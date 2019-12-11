Солистка Roxette Мари Фредрикссон: звезда без серпа и молота

А ты слушаешь Roxette?— спросил меня уже сильно пожилой шведский коммунист, с которым я познакомился во время студенческой поездки в Стокгольм летом 1990-го года. Ха! Телевизор в общежитии был включен только на музыкальном канале, где каждые час-два яркая блондинка пела о любви, которая, похоже, была, да вышла. “Так вот, их солистка Мари Фредрикссон — наша!” — сказал он с такой гордостью, будто это была лично его заслуга перед мировым коммунистическим движением. По его словам, на заре своей музыкальной карьеры шведка симпатизировала одной из многочисленных мелких левых партий страны и даже пела на их митингах. Правда, когда пришел большой успех, марксизм отошел на второй план, а то и дальше… Но, красная в обтяжку одежда эффектной блондинке из Roxette всегда очень шла!

Мировой успех к дуэту пришел в начале 90-х, когда два уже опытных музыканта Мари Фредрикссон и Пер Йессле порядком подустали от плотного концертного графика, да и друг от друга. Они никогда не были парой, в интересах бизнеса музыканты симулировали между собой “химию”, но обоим хотелось нормальной семейной жизни, без концертных туров. В 1994-м она вышла замуж за клавишника, а он связал жизнь с тур-менеджером группы. Они серьезно поссорились, когда Мари не пригласила Пера с девушкой на свою свадьбу: настолько они не хотели друг друга видеть вне работы! На этом Roxette и закончился.

Но остались великолепные песни… И грандиозный успех дуэта, который в чрезвычайно плодородной в музыкальном плане Швеции уверенно занял по продажам альбомов и синглов второе место после легендарной ABBA, обогнав квартет Ace of Base, диджея Avicii и хард-рокеров Europe c их “последним отсчетом” (по данным авторитетного музыкального издания Billboard).

Оба исполнителя также преуспели в сольной карьере, правда — только в Швеции. Диагностированная в 2002 году опухоль головного мозга у Мари сильно подорвала ее здоровье. Зато она и Пер помирились. Дуэт вернулся на сцену в прежнем звездном составе, но былого успеха уже не достиг. Три года назад Roxette снова распался — из-за болезни певицы.

Утром 9 декабря 61-летняя бывшая марксистка и суперзвезда поп-музыки Мари Фредрикссон умерла в своем доме в Дьюрсхольмене, к слову — в самом буржуазном пригороде шведской столицы. У нее остались двое взрослых детей, муж, с которым она прожила четверть века, и миллионы поклонников, у которых песни Roxette сегодня будят воспоминания о том, что в 90-х песни были лучше, горы — выше, а любовь — искренней…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/748885" frameborder="0"></iframe> Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни

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Мы впервые увидели ее в конце 80-х - ведущий шведской телепрограммы "Лестница Якоба" Якоб Далин представил тогда еще советским телезрителям своих перспективных земляков из дуэта "Роксетт". "Название можно перевести как "рок-н-ролльчик", - улыбнулся тогда скандинавский телеведущий. Заводные шведы с их зажигательным поп-роком (в эфире прозвучала песня The Look) полюбились неизбалованному отечественному меломану сразу, а яркая короткостриженная вокалистка, эдакая смесь Энни Леннокс и Мадонны, моментально стала для советских модниц иконой стиля (подробности)