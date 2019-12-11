2019-12-11T11:46:39+03:00
Общество

Рацион чемпиона: чем питаться, чтобы быть лучшим везде

В последние годы тема здорового, спортивного образа жизни является очень актуальной и часто упоминается в газетах, журналах, социальных сетях и телевидении. В наше время ключевым способом для поддержания организма в спортивной форме является питание
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Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.
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Именно от того, что, когда и как человек употребляет в пищу, зависит его здоровье. Одними из передовых специалистов в этой области являются врачи: диетологи и нутрициологи, а также те, для кого здоровый рацион является неотъемлемой частью жизни – профессиональные спортсмены. Основываясь на их словах и опыте, можно полностью понять, какая еда полезна для организма, а от какой лучше отказаться.

«Для спортсмена все важно в комплексе! Но, конечно, правильное питание – на одном из первых мест», - считает капитан команды ЦСКА по регби, Петр Ботнараш. «Ведь если спортсмен не будет следить за питанием, результата, к сожалению, не будет. Питание – это здоровье, сила, восстановление». – добавляет Петр.

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Крайне важно для спортсмена и человека, который хочет им стать – соблюдать баланс веществ в организме. Меню должно содержать все необходимые элементы: белки, жиры и углеводы.

Белки должны составлять от 50% до 60% рациона. В первую очередь этот элемент отвечает за воспроизведение биохимических процессов в организме. От количества и активности белка в организме напрямую зависит все энергетические и метаболические процессы в клетках мышц. Таким образом, благодаря обильному насыщению белком улучшается работа мышечной ткани, укрепляются сухожилия, костная ткань и связки. Наибольшую пользу пища, содержащая белок, принесет после занятия физическими упражнениями, после которых мышцы расширяются и начинают расти. Продукты питания, необходимые для получения белка: белая рыба, куриное мясо, молочная продукция, яйца.

В регби очень важны все группы мышц, однако больше всего внимания их развитию уделяют игроки, чаще всего вступающие в единоборства с соперниками. «В процессе тренировок для полузащитников схватки главным является набор мышечной массы» - поясняет игрок ЦСКА, Андрей Кузнецов, - «Именно поэтому белок обильно включается в их индивидуальный рацион во время пребывания в расположении клуба».

Второй по значимости питательный элемент для спортивного человека – углеводы. Основная польза углеводов заключается в их влиянии на метаболические процессы в организме. Больше всего углеводов содержится в бананах, мучной продукции, отварном картофеле. Употреблять эти продукты рекомендуется до тренировки, так как они стимулируют процессы сжигания жира и помогают при похудении. Содержание углевода в пище спортсмена должно составлять примерно 30-40% - считают эксперты.

Георгий Берия, фланкер регбийного ЦСКА, поделился своим мнением: «Для игрока моей позиции крайне важно иметь запас сил для рывка или ускорения. В этом организму помогают углеводы, поэтому перед играми я обязательно соблюдаю углеводную диету, съедаю банан или выпиваю коктейль».

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Кстати, бананы, как быстрый источник углеводов, также применяются и в других видах спорта. Когда Жозе Моуриньо тренировал «Манчестер Юнайтед», во время финала Лиги Европы против «Аякса», прямо по ходу встречи он передавал фрукты своим игрокам.

Также не стоит отказываться от жиров. Несмотря на то, что их доля в рационе должна составлять лишь 10%, они дают организму энергию, помогают поддерживать температуру тела и состояние мышц во время упражнений.

«В дни тренировок, игр и сборов спортсмены питаются строго по меню, разработанном индивидуально под потребности спортсменов. Здесь важно придерживаться плана, потому что при нагрузках спортсмены должны чувствовать себя в идеальной спортивной форме. Набор продуктов должен покрывать суточную физиологическую потребность спортсмена. Это достигается совокупностью приема алиментарного питания и персонализированного спортивного питания» - считает главный врач и диетолог хоккейного клуба ЦСКА Евгений Швец.

Однако кроме спортивной жизни, все спортсмены имеют выходные дни, в которые они предоставлены сами себе. Но и в такие дни ни они, ни люди, ведущие спортивный образ жизни и тренирующиеся в спортивном зале не должны забывать о здоровом и правильном питании. Но иногда себя можно и баловать.

«В обычные дни спортсмены могут питаться как рядовые люди. То есть соблюдение строгих диет здесь не обязательно, ибо физиологическая потребность спортсмена в эти дни значительно меньше, чем в тренировочный или игровой день» - также добавляет Евгений Швец, - «Однако, в любом случае спортивные диетологи и врачи не рекомендуют затягивать нарушение рациона. Ведь каждый спортсмен помнит, что завтра с утра в команде его ждут весы».

Петр Ботнараш, как профессиональный регбист, высказывает собственное мнение по поводу питания в нерабочие дни: «Я, например, несколько лет назад отказался от сахара и соли. Это не значит, что я совсем их не употребляю. Если я захочу что-то соленое, то я съем кусочек брынзы в овощном салате, и этого мне будет достаточно».

Так же спортсмен добавляет, что крайне важным для него является водный баланс в организме. По личному опыту он советует пить в день минимум 3 литра воды и делать это перед едой.

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Фото: ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ/MAXIM Online.

Помимо этого, Ботнараш делает упор на овощи и фрукты. Он отмечает, что ежедневно сам ходит в магазин за свежим салатом, яблоками и апельсинами.

«Нам с вами крупно повезло! Мы можем покупать свежие овощи круглый год, в то время как наши бабушки могли по 5-6 месяцев не видеть огурцы на прилавке. Еще более важно то, что сделать это можно в шаговой доступности – например, в магазинах «Пятёрочке», которые расположены в каждом районе, практически в любом из них сегодня есть все необходимое: от авокадо до репчатого лука».

Итак, рецепт диеты настоящего спортсмена прост: в дни тренировок и физических нагрузок важно соблюдать баланс БЖУ (белков, жиров, углеводов) и употреблять их в правильном порядке. В дни, когда ваш организм отдыхает, забывать о диете все равно нельзя – если вы готовы дать себе послабление, все равно постарайтесь есть полезную пищу, тем более, что она находится в шаговой доступности от вашего дома.

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