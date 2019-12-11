Версия: С актрисой Зоей Федоровой расправилась «бриллиантовая мафия» Галины Брежневой

11 декабря - день смерти знаменитой советской актрисы Зои Федоровой. В 1981 году она была убита выстрелом в затылок в своей квартире на Кутузовском проспекте. Преступление осталось нераскрытым. Теперь американский внук Зои Федоровой Кристофер Поуи собирается провести собственное расследование.

- Многие годы внук актрисы верил в то, что написала в своей книге «Дочь адмирала» его мама Виктория, - рассказала «КП» доверенное лицо Кристофера журналист Лана Паршина. - Считал, что его бабушку убил КГБ. И что до этого Берия засадил ее в тюрьму, потому что она отказала ему в любви. Но теперь Кристофер решил узнать правду. Он уже несколько раз был в России и собирается приехать снова вместе со своим другом из ФБР. В Москве они хотят встретиться со следователем, который расследовал убийство Зои Федоровой.

Букет от Берии

Молодая актриса Зоя Федорова стала кумиром зрителей, когда в 1936 году на экраны вышел фильм «Подруги», где она сыграла одну из главных ролей. Но в личной жизни Федоровой не везло. До войны она начала встречаться с молодым летчиком Иваном Клещевым. На фронте он сбил несколько десятков немецких самолетов, был удостоен звания Героя Советского Союза. Осенью 1942-го самолет Клещева подбили немцы. Сильно обгоревшему пилоту удалось выпрыгнуть с парашютом. После лечения его назначили расследовать причины аварий на прифронтовых аэродромах. Федорова обрадовалась, что теперь работа любимого не так опасна, но 31 декабря 1942 года самолет, на котором Клещев возвращался с очередного расследования, из-за плохой погоды разбился. Ее возлюбленный погиб.

В 1943 году актрису пригласил к себе на ужин Лаврентий Берия. В своей книге дочь Федоровой Виктория пишет, что тогда матери удалось отбиться от домогательств наркома. Прощаясь, тот якобы мрачно вручил ей приготовленный заранее букет со словами: «Это цветы на вашу могилу».

Зоя Федорова (справа) в комедии Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965). Фото: Кадр из фильма

Поговаривали, что через некоторое время Федорова все-таки стала любовницей Берии и начала работать на чекистов.

- Наверняка Зоя Федорова нравилась Берии, но маловероятно, что она стала его любовницей, - считает историк спецслужб, подполковник КГБ в отставке Игорь Атаманенко. - Была ли Федорова агентом НКГБ, об этом нет достоверных данных. Думаю, вряд ли.

В 1945 году Зоя влюбилась в американца, заместителя главы морской секции американской военной миссии Джексона Тейта. В 1946 году советские органы заподозрили его в шпионаже. Когда Тейта выслали из СССР, Зоя уже была беременна. Свою единственную дочь Вику она родила 13 января 1946 года (Тейт про это ничего не знал). Чтобы скрыть факт рождения ребенка от иностранца, Зоя поторопилась выйти замуж за композитора Александра Рязанова, с оркестром которого выступала в начале 40-х годов. Не помогло. За шпионаж ее приговорили к 25 годам лагерей (с заменой на заключение во владимирской тюрьме - знаменитом Владимирском централе).

Дочь называла тетей

Маленькую дочь Федоровой Вику взяла на воспитание родная сестра актрисы Александра. Сестру с детьми, как родственницу «шпионки», отправили в ссылку в Казахстан. До девяти лет девочка называла ее мамой. Родной маме Вика писала в тюрьму письма, но обращалась к ней «тетя Зоя».

В тюрьме Федорова подружилась с Лидией Руслановой, исполнительницей народных песен. Певицу посадили за «грабеж и присвоение трофейного имущества»: ее муж, генерал Владимир Крюков, вывез из Германии кучу мебели, картин и драгоценностей.

К Руслановой Федорова и обратилась, когда в 1955 году ее амнистировали и освободили. Идти актрисе было некуда: жилье у нее отняли, имущество конфисковали. Сергей Михалков помог с наличными, Федорова накупила конфет и отправила посылку дочке Вике.

Сестра актрисы Александра с детьми возвращалась из Казахстана в Москву. Договорились: чтобы Зоя узнала дочку на вокзале, та наденет зимнюю шапку с большим помпоном. Виктория Федорова так описала встречу с матерью: «Я увидела бегущую по платформе женщину, которая заглядывала в лица прохожих. Вдруг она увидела меня и остановилась. И вдруг она обняла меня, и я испугалась, что она меня раздавит. Я почувствовала, как мне на лицо капают ее слезы».

