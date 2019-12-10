В столице пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

В пятницу, 13 декабря, с 11.00 до 15.00, специализированный центр занятости населения «Моя карьера» проведет ярмарку вакансий для людей с инвалидностью «Доступная работа». Участники смогут пообщаться с работодателями, которые готовы трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудить с ними условия труда и найти подходящую вакансию.

К примеру, о своих возможностях трудоустройства расскажут Faberlic, Bringo, Московский центр упаковки и другие столичные компании. Работодатели-партнеры представят открытые вакансии фасовщика, курьера, сборщика, швеи, делопроизводителя, стажера в IT и другие.

Участники смогут получить точную информацию сразу о нескольких местах предполагаемой работы (заработная плата, возможность получения или продолжения образования, перспективы карьерного роста, социальные гарантии), пройти несколько собеседований, задать вопросы представителям отделов персонала компаний и в итоге определиться в выборе лучшего для себя места работы.

Для работодателей это хорошая возможность познакомиться со многими кандидатами и пополнить базу данных потенциальных сотрудников компаний.

Куда обращаться: центр «Моя работа», ул. Щепкина, д. 38, стр. 1.

Вход свободный.

Справки и регистрация по телефону: +7 (495) 633 6383 доб. 92414 или на сайте - https://mycareer.moscow/#/meetings/detail/2820