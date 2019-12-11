Первая чеченская война началась с ошибок и кончилась позором

1. ЭТО БЫЛ ГЕНОЦИД

Анатолий КУЛИКОВ, в 1992 - 1995 гг. командующий Внутренними войсками МВД РФ:

- После 91-го года в Чечне начался разгул преступности. Русских начали грабить, забирать дома и выгонять. Давали машину и оплачивали только перевозку вещей до границы Чечни. Дальше вываливали, и делай что хочешь.

Я послал в 1993 году группу документирования, которая беседовала с людьми, изгнанными оттуда. Девочка 13-летняя из станицы Слепцовская рассказывала, как ее насиловали 15 бандитов. Такой режим похож на государство? Только на бандитское.

А с 1994-го 25-го числа каждого месяца они стали захватывать в городах Северного Кавказа заложников. Терпеть это было невозможно.

И в июле в кабинет Шахрая, он тогда был вице-премьером, были приглашены генералы, и нам прямо сказали, что решение руководства страны - готовить операцию по наведению порядка в республике.

Чеченцы празднуют победу после провала штурма Грозного. Позади - все, что осталось от Дома правительства республики.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей СТЕПАШИН, в 1994 - 1995 гг. директор ФСБ:

- Первая чеченская началась еще в 91-м. Когда к власти в Грозном пришли новые люди. Они выкинули руководство Чечено-Ингушетии из республики, некоторых просто поубивали, сбросив с верхних этажей. Ельцин еще 7 ноября 1991-го, как Президент РСФСР. Еще при СССР. Но МВД тогда еще подчинялось Горбачеву. Поэтому никаких действий не было. Указ отменили. А после этого пошли грабежи, захваты. В результате если в Грозном до 1991-го было 80% русского населения, до 600 тысяч человек, то к 1994-му осталось 150 тысяч. Людей просто изгоняли, это был геноцид.

Война в Чечне была особенно трудной потому, что это бои в горах и в городских кварталах. Солдаты так и писали на стенах: «Добро пожаловать в ад».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. БОЙЦОВ СОБИРАЛИ ПО СУСЕКАМ

Анатолий КУЛИКОВ:

- Армия не была готова воевать. Прибывали из разных округов сводные батальоны, даже экипажи кораблей Тихоокеанского, Балтийского флотов. А Дудаев с 91-го по 94-й уже создал хорошие силы. Захватил 50 танков, у него даже установки ракетные были, самолеты. Он вытащил профессионального артиллериста Аслана Масхадова, который был начальником ракетных войск и артиллерии в Прибалтике. Он его сделал начальником штаба. И уже в ходе боев Масхадов слушал радиоэфир, вмешивался, давал ложные цели, и наши ребята гибли от огня своих же.

Армия не была готова воевать. Прибывали из разных округов сводные батальоны, даже экипажи кораблей Тихоокеанского, Балтийского флотов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. РОКОВОЙ ШТУРМ: ТАНКИ ПОЖГЛИ, РЕБЯТ РАССТРЕЛЯЛИ...

Анатолий КУЛИКОВ:

- Штурм Грозного начался в ночь. Авиация ночью не применяется. Спланировано было все правильно. Создаются мелкие подразделения, танк прикрывается пехотой, захватывается примыкающее здание, чтобы не пожгли танки. Но когда начали операцию, командир Майкопской бригады доложил: у меня свободная дорога, могу до вокзала пройти. Ну, давай захватывай. Он и захватил вокзал, но не занял дома высотные на подступах. А тут Новый год, салют, эйфория у бойцов. И внезапное нападение со всех сторон...

До 30 декабря потери были 7 человек с обеих сторон. И если бы не штурм Грозного, обошлись бы малой кровью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей СТЕПАШИН:

- До 30 декабря потери были 7 человек с обеих сторон. И если бы не штурм Грозного, обошлись бы малой кровью. Ельцин нас собрал 29 декабря. Мы приехали - я, Николаев (глава Погранслужбы), Ерин), Грачев (министр обороны). Грачев сказал: «Мы дожмем». И мы улетели в Моздок. Утром 30 декабря мне в Моздок из Москвы звонит Ельцин: «Где Грачев?» А мы его с Ериным проводили в Москву, у трапа руку пожали. Они сказали, что их вызвали. А тут Ельцин. Я говорю: «Как где Грачев? У вас в Москве». Он: «Ничего вы не знаете, какое вы КГБ?» Я вызываю начальника военной контрразведки. И он признался: «Они никуда не улетели. Самолет отогнали. И решили немедленно штурмовать Грозный». Они не хотели, чтоб я знал? Наверное, потому что я был против штурма. Грозный танками брать - сумасшествие. И 31-го вошли. И пожгли наши танки. Расстрел наших ребят на вокзале. Ну а затем уже начали бомбить центр Грозного. Кстати, там были русские дома в основном.

