Сексуальная верность партнера ценится дешево. А за измену придется расплачиваться по полной

Лев Толстой утверждал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Чтобы обосновать этот тезис Лев Николаевич, со свойственной ему лаконичностью, написал роман «Анна Каренина». Однако после знакомства с произведением, все-таки возникает чувство недосказанности. Какие именно причины заставляют пары считать свои отношения счастливыми (или хотя бы терпимыми)? А что конкретно является поводом для окончательного разрыва?

Этот пробел решила восполнить группа психологов под руководством Саманты Джоэл из Университета штата Юта (США). Чтобы изучить механизм принятия решения ученые провели два отдельных исследования. На первом этапе они предложили трем разным группам волонтеров (в общей сложности 447 человек) сформулировать причины, которые заставляют партнеров сохранить отношения или наоборот, прекратить совместную жизнь. Добровольцы опирались на свой жизненный опыт -среди них были и одиночки и влюбленные парочки, те кто только задумывался о разрыве и те, кто уже совершил этот шаг и успел найти нового спутника. В общей сложности участники эксперимента назвали 27 резонов, чтобы остаться вместе и 23 обстоятельства, из-за которых стоит хлопнуть дверью.

Во второй части исследования этот список причин был в виде анкеты представлен участникам двух других фокус-групп. В одну собрали женатиков (средний опыт в браке 9 лет), которые находились в ситуации выбора: сохранять отношения или прекращать. В другой группе находились граждане, решавшие ту же дилемму, но состоявшие в незарегистрированных отношениях (опыт романтического знакомства около 2 лет). Они должны были расставить эти доводы по степени важности: какие соображения являются для них в этот момент приоритетными, а какие - второстепенными. В результате получились два списка (см ниже) с перечнем обид и аргументов в духе «а может быть стоит потерпеть?».

- Ради чего люди готовы мириться с проблемами в семье? Это чувство привязанности, близости к партнеру, не желание терять эмоциональные инвестиции, вложенные в отношения и чувство долга, - говорит ведущий автор исследования Саманта Джоэл. - А главные причины ухода связаны с личными отрицательными качествами партнера и неверностью. Многие доводы зеркально повторяются среди причин расставания и сохранение отношений. Но примечательно, что измена трактуется по разному. Те, кто готов уйти, придают этому обстоятельству первостепенное значение. Но никто не назвал сексуальную верность партнера, как причину остаться.

За счет чего вам могут простить многочисленные прегрешения? Исследователи утверждают, что тут следует уповать на личные качества. Если вы интересный человек, изобретательный любовник и не сволочь, есть шанс, что вас после долгого раздумья все же не выставят за дверь.

Ученые также обратили внимание, что 49 процентов участников исследования заявили, что у них есть масса доводов как за то, чтобы разорвать цепи брака, как и за то, чтобы сохранить узы любви. Это говорит о том, что такие решения принимаются в условиях тяжелейшего внутреннего конфликта. Наверное, это отчасти объясняет, почему так много ромео и джульетт расстаются со своими романтическими партнерами только для того, чтобы позже снова упасть друг другу в объятия.

СРАВНИМ?

Что заставляет людей быть вместе

1. Эмоциональная близость (вы любите партнера, испытываете сильную привязанность).

2. Эмоциональные инвестиции (вы не хотите терять то, что вложили в отношения).

3. Семейный долг (например, надо жить вместе ради детей).

4. Привлекательные качества личности партнера.

5. Вам нравится проводить время вместе.

6. На него можно положиться.

7. Физическая привлекательность и секс.

8. Финансовые и материальные выгоды.

9. Совместимость (схожие интересы и увлечения)

10. Вы не хотите причинить боль партнеру.

11. Вера, что все наладится.

12. Чувство того, что вы нужны и с вами считаются.

13. Потребность, чтобы кто-то был рядом.

14. Притягательность партнера (между вами пробегает «искра»).

15. Вы в целом удовлетворены отношениями (родственные души).

16. Страх не найти другого партнера и остаться ни с чем.

17. Нежелание связываться с материальной стороной развода: разделом имущества, детей, домашних животных.

18. Боязнь перемен, страх перед неизвестностью.

19. Социальные связи (вам не хочется выпадать из привычного круга общения: семья партнера, его друзья...)

20. Вы цените ощущение комфорта, который получаете в отношениях.

21. Привычка. Вам не хочется что-то менять. От добра добра не ищут.

22. Партнер - хороший компаньон, который тебя понимает и готов выслушать.

23. Вы одинаково видите свое будущее, у вас общие мечты и долгосрочные планы.

24. Совпадают конкретные далеко идущие планы (вы оба хотите детей и рассчитываете, что они обеспечат вас в старости).

25. Социальное давление (ваши родители и друзья будут против развода).

26. Партнер хорошо на меня влияет. Я становлюсь лучше рядом с ним.

27. Социальный статус (быть с этим партнером статусно и престижно).

Причины для расставания

1. Личностные недостатки партнера (ленивый, скучный, чудаковатый...)

2. Вы не можете доверять партнеру (он вас обманывал или подозревался в обмане).

3. Партнер потерял к вам интерес, живет своей жизнью.

4. Внешние причины (вы вынуждены расстаться в силу каких-то причин - длительная командировка, работа в другом городе или стране).

5. Физическая неудовлетворенность (он/она не устраивает вас в постели)

6. Постоянные ссоры и конфликты.

7. Несовместимость (вы ведете разный образ жизни, у вас разные взгляды и ценности).

8. Эмоциональная дистанция (вы разлюбили друг-друга, вам не о чем разговаривать).

9. Вас не ценят и не считаются с вами.

10. Вы хотите улучшить свое материальное положение, но у ваших отношений нет финансовых перспектив.

11. Вы наскучили друг другу, нет радости от общения.

12. Долгосрочные перспективы расходятся (она хочет детей, а он - нет).

13. Общая неудовлетворенность отношениями (он/она делает меня несчастным).

14. Несправедливость (ему/ей все, а мне - ничего).

15. Социальные последствия (родители и друзья не одобряют этих отношений и избегают вас)

16. Партнер злоупотребляет алкоголем, у него проблемы с законом или психикой.

17. В отношениях исчезла «химия». Вы больше не привлекаете друг-друга.

18. Партнер слишком требовательный. Отношения стали слишком напряженными и изматывают вас.

19. У вас или у него появился альтернативный партнер.

20. Ваш партнер не может дать того, что вы хотите: азарта, личностного роста, свободы от обязательств...

21. Партнер слишком вас подавляет.

22. Партнер дурно на меня влияет. Я его стесняюсь.

23. Нарушение ожиданий (он/она оказался не тем, кем я думала).