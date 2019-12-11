Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: «Нет никаких препятствий для того, чтобы сделать наши города уютными»

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 9 декабря провел итоговую пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов о том, как в регионе реализуются национальные проекты. Глава ЯНАО рассказал, что было сделано в 2109 году в сфере благоустройства, здравоохранения, образования, социальной политики, и обозначил, какие задачи стоят в 2020 году. За пресс-конференцией губернатора ямальцы могли следить в режиме реального времени: стрим встречи с Дмитрием Артюховым в Инстаграме посмотрели более 5200 человек.

РАССЕЛЯТ МИЛЛИОН АВАРИЙНЫХ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Одной из главных тем, интересовавших журналистов, стала проблема аварийного жилья. В ближайшие пять лет на Ямале планируется расселить около миллиона непригодных для проживания квадратных метров. Как подчеркнул Дмитрий Артюхов, это в четыре раза больше плановой цифры, которую от региона требует нацпроект. Новые квартиры получат 70 тысяч ямальцев — новоселье отметит каждый восьмой житель округа. За это время масштабы строительства нового жилья вырастут более чем в два раза: если в 2019 году ямальские строители сдали 160,7 тысяч квадратных метров, то в 2024 году этот показатель планируют довести до 358 квадратов.

Еще одна возможность для ямальцев обзавестись новым жильем — стать участником программы «Сотрудничество», реализуемой совместно с Тюменской областью. Любой хозяин аварийного жилья при желании может переехать из ЯНАО в этот регион, причем в максимально короткие сроки.

- На следующий год мы увеличиваем финансирование программы «Сотрудничество» втрое, - рассказал глава Ямала. - Это серьёзное решение и хорошее подспорье, наша задача – переселить людей максимально быстро.

Стрим встречи с Дмитрием Артюховым посмотрели более 5200 человек. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Тема оснащённости больниц и поликлиник также одна из самых популярных: журналистов интересовало, какие меры принимаются для улучшения качества медицинской помощи. По словам Дмитрия Артюхова, основной акцент делается на развитие первичной медико-санитарной помощи. В ближайшую пятилетку в округе построят 19 учреждений здравоохранения, еще в 13 сделают капитальный ремонт. В 2020 году ямальские больницы и поликлиники получат более 4 тысяч единиц медицинской техники: это дорогостоящее диагностическое оборудование — маммографы, аппараты для проведения МРТ, хирургические, стоматологические аппараты и многое другое.

Один из самых острых вопросов на полуострове — нехватка врачей. Поэтому с 1 января 2020 года губернатор изменил систему начисления северной надбавки к зарплате. Если раньше, чтобы получить «северные», переехавшим в ЯНАО специалистам приходилось отрабатывать несколько лет, то теперь работники бюджетной сферы будут сразу получать максимальную надбавку в 80%.

- Это будет распространяться на всех работников бюджетного сектора Ямала: и тех, у кого уже наработана половина стажа, и тех, кто только приехал, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - У нас потребность по медицине – сотни специалистов. И сегодня сложно убедить хорошего врача в том, что он должен переехать на Север, если у него зарплата будет хорошей через 5 лет. Мы создаем условия, чтобы те вакансии, которые не можем сами заполнить, все-таки заполнялись. Мы посмотрели опыт других регионов, не мы первые – наши коллеги в Коми и Ненецком округе уже сделали это. Я считаю, что мы здесь отстали. Если бы сделали раньше, сегодня имели бы меньше проблем, когда из-за дефицита кадров у нас не хватает квалифицированной помощи. Уверен, что этим способом с 1 января вопросы начнут решаться.

Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

ДОСТУПНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ: СУБСИДИИ РАСШИРЯЮТСЯ

Губернатор не раз подчеркивал: ямальцы не должны чувствовать себя оторванными от «большой земли». Ежегодно из бюджета региона субсидируются авиаперевозки по социально значимым направлениям. Сегодня в этот список входят 26 межрегиональных и 25 межмуниципальных маршрутов. Субсидии снижают для ямальцев стоимость билетов больше, чем вдвое. Например, перелет Салехард - Екатеринбург с осени 2018 года подешевел для пассажиров с 15 до 7 тысяч рублей. Как следствие — пассажиропоток на этом маршруте вырос в два раза. Более чем в два раза снизилась цена и на билеты из Ноябрьска в Санкт-Петербург (с 15 тысяч до 7900 рублей).

