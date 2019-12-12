Первой отечественной гидроэлектростанции с подземными турбинами исполняется 70 лет

20 декабря 1949 года, первый ток дала электростанция НИВА ГЭС-3, и этот день принято считать началом послевоенного возрождения мурманской энергетики.

Строительство НИВА ГЭС -3 началось еще в конце 30-х годов XX столетия, но Великая Отечественная война внесла свои корректировки. Уже в 1945-м строительство возобновилось. Помимо первого в 1950 году пустили второй гидроагрегат ГЭС, третий и четвертый запущены в 1949 году. Окончательно ГЭС принята в промышленную эксплуатацию в 1951-м.

Уникальность ГЭС для своего времени была в том, что она построена по плотинно-деривационному типу и полностью отбирает сток нижнего течения реки Нива, отвратив его течение от естественного русла. Станция расположена в нескольких километрах к северу от Кандалакши и в 2 км от прежней Нивы, из Плесозера к ГЭС проложены туннель и канал. Таким же образом – по искусственному пути – вода потом сбрасывается в море в 3 км к северу от естественного устья.

Нива ГЭС-3 стала первой в СССР гидростанцией с подземными турбинами. Машинный зал находится на глубине 75 м. Первоначально мощность ГЭС составляла 154 МВт - четыре агрегата по 38,5 МВт. В последующие годы ГЭС модернизировали, а в 2003 году часть гидроагрегатов прошла комплексную реконструкцию, увеличившую их срок службы, мощность и решившую проблему сверхнормативной вибрации. В 2007 - 2011 годах модернизация была продолжена.