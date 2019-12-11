Чтобы прокормить семью, Борис Щербаков работал уборщиком в шашлычной

Застать народного артиста России Бориса Щербакова дома практически невозможно. В день, когда я ему звонила, Борис Васильевич играл в спектакле «Подкаблучники» в Нижнем Новгороде. На следующий день в 6 утра он должен был приехать в Москву, чтобы... сразу же улететь в Милан вместе с женой. Там он и встречает свое семидесятилетие. Поэтому о том, что Борис Щербаков снялся почти в двухстах фильмах, что тридцать лет выходил на сцену МХАТа, а сейчас играет в антрепризных спектаклях и работает телеведущим на канале «Звезда», я прочитала в Википедии. А о том, какой он в жизни, расспросила его супругу Татьяну Бронзову.

- Редко, когда мужчина стареет так красиво, как мой Боря. У меня ощущение, что я влюбилась в мальчишку, который с годами стал очень статным красавцем, - говорит Татьяна Васильевна.

- Что же Борис Васильевич делает, чтобы так прекрасно выглядеть?

- Бережет здоровье, много работает, правильно питается: постные супы, мясо отварное или запеченное. Изредка я разрешаю ему сало, которое он очень любит. На ночь почти не ест. На завтрак - геркулесовая каша, яйцо, творог… И обязательно каждое утро делает зарядку, несколько упражнений по системе йоги. Поэтому остается в одной комплекции на протяжении многих лет. Влезает в джинсы, которые носил лет сорок назад. В гастрономическом плане у него только одна слабость - любит сладкое. Поэтому такой добрый, светлый, улыбчивый, что никогда не отказывает себе в торте или пирожном. Вот вчера вечером мне говорит: «Тань, хочешь мороженого?» Я говорю: хочу. И он бежит за эскимо...

- С таким мужчиной жизнь - идиллия...

- Он очень ответственный. Во всем. Не придет на съемочную площадку, не зная текста. Борис серьезно относится к профессии. Если что-то пообещал, обязательно сделает. 46 лет назад, когда мы поженились, он мне сказал: «Теперь я за тебя ответственный». И это так: он содержит семью, если я болею, находит лучших врачей. Все годы нашей семейной жизни я живу как за каменной стеной. Кстати, до того как мы зарегистрировались в загсе, Боря таким не был. Любил погулять. А как расписались, он круто изменился.

- Удивительные вещи вы рассказываете: успешный, интересный мужчина, да еще популярный актер, и такое серьезное отношение к семье…

- У него были романы, я об этом знала. Да и женщины, с которыми были отношения (главным образом актрисы, как я поняла. - Авт.), рассказывали об этом журналистам. Но Боря никогда не сознавался. Он мне говорил: «Таня, какие проблемы? Я тебя люблю, я дома с тобой, а не где-то там еще. Ты и наш сын Вася для меня в жизни всё».

Когда мы с Борей жили в студенческом общежитии Школы-студии МХАТ, у него не было лишней копейки. Тогда все жили бедненько, хотя все-таки студентам помогали родители. Боря был из очень скромной семьи, ему ничего не присылали из дома. Мы с ним оба приехали в Москву из Ленинграда. Денег не было. Он ночами мыл метро, подрабатывал машинистом моечной машины на станции «Проспект Маркса» (сейчас это «Охотный Ряд». - Авт.). Потом устроился на работу в шашлычную, там тоже убирал. Он все время работал, даже когда учился. Исхитрялся маме и младшей сестре деньги посылать в Ленинград. В театре у нас была зарплата 85 рублей в месяц, а в шашлычной Боря получал 120 рэ. Еще там его подкармливали. Потом он начал много сниматься, и с деньгами стало проще. Он добытчик. В этом смысле очень ответственный человек. Настоящий мужик.

Залог нашего семейного счастья в том, что я хорошо понимаю мужа, многое ему прощаю. И очень его ценю.