«Копейка», длинный рубль и золотые пески - это не главное, зачем Алексей Курлянчик переехал на другой край света

Он переехал в город Большой Камень Приморского края из родного Выборга по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, которую курирует Роструд и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Программа повышения трудовой мобильности была запущена в 2015 году. На 1 декабря 2019 года на Дальний Восток по ней удалось привлечь и трудоустроить 765 работников. И Алексей стал одним из них. С ним в Приморье переехала и вся его семья – жена и двое сыновей. Ожидается, что до конца года 68 дальневосточных компаний примут на работу более 840 квалифицированных специалистов из других регионов России.

«Можно 50 лет прожить в Выборге, а старость придет – и нечего вспомнить. Что в жизни видел? Ничего, - рассуждает Алексей Курлянчик. – Этой судоверфью я давно заинтересовался, как только по новостям о ней узнал. Решил, что не могу остаться в стороне от такого грандиозного строительства. Узнал про программу повышений трудовой мобильности, по ней и решил перебираться на Дальний Восток».

Отметим, что ряд поправок, внесенных в госпрограмму в 2018 году, существенно улучшил финансовые условия привлечения работников. По данным АРЧК ДВ, сегодня размер бюджетной поддержки переезжающих в зависимости от региона составляет от 225 тысяч до 1 млн рублей. Эти средства федерального и региональных бюджетов направляются для компенсации затрат на переезд работника и его семьи, надбавки к зарплате, единовременную выплату, оплату жилья и сопутствующие нужды.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

Судостроительный комплекс «Звезда» – стратегически важное для дальневосточного региона и всей отечественной судостроительной отрасли предприятие, которое известно на всю Россию. Его каждый год посещает глава государства Владимир Путин, из-за чего Большой Камень слывет любимым городом президента. На данный момент на ССК работает три тысячи сотрудников, которые заняты на уникальном производстве по проектированию и строительству новых для России танкеров и газовозов, судов снабжения буровых установок и других видов морской техники.

Каждый сотрудник на «Звезде» – мастер своего дела. И Алексей Курлянчик – один из них. Судостроитель и океанотехник по образованию, он уже построил на родном Выборгском судостроительном заводе не один ледокол и рыболовное судно. Но сидеть на месте, когда в стране происходят такие перемены и внедряются такие прорывные проекты, - это не для него.

Универсальный шаблон сварщика — скромный инструмент, но в грамотных руках позволит избежать больших проблем. Автор фото: ОЛЬГА ОВСЯННИКОВА

«Я давно следил за тем, что происходит на другом конце страны, как строится судоверфь в Большом Камне. Через Агентство по развитию человеческого капитала интересовался вакансиями, условиями работы и социальными гарантиями. Меня все устраивало – зарплата достойная, солидные подъемные, оплата билетов, помощь в обустройстве на новом месте, компенсация оплаты съемного жилья. Мы только ждали, пока подрастет младший сын. И когда ему исполнился годик, я уже готов был к переезду», - рассказывает новоиспеченный дальневосточник.

Жена Алена, как верная декабристка, поддержала мужа и последовала за ним – от российско-финляндской границы до российско-китайской. Не испугали ни расстояние в тысячи километров, ни неизвестность, ни страшилки друзей о том, как трудно жить на Дальнем Востоке, где картошка стоит 500 рублей за килограмм. Оказалось все гораздо лучше. Алене не пришлось даже переживать о том, как управляться одной с двумя детьми, пока муж свершает трудовые подвиги. Уже через неделю шестилетний Матвей ходил в детский сад.

«Нам предложили и Тимофея устроить в ясли, но мы с мужем решили, что в полтора годика еще рано, - говорит Алена. – А вообще я очень рада, что Матвей попал в такой хороший садик. Наверное, здесь все сады такие – с детьми постоянно занимаются, водят их на разные выставки, мероприятия, в Ледовом дворце учат кататься на коньках. Матвей в саду постигает грамоту, их группу уже готовят к школе».

Ну, а когда и Тимофей пойдет в сад, Алена подумает и о своей карьере. Пригодился не только там, где родился.

Самые любимые снимки - конечно же, на фоне моря. Фото из архива семьи

«Я, когда прочитал резюме Алексея, подумал, что приукрасил он свои способности, - признается начальник ОТК Константин Хоробрых. – В столь юном возрасте редко кто может наработать такой солидный опыт, в том числе работы с иностранными проектами. Но когда он пришел к нам, показал себя, я понял, что парень и в самом деле серьезный, грамотный специалист».

