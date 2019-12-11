Как звезды заказывают себе гороскопы за 300 тысяч рублей и сверяют жизнь по календарям экстрасенсов

Пока дети пишут письма Деду Морозу, отдельные взрослые тоже обращаются к волшебникам - в надежде, что кто-то за них решит их проблемы, заглянет в будущее и подскажет, что же будет в високосном 2020-м.

Астрологи, нумерологи и экстрасенсы в декабре работают круглыми сутками. Рассказываем о самых востребованных предсказаниях.

Циферки за 20

Моду на нумерологов насаждают звезды. Самая известная - Клара Кузденбаева, она много лет делает прогнозы Надежде Бабкиной. К примеру, высчитывала по датам рождения, кого из кандидаток взять няней к внучкам певицы. Любовь Успенская уверена, что нумеролог помогла вычислить воровку среди домашнего персонала, и теперь певица с ней советуется, когда нанимает людей в команду и в дом. Клара помогала советами Глюкозе, Ирине Дубцовой и многим другим известным певицам. С помощью цифр она высчитывает удачные даты для важных событий, предсказывает свадьбы, разводы, дает советы, предостерегает от неправильных решений. У нумеролога заказывают расчет жизненной программы на год с возможностью дальнейшей корректировки (это значит, еще раз пойдете и деньги принесете), расчет периодов физического, интеллектуального и эмоционального подъема и спада.

Цена вопроса: 20 тыс. руб. за час.

Нумеролог Клара Кузденбаева (слева) гордится знакомством со знаменитостями. Вот и Тамара Гвердцители к ней со всей душой. Фото: instagram.com/klarakuzdenbayeva

Звезды шепчут про любовь

Лолита много лет пользовалась услугами легендарного астропсихолога Леокадии Галактионовой, якобы она ей даже развод предсказывала. К Галактионовой ходили многие артисты, но теперь у них в моде раскрученные телевидением астрологи Василиса Володина и Тамара Глоба.

У Володиной целый центр - она и сама ведет прием (задорого), и ее сотрудники делают предсказания, но уже дешевле. Что Василиса только не придумывает: и худеть по ее прогнозам можно, и жениться, и бизнес верно строить, и ребенка зачать, и много чего еще. Володина честно признается: загруженность у нее в декабре огромная - работает и днем и ночью.

А вот у Тамары Глобы все по старинке - работает только сама, личная встреча обязательна.

Цена вопроса: индивидуальный астропрогноз на 2020 год во всех сферах (работа, семья, личная жизнь, здоровье, поездки) - описание общих тенденций предстоящего года, вероятных больших событий от сотрудников «Астроцентра Василисы Володиной» - 24 тыс. руб. Встреча с Василисой Володиной с прогнозом на 5 лет вперед, анализом текущей жизненной ситуации, методами решения проблем - 300 тыс. руб. (прием в течение 2 недель, запись на январь - 210 тыс. руб.).

Прием у Тамары Глобы (гороскоп и консультация): 125 тыс. руб.

По образованию Василиса Володина экономист-математик. Но однажды она услышала голос звезд... Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Календарик. Дорого

Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин помогает советами Ирине Безруковой, Алле Довлатовой, Ирине Слуцкой и многим другим знаменитостям. А они и не скрывают, что сверяют жизнь по его «Календарю счастливой жизни Александра Литвина». На каждый день года в нем даны рекомендации - наряд какого цвета нужно выбрать, что нельзя планировать на день, а чем стоит заняться, когда планировать покупки, походы к врачу, важные разговоры. Календарь от Литвина в конце года заказывают наши соотечественники даже из-за границы.

Также из интернет-магазинов других известных экстрасенсов сметают амулеты и обереги. Спросом пользуются новогодние подарки: видеоконсультации по интернету звезд «Битвы экстрасенсов». Народ хочет в праздник чуда, чтобы кто-то принял за них решение, сообщил о радужных перспективах и решении проблем.

Цена вопроса: «Календарь счастливой жизни» на 2020 год: 1290 руб. Амулеты: от 3000 руб. Видеоконсультация: 20 - 40 тыс. руб.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Творческие натуры часто подводит критичность мышления. Опять же они все время на виду - что ни день, то стресс. Так что их тягу к мистицизму, ко всякого рода предсказаниям понять можно - хочется уверенности в завтрашнем дне. Главное, нам с вами помнить, что гороскоп - забава, ни к чему не обязывающее лекарство от скуки, что бы астрологи на этот счет ни плели. А деньжищи, которые звезды предсказателям платят, не жалейте - не последнее отдают.