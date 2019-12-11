Брэд Питт рассказал о женщинах, которые у него были после Джоли

Брэд Питт прокомментировал слухи о своей личной жизни: с тех пор, как актер расстался со своей женой Анджелиной Джоли, ему приписывали массу увлечений. То он якобы крутит роман с симпатичной профессоршей Нери Оксман, то ходит на свидания с 50-летней целительницей Сэт Хари Халсой, то его вдруг обнаруживают флиртующим в баре с Шарлиз Терон. Как рассказал актер в интервью New York Times, он вовсе не такой бабник, каким его пытаются выставить таблоиды.

- Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. Не только отзывы - я имею в виду любой журнал в кабинете врача, - рассказал Брэд. - Я не то чтобы изо всех сил стараюсь избежать этого, я просто не ищу этого. Не знаю, со сколькими женщинами, по мнению прессы, я встречался в течение последних двух или трех лет, но могу сказать, что все это неправда. Я могу просто мелькнуть где-то с кем-нибудь, но, возможно, это ничего не значит.

Актер признался, что перестал читать прессу в 2004 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер уверяет, что сейчас он, наконец, стал спокойно относиться к своей славе и слухам о себе – он старается просто наслаждаться жизнью. В молодые годы ему этого не удавалось. Внешне он казался уверенным в себе красавцем, но, по словам Питта, внутри он был совсем не таким из-за постоянного внимания к своей персоне.

- Большую часть времени в 1990-е я прятался и курил косяк. Мне было слишком некомфортно от всего этого внимания со стороны. Позже понял, что загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и просто живу, - рассказал 55-летний артист.

С тех пор, как Брэд оказался в статусе холостяка, ему приписывали романы абсолютно с каждой партнершей по съемкам – будь то 22-летняя Элла Пурнелл, снявшаяся в картине, которую продюсировал Питт, или 25-летняя Маргарет Куэлли, с которой он снялся в ленте Тарантино «Однажды в Голливуде». Чаще всего эти слухи не подтверждались, и американские таблоиды тут же подыскивали актеру новую пассию.

Брэд и Джен оба появятся на «Золотом глобусе», и всем интересно, как экс-супруги будут вести себя друг с другом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем, главная интрига ближайшего месяца случится на церемонии вручения премии «Золотой глобус», которая пройдет 5 января 2020 года. На звание лучших актеров одновременно номинированы и Брэд Питт, и его бывшая жена Дженнифер Энистон. Питт может взять золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде». Энистон – за лучшую женскую роль в телевизионном сериале «Утреннее шоу». Так или иначе, Брэд и Джен оба появятся на «Золотом глобусе», и всем интересно, как экс-супруги будут вести себя друг с другом. К слову, на «Глобусе» может появиться еще одна женщина Брэда Питта – его бывшая невеста Гвинет Пэлтроу. Тогда ситуация на церемонии станет еще интереснее.