К 21 января Грозный был полностью зачищен.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. ЗАЧИСТИЛИ 98% БОЕВИКОВ, И ВДРУГ БАСАЕВ В БУДЕННОВСКЕ

Анатолий КУЛИКОВ:

- К 15 мая 1995-го вся республика была под нашим контролем. Что надо было делать? Мы это просили у Ельцина - всем, у кого разрушены дома, пособие давать. У вас разбит сарай - 2000 рублей получи, распишись. А получилось - военные то дом при штурме разрушили, то корову застрелили. А местные говорят: да вы ж такие, как и дудаевцы, бандиты.

К лету 1995-го 98% территории Чечни было под контролем федералов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей СТЕПАШИН:

- К 21 января Грозный был полностью зачищен. А к лету 1995-го 98% территории Чечни было под контролем федералов. 2 мая я приехал в Гудермес на электричке с пятью охранниками. Там Радуев в это время болтался. Но узнав, что мы приехали, сделал ноги. В Ведено Куликов уже вывесил российский флаг. Наши были в Шатое, в Шали... А дальше случился Буденновск: «Нас осталось человек 17 - 20, сидели в вагончике и уже поняли, что нам кирдык». А тут - Басаев. Он ведь шел не больницу Буденновска захватывать, а в Минводы - захватить самолет и лететь бомбить Кремль. Если бы не предательство двойное, когда его пропустили сначала туда, а потом назад, война бы закончилась летом 1995-го.

Чеченцы уезжали в села к родственникам. Воды в городе не было.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ГЕРОИЗМ

Анатолий КУЛИКОВ:

- С 15 мая мы начали операцию в горах Чечни. И когда вошла 15-тысячная группировка туда по ущельям, вдруг я получаю телеграмму начальника Генштаба: авиацию не применять. Приказ президента. А уже артиллерия не в состоянии поддержать нашу группировку в ущельях, только авиация может. И мы получили радиоперехват - полевой командир докладывает Масхадову, что не выдержит, его бьют. А Масхадов ему: продержись до нуля часов, я договорился обо всем. Ко мне приходит командующий фронтовой авиацией Антошкин: извините, но я применять авиацию не буду. Представляете? Мы подставляем под удар 15-тысячную группировку. Нахожу Черномырдина добился...

Грозный танками брать - сумасшествие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей СТЕПАШИН:

- Меня всегда дико возмущало, когда наши журналисты так от души нас поливали грязью и поддерживали этих чеченских Робин Гудов. Я вспоминаю свою беседу с Леной Масюк до того, как она попала к этим бандитам в плен, и после. Неужели, для того чтобы понять, с чем мы столкнулись, надо было все испытать на себе?

6. ПОЗОРНЫЙ МИР: МАСХАДОВ УМОЛЯЛ НЕ УХОДИТЬ

Анатолий КУЛИКОВ:

- ОБСЕ - Яндарбиевым и Закаевым: мол, мы уже хорошие, нам нужно оружие, чтобы бороться с бандитами в горах. И ему дали.

Я предлагал Ельцину оставить по Сунженскому хребту наши гарнизоны. Но вмешался Березовский, который уже был замсекретаря Совбеза говорил: вот если вы сейчас уйдете (а он умолял нас не уходить), мы передеремся между собой. И опять начнется война. Так оно и произошло.

Эвакуация мирного населения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей СТЕПАШИН:

- Война закончилась предательством. Наступили выборы (Президента России в 1996-м. - Ред.). С чем на них идти? Хватит, навоевались.

Это был позор. Помните, кто премьером стал у президента Масхадова? Басаев. Это что? Лебедь (в то время секретарь Совбеза РФ. Мы оставили свои позиции. Но проблема была не решена.

* * *

А потом, в 1999-м, был рейд боевиков в Дагестан. И вторая чеченская. Это была совсем другая война. Ее вели уже иначе. И закончили не так, как первую. Но это уже совсем другая история.