Путешествие-лотерея: Туристу говорят, куда он летит, по пути в аэропорт

Если помните, в начале двухтысячных, когда россияне путешествовали в основном через турфирмы, была популярна система “Фортуна”. Выбираешь страну (скажем, Испанию), курорт (скажем, побережье Коста-Брава) и категорию отеля. Куда в итоге поедешь, узнавали от турагента за сутки до вылета – когда выдавали билеты на чартер. Стоил отдых по системе “Фортуна” дешевле, чем если выбирать любой конкретный отель, даже самый бюджетный

Времена изменились. Сейчас путешественники все чаще сами покупают авиабилеты и бронируют отели в интернете. Но желание сэкономить и готовность рискнуть никуда не делись. А скорее усились. Профессионалы туристического рынка тоже, видимо, это чувствуют. Иначе не придумали бы “Авантюру”.

В “Авантюре” туристическая рулетка доведена практически до предела. Во всяком случае, до того разумного предела, чтобы им могли пользоваться обычные туристы, а не герои реалити-шоу. Тех-то могли бы с завязанными глазами привезти на остров посреди океана, с нами, к счастью, никто так не делает. А как?

“Авантюра” - это короткая поездка на три дня. Куда именно - сюрприз. Турист, готовый к такому приключению, видит список из 48 городов на сайте OneTwoTrip. В том случае, если у него есть шенгенская виза. Если нет, список сокращается до 12 городов, в нем остаются российские и безвизовые: Сочи, Минск, Анталья, Стамбул, Дубай... В списке для обладателей шенгена – те же двенадцать, плюс много красивых европейских городов. Париж и Венеция, Мадрид и Осло, Барселона и Рига... Из длинного списка можно вычеркнуть 10 городов, в которые ну совсем не хочется, из короткого – пять. Вылет - из Москвы и Санкт-Петербурга.

Даты практические любые, за исключением новогодних каникул. Последний день 2019 года, когда можно улететь, - 29 декабря. Представляете, какая может получиться ирония судьбы!

Цена вопроса – 25 тысяч рублей на человека или 40 тысяч рублей для двоих. Это если есть шенген и вас устроят безбагажные билеты (что на три дня вполне разумно). Если нет шенгена, - 30 и 50 тысяч рублей соответственно. В эту сумму входят авиабилеты, проживание в отеле не меньше 3* и инструкции от тревел-эксперта.

А теперь – самое интерсное. Градус неожиданности тоже можно выбрать. Если по максимуму – то вы лишь за 3 часа до вылета узнаете, в какой город летите. То есть уже на подъезде к аэропорту или даже в воздушной гавани.

При этом аэропорт и время, когда нужно там быть, пришлют за 48 часов до вылета. Понятно, что можно тут же проверить расписание и хотя бы примерно узнать, какие рейсы вылетают в это время. Если хочется, конечно. У меня бы такое желание точно был бы, исходя из чисто практических соображений: в Осло сейчас нужна теплая куртка и зимние ботинки, в Дубае – купальник и босоножки.

Впрочем, степень авантюрности можно снизить – выбрав опцию, чтобы вам сообщили место назначения не за 3 часа, а за 48.

На идею я клюнула, но, когда решила испытать на практике, обнаружилось много “но”. В туристическом сервисе OneTwoTrip рассказали “КП” о некоторых закулисных деталях “Авантюры”.

Скажем, как подбирают маршрут? Понятно, что билеты в Сочи или Калининград дешевле, чем в Мадрид или Дубай. И отели в Осло или Стокгольме явно дороже, чем гостиницы в Минводах. Может, организаторы всех просто отправляют в Калининград? Или это реально лотерея?

- При покупке билетов учитывается много факторов, и в итоге приходится выбирать из 3-4 направлений, которые действительно подходят для конкретной поездки. Скажем, даже если есть недорогие билеты между городами, они могут быть не подходящими по времени вылета. И далеко не всегда поездки по России мы ещё никого или почти никого не отправляли. Мы за разнообразие.

Как быть путешественникам из других городов? Вы подбираете перелет из их аэропорта либо им надо добраться до Москвы или Петербурга?

- Мы не отправляем из других городов, поскольку, как правило, прямых рейсов из нестоличных аэропортов мало, а рейсы с пересадкой предполагают, что большую часть короткой поездки человек проведет в пути. Но при желании турист из любого региона может поучаствовать в “Авантюре”, если готов добраться до Москвы или Санкт-Петербурга самостоятельно. Это может быть удобно для жителей Твери или Нижнего Новгорода, например.

Есть ли уже люди, слетавшие в “Авантюру”?

Да, несколько сотен. Уже слетали в 25 городов. Чаще поездки покупают на двоих. Но треть путешественников предпочитает отправляться в подобное приключение в одиночку.

КОМУ НЕ ПОДОЙДЕТ

- Туристам, которые тщательно выбирают отели, изучают отзывы, придирчивы к дизайну. Тут вы страну и город узнаете в последний момент, какой там выбор отеля!

- Тем, кто скрупулезно готовится к поездке – читает путеводители, составляет подробный маршрут на каждый день. Времени на это не будет.

- Мечтающим непременно увидеть Париж, Венецию или другой конкретный город. В этом случае логичнее просто купить туда билеты и осуществить мечту. Я, кстати, в итоге так и сделала.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Как еще организовать недорогое спонтанное путешествие, если готовы быстро собраться и махнуть в аэропорт:

- подписаться на уведомления об изменении цен на авиабилеты. На многих сайтах для поиска и бронирования билетов есть подписка об изменении цен на билеты. Помечтали – а не слетать ли мне на Камчатку? Приценились к билетам. Купить не решились. Кликнули на кнопку “Следить за ценой” рядом с поиском. И ждете письма по электронной почте. Дешевый билет может прилететь неожиданно – и тут уже либо терять такую возможность, либо собирать чемодан.

- иметь длинный шенген. Полезно во всех случях. Турфирмы часто делают огромные скидки на туры в визовые страны с вылетом в последний момент, когда шенген уже не успеть оформить, – поскольку круг потенциальных покупателей резко сужается. В случае с “Авантюрой” при наличии шенгена у вас в 4 раза больше городов на выбор. Получить шенген на полгода, год, два и даже три не так уж сложно, их дают под обычные туристические поездки, если не первый раз едете в страну Шенгенского соглашения. Консульства этих стран щедрее всех на длинные мультивизы: Франция, Греция, Италия.

- не отказываться от пакетных туров и чартерных рейсов. Сравнивайте цены – иногда выгоднее самому купить билеты и забронировать отель, иногда купить готовый тур.