2019-12-10T18:47:48+03:00
Свое дело

Осведомленность бизнесменов о столичных мерах поддержки выросла втрое

На прошедшей в Москве конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» представители бизнеса, госкорпораций и органов власти обсуждали возможности выстраивания оптимальных отношений между предпринимательской инициативой и государством
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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин посвятил свое выступление формированию обратной связи между властями и бизнесом.

Конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», прошедшая в столичном Лотте-отеле 10 декабря, началась с Делового завтрака на тему: «От Балтийска до Анадыря. Повестка делового климата в регионах». Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал гостям форума о том, какие меры предпринимают городские власти для того, чтобы поддержать бизнес.

«В Москве ежедневно создается 450 новых бизнесов. Однако, к сожалению, не все из них выдерживают конкуренцию – и часть предпринимателей закрывают свое дело. Поэтому нам важно говорить не столько об увеличении количества предпринимателей, сколько о том, чтобы они выживали и могли развиваться на рынке в условиях жесткой конкурентной борьбы. Для этого важно создавать новые «воронки» возможностей и популяризировать профессию бизнесмена у населения, особенно в молодежной среде», – отметил Алексей Фурсин.

Он рассказал собравшимся о том, что по инициативе Департамента в городе распространяется наружная реклама, благодаря которой москвичи и гости столицы могут знакомиться с историями успеха столичных предпринимателей, а также узнавать о мерах поддержки, оказываемых городскими властями.

«Нам важно создавать комплексную экосистему, попав в которую предприниматели получали бы максимум пользы от города – в тех областях, которые для них наиболее важны, будь то кредиты, субсидиарная поддержка или получение компетенций», – сказал Алексей Фурсин.

Он также подчеркнул важность обратной связи с предпринимательскими кругами и уточнил, что если два года назад показатель узнаваемости о городских мерах поддержки составлял всего 16%, то по результатам последних опросов число знакомых с предлагаемыми Москвой мерами повысилось до 45%. Впрочем, и эта динамика, по его мнению, недостаточна для хорошей оценки.

«Цифра относительно небольшая. Поэтому нам нужно переходить на другой уровень и ставить себе новый вызов – постоянно повышать качество и эффективность мер поддержки, – отметил руководитель профильного Департамента. – И здесь неоценимым становится фактор обратной связи, который позволяет нам формировать позитивную повестку, отвечающую как веяниям времени (цифровизация, внедрение инноваций и новых технологий) и актуальным запросам предпринимателей».

В качестве примера построения обратной связи с людьми бизнеса, он привел субсидиарную поддержку. В рамках реализации субсидиарных программ Департамента в этом году был проведен постанализ кампании по приему заявок. По результатам исследования действующего уровня NPS (индекса потребительской лояльности) среди всех сегментов целевой аудитории: предпринимателей-участников КВМ, предпринимателей-экспортеров и предпринимателей-франчайзи, выяснилось, что по состоянию на 2019 год индекс NPS варьируется от 53% до 90% в зависимости от вида субсидиарной программы. И если в коммерческом и банковском секторах данный показатель находится на низком уровне (зачастую менее 10%), то в секторе автострахования среднее значение индекса нередко превышает 22%, а у интернет-сервисов находится в пределах 40%–50%.

«В данной ситуации, мы как госсектор показываем лучшие результаты. Однако данный показатель нуждается в постоянном контроле и измерении, так как отзывы и потребности целевой аудитории постоянно актуализируются, а наша задача – грамотно и максимально оперативно отвечать запросам рынка», – подытожил Алексей Фурсин.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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