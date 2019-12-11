Ингеборга Дапкунайте впервые рассказал о трехлетнем сыне: «Жизнь наполнена теперь новым смыслом»

Ингеборга Дапкунайте стала мамой в 53 года: актриса родила первенца – сына Алекса. Мальчик появился на свет, когда звезда экрана была замужем за адвокатом Дмитрием Ямпольским. Ингеборга всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от внимания публики, и факт появления ее сына на свет стал для поклонников настоящим сюрпризом. До рождения Алекса Дапкунайте много работала — у нее был очень плотный график. Поэтому неудивительно, что в Интернете тут же появилась версия о суррогатной маме.

- Все, что говорят обо мне, неправда, - сообщила актриса в документальном фильме, снятом в январе 2018 года к ее 55-летию. Вскоре после рождения сына Ингеборга развелась с Дмитрием Ямпольским и стала растить Алекса одна.

До сих пор это был единственный комментарий, который Дапкунайте дала по поводу своего сына. Мальчику сейчас три года и, судя по всему, актриса в нем души не чает. В беседе с редакцией журнала «ОК!» Ингеборга решила нарушить молчание и немного рассказала о сынишке. Актриса призналась, что долго не решалась стать мамой, потому что боялась – ребенок перевернет ее жизнь с ног на голову.

Дапкунайте смотрела на своих знакомых, у которых есть дети, и боялась разительных перемен. Она не была готова ограничить свою гастрольную жизнь и отменить съемки, чтобы нянчится с малышом. Однако когда Алекс появился на свет, звезда экрана поняла, что ребенок вполне гармонично вписался в ее график.

- Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом, - призналась 56-летняя Дапкунайте. По словам артистки, она часто берет Алекса с собой в путешествия и на съемки.

Актриса призналась, что ее жизнь наполнилась новым смыслом. Фото: кадр Первого канала.

Не так давно в одном из интервью Дапкунайте рассказала, что не говорит о своей семье, потому что предпочитает отделять сценический образ от реальности. Актриса ведет закрытую от любопытных глаз поклонников жизнь и не делится личным.

Напомним, первым мужем Дапкунайте стал литовский актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Вторым – англичанин Саймон Стоукс, британский театральный режиссёр. Ингеборга развелась с ним в 2009 году.

Ингеборга с бывшим мужем Дмитрием Ямпольским и его дочкой от предыдущего брака.Фото: Евгения ГУСЕВА

Следующим избранником актрисы стал адвокат, бизнесмен и ресторатор Дмитрий Ямпольский – они поженились в 2013 году. Бракосочетание прошло в Лондоне, церемония была тихой и скромной - на ней присутствовали только друзья и близкие пары. Ямпольский был младше жены на 14 лет. Супруги развелись в 2017 году.