«Российские космические системы» присоединились к Московскому инновационному кластеру

Корпорация «Российские космические системы» на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру, а также информационные системы космического назначения. Продукты и услуги РКС для государственных и коммерческих заказчиков в России и мире задают новые стандарты в области глобальной спутниковой навигации, безопасности, телекоммуникации, метеорологии, изучения природных ресурсов Земли и научных исследований дальнего космоса.

«Мы рады, что один из лидеров в области космического приборостроения, создатель глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС присоединился к Московскому инновационному кластеру, – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. – Полагаю, что благодаря взаимодействию с другими участниками кластера, «Российские космические системы» смогут реализовывать новые успешные проекты, которые позволят России войти в число бесспорных мировых лидеров в области науки и техники».

Он напомнил, что зарегистрированные на платформе участники получают расширенный доступ к более чем 190 мерам поддержки Москвы, могут привлечь инвесторов в свой проект, найти заказчиков или клиентов в зависимости от задач.

По мнению руководства «Российских космических систем», совместная работа на единой платформе с конструкторскими бюро, научными лабораториями, ведущими научными, промышленными и IT-компаниями России поможет холдингу решать задачи в области разработки и внедрения передовых технологических решений.

«Участие в кластере – очень интересный для нас формат. Это уникальная площадка, которая одновременно решает огромное количество задач – от привлечения инвестиций до улучшения межотраслевых связей и развития многосторонних проектов с успешными российскими высокотехнологичными компаниями», – резюмировал заместитель генерального директора РКС по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров.

СПРАВОЧНО:

Проект столичного Правительства Московский инновационный кластер (МИК) – площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Задача МИК – сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса. Ядром проекта является цифровая платформа i.moscow, которая объединяет высокотехнологичные организации и в режиме единого окна предоставляет сервисы и меры поддержки для решения задач инновационного развития.

На сегодняшний день число участников Московского инновационного кластера превысило отметку 500. Среди них фонд «Сколково», научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», корпорация РОСНАНО, столичные технопарки «Строгино» и «Слава», малые и средние предприятия, а также научные центры вузов – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Научно-исследовательского университета «Московский институт электронной техники».

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru