также выясняет обстоятельства случившегося. Установлено, что не было допущено каких-либо нарушений правил рыболовства, никаких фактов браконьерства не зафиксировано. Судно имело все необходимые разрешительные документы. И осуществляло промысел краба в районе, ограниченном для лова рыбы способом траления.

Напомним, накануне пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю сообщила, что более 11 тысяч особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн обнаружила Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на промысловом судне РС «Крымский» на траверзе острова Аскольд. По сообщению пограничников, экипаж судна, якобы, осуществлял рыболовство в течение пяти дней без разрешения и с помощью придонных орудий лова, использование которых в данном районе запрещено.