В 2020 году список субсидируемых маршрутов пополнится новыми рейсами. Ямальцев ждут 30 направлений, в том числе в другие регионы России, например Салехард - Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

Еще один острый вопрос — стоимость билетов на вертолетные рейсы - они летают туда, куда трудно добраться обычным транспортом. Со следующего года перелеты на вертолетах подешевеют почти на 30%. Например, билет з Салехарда в Сеяху сейчас стоит 10 336 рублей, с 1 января его цена будет 7200.

- Нам важно не забывать про вертолетную связь с нашими посёлками. Вертолёт – это очень дорогой вид транспорта, эти направления мы тоже субсидируем, - отметил Дмитрий Артюхов. - Когда у нас билет стоит 5-6 тысяч рублей, нужно понимать, что это 10-20 процентов от реальной стоимости билета. Остальное регион берёт на себя, чтобы люди смогли долететь в отдалённый поселок, потому что вертолётный полёт в 3 часа – это очень дорого.

«НАШИ ПУСТЫЕ ДВОРЫ ПРЕВРАТЯТСЯ В УЮТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА»

Уходящий 2019 год был объявлен в ЯНАО годом благоустройства. Успели многое: ямальские города и поселки преобразились, новый облик получили 98 общественных и 396 дворовых территорий. В следующем году работа продолжится.

- Программу благоустройства мы хотим приблизить к людям. Чтобы наши северные, пустые, песчаные дворы превращались в уютные пространства, где есть спортивная и детская площадки, нормальная парковка, где это выглядит так, как должно выглядеть, - подчеркнул губернатор. - На следующий год мы запланировали 700 дворов по Ямалу. Это большой объём. Вообще, программа очень хорошая, она отвечает на наш запрос, чтобы жизнь здесь становилась уютнее. Абсолютно нет никаких препятствий для того, чтобы сделать наши города очень хорошими.

Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

В КРУЖОК — ПО ЭЛЕКТРОННОМУ СЕРТИФИКАТУ

Следующий учебный год будет экспериментальным для ямальского образования. С 1 сентября 2020 года в тестовом режиме испытают систему персонифицированного финансирования программ дополнительного образования детей. Каждый ребенок получит электронный сертификат, который позволит ему посещать кружи и секции как в муниципальных учреждениях, так и в частных. Пилотными городами станут Лабытнанги, Губкинкий, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. К программе присоединятся около 200 учреждений сферы культуры и образования, школ и детских садов. Планируется, что с 2021 года систему электронных образовательных сертификатов введут во всем округе.

- Это хорошая возможность задействовать частников, индивидуальных предпринимателей, создать конкуренцию в социальной сфере, - считает губернатор. - Неделю назад во время «Прямого эфира» мне задали вопрос по имущественной аренде, что социальному предпринимательству нужны дополнительные льготные ставки. Дорогая недвижимость и аренда – это порой главное препятствие для создания хорошего социального предпринимательства. Поэтому такие сертификаты – направление абсолютно верное. Это будет развивать конкуренцию как между государственными муниципальными учреждениями, так и теми, кто этим занимается в частном порядке. Главное – делать это качественно.

ОЛЕНИНА В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

Заготовка и переработка оленины — традиционное на Ямале производство. Власти региона решили поддержать местных производителей: мясо северного оленя будут закупать у предприятий агропромышленного комплекса для столовых образовательных учреждений. Так коренные народы Ямала получат существенную экономическую поддержку, а на столе у школьников и детсадовцев будет чаще появляться полезная и диетическая оленина.

- Это касается и школ, и детских садов. Это будет правильное решение как с точки зрения качества продукта, так и поддержки ямальских предприятий, когда мы внутри округа можем создать спрос на продукт, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Мы недавно считали, у нас больше 20 процентов рациона мяса в образовательных учреждениях, составляет оленина. Но в большинстве случаев это в интернатах отдаленных поселков. Теперь мы хотим в городских учреждениях это потихоньку наращивать. За пару лет долю ямальской продукции в питании детей доведем до 40-50 процентов.