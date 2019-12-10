Столичные соцработники победили в специализированной Всероссийской олимпиаде

На базе Колледжа по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения Москвы состоялся очный этап Всероссийской олимпиады учащихся образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по направлению «Социальная работа».

По итогам соревнований абсолютное личное первенство принадлежит Анастасии Громовой. Она же возглавила список участников по итогам профессионального тестирования.

В командном зачете лидерство также принадлежит команде столичного колледжа (Громовой Анастасии, Морозовой Марии, Аказиной Владиславы). Второе место заняла команда колледжа Сахалинского государственного университета, бронзовые медали - у учащихся Казанского колледжа архитектуры, дизайна и городского хозяйства.

Соревнование проводилось при поддержке Российского государственного социального университета и ознаменовало собой открытие олимпиадного движения в системе среднего профессионального образования по специальности «Социальная работа».

Цель олимпиады - поиск наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение качества подготовки специалистов в области социальной работы, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, а также повышение популярности и престижности работы в сфере социальной защиты населения.

Всероссийская олимпиада включала заочный (отборочный) и очный (итоговый) этапы. В рамках заочного этапа участники прислали в оргкомитет олимпиады социальные проекты, разработанные с учетом актуальных потребностей конкретного региона, и мотивационные письма возможным спонсорам-инвесторам проекта. Всего на конкурс поступили 24 проекта из 22 образовательных организаций со всей России: от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.

Участники провели двухчасовое компьютерное тестирование, включающее помимо стандартных тестовых заданий, решение практических задач. Основная борьба развернулась 6 декабря при прохождении практико-ориентированного квеста. Здесь нужно было показать полученные знания в условиях реального моделирования ситуаций практической деятельности специалистов по социальной работе.

Медали победителям и призерам олимпиады медали вручили первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева и председатель Федерального методического объединения СПО по укрупненной группе специальностей «Социология и социальная работа» доктор педагогических наук, профессор Валерия Сизикова.