От профессионализма контрольного мастера зависит качество изготовления деталей, секций и блоков будущего корабля. Ошибся сварщик, не заметил дефект проверяющий – и не избежать деформации корпуса судна. А при такой ответственной задаче, стоящей перед ССК «Звезда», даже самая малая ошибка дорого может обойтись предприятию и стране. Ведь на большекаменскую судоверфь смотрит все российское судостроение. Потому и кадры сюда подбираются тщательно и с пристрастием.

Алексею Курлянчику удалось успешно пройти сито отбора, и он гордится тем, что причастен грандиозной стройке. Один только козловой кран «Голиаф» своим размером и мощью приводит в восторг, его высота составляет 110 метров, ширина пролета – 230, а максимальная грузоподъемность - 1200 тонн. Для сравнения: ни одна другая российская верфь не располагает кранами грузоподъемностью свыше 500 тонн. «Голиаф» виден из любой точки Большого Камня и далеко за его окрестностями, он стал таким же символом города, как Эйфелева башня - для Парижа.

«Голиаф» виден из любой точки Большого Камня. Автор фото: ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

Через два года со стапеля ССК «Звезда» сойдет первый в России нефтеналивной танкер типа «Афрамакс», предназначенный для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. В настоящее время в цехах и на стапеле "Звезды" ведётся сборка секций первых трех танкеров. Недавно состоялась закладка четвертого. Их особенностью является то, что главная и вспомогательная энергоустановки могут работать на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

«Потому их и назвали зелеными, в современных условиях именно такие суда смогут ходить без ограничений по всему мировому океану. Длина «Афрамакса» – 250 метров, ширина – 44, на судне будет даже площадка для вертолета Я, конечно, строил большие суда, но настолько большие – еще не приходилось. Построить такой корабль, а потом следить за его судьбой – мечта каждого судостроителя», - чувствуется, что не за длинным рублем приехал Алексей за тридевять земель. Хотя и на зарплату он не жалуется.

В планах построить три атомохода «Лидер» - самых мощных в мире атомных ледокола. Поэтому умные головы и руки предприятию очень нужны.

«Голиаф» возвышается над Большим Камнем, словно золотая корона. Автор фото: ОЛЬГА ОВСЯННИКОВА

КЛЮЧИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Ключи от счастья в личной жизни молодая пара уже давно нашла, иначе не родились бы у них двое очаровательных мальчишек, не оказались бы они все вместе, как одно целое и неразделимое, вдалеке от малой родины, не испугавшись трудностей.

Другие ключи лишь помогают этому счастью. На удивление всем коллегам, приобрел Алексей «Жигули», необычная марка авто для региона. И это с головой выдает западные корни переселенца. И еще, пожалуй, скандинавская бледнолицость да пока еще отсутствие во взгляде напускного цинизма видавшего виды жителя свободолюбивой окраины страны. Но с этим быстро справится летнее солнце, теплое море и пронизывающие ветра на подледной рыбалке, а завершат преображение в настоящего дальневосточника километры расстояний по убитым дорогам. Кстати, эта российская беда про дороги Алексея не пугает, он еще не успел от нее устать, потому что Курлянчику повезло – в последние годы дороги преображаются на глазах, и летать по ним скоро можно будет с крейсерской скоростью даже на «Жигулях». Сорокалетний ВАЗ-2101, в красном кузове, да еще и с белой крышей, - такой в Большом Камне один. Может, и во всем праворуком Приморье другого такого нет.

«В Выборге у меня были немцы и американцы. А вот здесь решил поддержать отечественный автопром. Отличный автомобиль! Не то, что японские «Тойоты»! - рассказывает о своих леворульных предпочтениях Алексей, вызывая снисходительные улыбки бывалых держателей правого руля. - Мы с семьей уже весь юг Приморья исколесили. Находка, Владивосток, Уссурийск – на месте не сидим, познаем местные достопримечательности. Но главное - это, конечно, море! В пяти минутах езды - полуостров Ханган с шикарным берегом для отдыха в палатках, чуть дальше - Ливадия с ее золотыми песками. В Турцию ехать не надо! И лето здесь – как лето, не как в Выборге, где постоянно морось и дождь».

Так что к западным границам Родины – теперь только в отпуск и на проверенной дальневосточными сопками и серпантинами «Копейке». Вот такая фантазия у Алексея Курлянчика. Проехал ведь, в конце концов, президент России всю страну на «Ладе Калине»!

