2019-12-10T18:43:47+03:00
Свое дело

Квалифицированные кадры: бизнесу компенсируют затраты на обучение сотрудников

Получить финансовую поддержку смогут предприятия, у которых нет налоговых задолженностей в размере более 100 тысяч рублей
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Столичные предприятия могут компенсировать до 95 процентов расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для города профессий. Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство. Они учитывают реальные потребности работодателей и актуальные тенденции в системе профобразования.

Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тысяч до 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку. Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 миллионов рублей.

Город вернет работодателям средства, затраченные не только на подготовку по программам среднего профессионального образования, но и на дополнительную профессиональную подготовку.

Предлагаемый механизм субсидирования, с одной стороны, поддержит предпринимателей, а с другой — поможет городу, так как на рынке труда будет больше квалифицированных кадров, отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«У предприятий малого и среднего бизнеса зачастую нет возможности перекупать дорогие кадры, и в результате их забирают себе крупные компании. Изменение порядка субсидирования, безусловно, поможет переломить этот тренд и окажет влияние на стремление работодателей повышать квалификацию своих сотрудников, а самих работников — быть в курсе современных тенденций, расти в карьере и зарплате и повышать свою ценность в глазах работодателя», — добавил он.

Чтобы получить из городского бюджета субсидию на профессиональное образование работников, нужно отвечать ряду требований. Во-первых, предприятие должно быть зарегистрировано как юридическое лицо в Москве. Во-вторых, необходимо представить действующие договоры о получении образовательных услуг, по которым обучение окончилось в период с 1 января предыдущего года. В-третьих, в течение предшествующего года сотрудникам нужно выплачивать зарплаты не ниже минимальной заработной платы, установленной Московским трехсторонним соглашением.

Кроме того, организация, претендующая на субсидию, не должна иметь налоговой задолженности в размере более 100 тысяч рублей и получать аналогичную субсидию из бюджетной системы России. Сотрудник, получивший дополнительное профессиональное образование, должен проработать в организации не менее года после окончания обучения.

Список приоритетных для города профессий формируется ежегодно. Специалисты анализируют кадровые запросы и требования к квалификации работников в разных отраслях экономики. Для этого учитываются данные российского Министерства труда и социальной защиты населения, профильных городских департаментов, а также другие статистические сведения.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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