Семья поселилась в одной из комнат квартиры Лидии Руслановой. Зоя Федорова снова стала сниматься в кино. Ее дочка Вика выросла красавицей, в 1962 году окончила школу, в 1964-м сыграла в фильме Михаила Калика «До свидания, мальчики!» с Михаилом Кононовым Тейта она смогла увидеть лишь в 1975 году, когда ей было 29 лет. К тому времени Тейт стал контр-адмиралом, вышел в отставку.

В Нью-Йорке во время визита к отцу Виктория познакомилась с молодым пилотом Фридерико Поуи, через два месяца вышла за него замуж и осталась в США - Кристофер Александр Федор Поуи.

Галина Брежнева любила украшения. И не надевала их разве что только во время отдыха у моря.Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН

Зарабатывала контрабандой

К тому времени материальное положение Зои Федоровой заметно улучшилось. Она поселилась в роскошной трешке на Кутузовском проспекте Москвы, в доме, где жили выдающиеся личности и семьи руководителей. В богеме судачили, что переезд стал возможен благодаря новым подружкам Зои - Галине Брежневой и Светлане Щелоковой.

- Эту троицу в столице называли «бриллиантовым клубом», считалось, что им руководил цыган Борис Буряце, любовник Галины Брежневой по кличке Борис Брильянтович, - говорит писатель и биограф актрисы Федор Раззаков. - Не секрет, что дочь Брежнева Галина и жена Щелокова Светлана с ума сходили по драгоценностям. Зоя Федорова тоже подсела на эту «иглу» и была включена в цепь контрабанды ценностей. Чем она занималась в эти годы, помимо съемок в кино? Ездила с концертами по стране и скупала дефицитные вещи для перепродажи. А также участвовала в сделках по скупке и перепродаже бриллиантов, в которых фигурировали люди из элиты - партийные и хозяйственные деятели, дипломаты, артисты и т. д. Эти операции стали еще более интенсивными, поскольку у Зои появилась возможность иногда выезжать за рубеж. Ей, например, было разрешено навещать дочь в США.

Ее квартира на Кутузовском проспекте поражала шиком: всюду антиквариат, на стенах - подлинники картин знаменитых живописцев. Недаром даже днем актриса запирала дверь на три замка и цепочку, а на ночь еще и подпирала стремянкой.

Танцор балета Рудольф Нуреев, перебравшийся на Запад еще в 1961 году, был известен как увлеченный коллекционер. Его биограф Уотсон поставляла Нурееву контрабандные произведения живописи и ювелирные украшения. Так, в 1976 году в Париже между танцовщиком и актрисой состоялся взаимовыгодный обмен произведениями искусства. Коллекция Нуреева пополнилась двумя портретами Петра I, написанными в XVIII веке, и несколькими вещицами, принадлежавшими русскому императору, которым Рудольф восхищался.

- Федорова получала выездные визы, дипломатический коридор без таможни, милиция сквозь пальцы смотрела на ее коммерческую деятельность и даже явную контрабанду, - рассказывает Федор Раззаков. - Ведь могущественные покровители актрисы были и ее компаньонами по бизнесу.

Пуля в затылок

Но, похоже, имелись у Федоровой и враги. В последние годы жизни актриса жаловалась родственникам, что кто-то регулярно присылает ей ее фотографии с выколотым левым глазом. Жуткое совпадение: именно левый глаз артистки и пробила пуля, выпущенная ей в затылок из немецкого пистолета «Зауэр» 11 декабря 1981 года.

В день убийства к Федоровой приходила ее подруга Маргарита Набокова. Звонила в дверь, но на звонок никто не откликнулся. Хотя внутри квартиры слышались звуки, громко работало радио. Подруга ушла и спустя два часа вернулась. Опять позвонила, и снова ей никто не открыл. Но теперь за дверью стояла мертвая тишина. Тогда Маргарита оставила для Зои в дверях записку: «Заяц, как тебе не стыдно. Договорились встретиться, а тебя нет».

Тело обнаружил племянник актрисы Юрий, который съездил за запасным ключом. 73-летняя артистка сидела за небольшим столиком спиной к двери, сжимая в руке телефонную трубку и запрокинув голову на спинку кресла. Пуля прошла навылет через левый глаз, повредила дужку очков и выбила стекло.