Надеются Курлянчики уже скоро получить еще одни ключи – от квартиры в новом доме. И мечта эта - очень даже сбыточная. Пока семья живет в съемной квартире, оплачивает которую предприятие. Но очередь на жилье двигается быстро. Руководство ССК заинтересовано в комфортных условиях проживания своих работников, поэтому активно занимается строительством собственных жилых микрорайонов. «Звезда» обеспечивает сотрудников жильем еще с 2016-го года, когда был введен в эксплуатацию первый многоквартирный дом, годом позже новоселы заселили и второй.

Осенью ключи от квартир в четырех новых домах получили полторы сотни семей. Жилье уже оборудовано всем необходимым для комфортной жизни - мебель, бытовая техника и даже жалюзи на окнах. Детский садик и школа расположены в шаговой доступности от нового микрорайона. Специально для новоселов запустили автобусный маршрут, связавший новый микрорайон с местом работы судостроителей.

В планах у руководства предприятия к 2024-му году обеспечить всех сотрудников жильем, а это ни много, ни мало - 69 домов на 4594 квартир.

Жилые микрорайоны для судостроителей возводятся прямо в черте города. Автор фото: ОЛЬГА ОВСЯННИКОВА

ВСЕ КАДРЫ – В КАДРЫ К НАМ

ССК «Звезда» три года тесно сотрудничает с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. За это время удалось открыть семь офисов дистанционного подбора, мобильный офис в Приморье. Немаловажную роль в привлечении на Дальний Восток высококлассных специалистов из других регионов играет материальное стимулирование. С этой целью АРЧК провело анализ уровня заработной платы в судостроительной отрасли, чтобы предлагаемая зарплата была привлекательна для потенциальных переселенцев.

На сайте АРЧК ДВ можно ознакомиться не только с вакансиями, но и с программами переезда на Дальний Восток, мерами поддержки для желающих найти там работу, получить ответы на все волнующие вопросы.

«Трудно сказать сколько конкретно человек трудоустроилось у нас именно благодаря АРЧК, потому что это все-таки наша совместная работа, и эффект от нее имеет пролонгированный характер, - отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Ирина Кондратенко. - Агентство организовывает множество мероприятий, в том числе общероссийских, направленных на профориентацию, усиление ответственности вузов, готовящих инженеров для судостроения. И это, безусловно, способствует привлечению квалифицированных кадров в отрасль. И есть примеры, когда нужных специалистов нам удалось найти только через АРЧК ДВ, в частности с помощью дистанционных подборщиков, работающих в шести судостроительных городах России».

О том, что программа профориентации работает и уже приносит первые плоды, говорит тот факт, что каждый третий студент первого курса Морского технологического факультета МГУ, обучающийся по специальности «Кораблестроение, океанотехника и систематехника объектов морской инфраструктуры», учится по целевому договору с ССК «Звезда». Причём половина из целевиков – выпускники первого, открытого два года назад на базе одной из школ Большого Камня, Роснефть-класса. В него записываются старшеклассники, желающие сделать инженерную карьеру, в том числе в судостроительной отрасли.

Так что младшим Курлянчикам, если пойдут по стопам отца, дорога заказана. Ведь возвращаться в Выборг Алексей и Алена не собираются. Им очень полюбилось Приморье, и они намерены расширять горизонты своего общения с дальневосточными просторами. Молодость и смелость не только города берут!

Справка «КП»:

В рамках сотрудничества Роструда и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создан специальный раздел по программе повышения трудовой мобильности в России на одном из крупнейших сайтов для работников и работодателей «Работа в России» https://trudvsem.ru/mobility. Программа реализуется в девяти субъектах Дальнего Востока (кроме ЕАО и Якутии). На портале можно найти основную информацию о программе: меры поддержки переезжающим (компенсация при переезде, предоставление жилья, помощь в повышении квалификации), а также перечень вакансий. Кстати, у каждого регионы меры поддержки могут отличаться по каким-либо параметрам. АРЧК ДВ улучшило программу повышения трудовой мобильности, оптимизировав административные процедуры, а также разработало новые меры по переселению на Дальний Восток жителей других регионов.

Специалисты АРЧК ДВ оказывают следующие услуги:

1. консультируют по вопросам трудоустройства и переезда на Дальний Восток, в том числе в рамках программы «дальневосточный гектар»;

2. информационно сопровождают переезжающих на Дальний Восток и членов их семей;

3. проводят профориентации для будущих специалистов, а также для специалистов с опытом работы;

4. обновляют навигатор востребованных профессий.