Замки в квартире были целы. Скорее всего, убийцу она хорошо знала, так как не впускала в квартиру посторонних. Зоя Алексеевна была очень подозрительной. Даже у сотрудников коммунальных и газовых служб сначала спрашивала фамилию, а потом звонила и выясняла, направляли ли таких в ее квартиру...

Дочь Зои Федоровой Виктория со своим американским отцом. 1975 год. Фото: Личный архив

Криминальный спрут

- Думаю, Зою Федорову убил кто-то из ее подельников по бриллиантовой мафии, - считает Федор Раззаков. - В 70-е годы в богеме Москвы стало модно покупать украшения. Был случай: директор универмага «Сокольники» Кантор за неделю-две до повышения цен скупала партии ювелирных изделий на сотни тысяч рублей.

Вообще многие громкие преступления на рубеже 70-х и 80-х имели бриллиантовый след. Например, ограбление квартиры вдовы Алексея Толстого (1980). Из дома писателя были похищены драгоценности почти на миллион советских рублей. Или ограбление дрессировщицы Бугримовой (1981), когда она осталась без своих раритетных драгоценностей.

В Москве под видом пошивочных и ремонтных мастерских действовали пункты скупки и перепродажи бриллиантов, антиквариата. Проводились и подпольные аукционы.

Моду на брюлики задавала дочка Брежнева Галина, прибиравшая к рукам все, что только могла. Известна такая история: на отдыхе в Грузии в одном из музеев Галина положила глаз на диадему, некогда принадлежавшую царице Тамаре. И потребовала от музейщиков отдать ей диадему в ее частную коллекцию. Музейные работники, не желая отдавать национальную реликвию, рискнули обратиться за поддержкой к главе Грузии Эдуарду Шеварднадзе. Тот позвонили генсеку. Брежнев был краток: «Гони ее в шею!» Экспонат остался на месте.

Рапорт об обыске у Федоровой в декабре 1946 года. В послевоенной Москве актриса не бедствовала: на трех ее сберкнижках лежало более 71 тысячи рублей, еще 6800 рублей имелись наличными. Средняя зарплата тогда составляла 400 рублей. Цена 1 кг черного хлеба по карточкам была 1 руб., цена 1 кг мяса - 14 руб., сахара - 5,5 руб., молока - 2,5 руб. «Москвич-401» можно было купить за 9 тысяч рублей, «Победу» - за 16 тысяч.

ВЕРСИЯ

Расследование затормозил глава МВД СССР Щелоков

- Внук Зои Федоровой Кристофер работает над фильмом про свою бабушку, - рассказала «КП» Лана Паршина, начала еще больше выпивать, била его, вела себя неадекватно. В итоге родители развелись...

По нашей версии, заказчиками убийства могли быть люди из системы МВД был освобожден с поста в связи с подозрением в коррупции и покрывательстве злоумышленников. - Ред.).

- За что Зою Федорову могли убить?

- Корысть. Деньги. У нее было что взять. В ее квартире нашли 3000 рублей - новые «Жигули» тогда стоили 7300. Но большая часть денег, вероятно, была украдена. У нее были большие накопления, украшения, картины. Например, подлинник Матисса на стене висел - исчез после убийства. Как и столовое серебро. Есть у меня запись прямой речи следователя Кривошеина. И под видом бижутерии и полудрагоценных камней провести за океан бриллианты.

- А разве Федорову не мог застрелить случайный грабитель, узнавший про ценности?

- Едва ли. Убийцу она хорошо знала. Иначе не пустила бы в дом. Кстати, причастности к преступлению кого-то из родственников актрисы я тоже не исключаю.

Расследование велось очень вяло. Почему? Думаю, министр внутренних дел Щелоков не хотел, чтобы на свет выплыла вся правда о контрабанде и махинациях с бриллиантами, в которых была замешана советская элита, включая его жену.

Исполнитель убийства еще может быть жив. Дочь Зои Федоровой считала, что актрису застрелил один из людей, которых и она, и мама очень хорошо знали. Но Виктория так и не назвала его имени из соображений безопасности.

Внук Зои Федоровой официально обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой о признании его потерпевшим и потребовал возобновить дело об убийстве его бабушки. Уверена, найти правду можно и сегодня.

5 самых известных ролей актрисы

«Свадьба» (1944) - невеста Даша

«Свадьба в Малиновке» (1967) - Горпина Дормидонтовна

«Стряпуха» (1965) - глава жуликов на рынке

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) - тетя Зоя, соседка Лиды

«Москва слезам не верит» (1979) - тетя Паша, вахтерша

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