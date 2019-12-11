Рейтузы, валенки и варежки на резинке: что мы носили в советском детстве

Раньше и сугробы были выше, и снег белее, и сосульки вкуснее... Мы просто сказали слушателям программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) слово «зима» и объявили телефон - этого оказалось достаточно, чтобы воспоминания полились рекой.

Та еще шуба

Пальто и шубки - в большинстве своем искусственные. Варежки на резинке, чтобы не потерялись (а они все равно терялись, но уже вместе с резинкой). Плотная шапочка-шлем, которая сразу процентов на тридцать ухудшала слух, но берегла уши. Если чуть постарше, то ушанка. Редко - из кролика, все чаще - искусственномеховая. При сильных морозах шапка завязывается, превращая тебя также в слабослышащее создание. Правда, у многих после снежных баталий одна или две завязки были оторваны. Особый шик - чуть приспустить уши и завязать их сзади, получается что-то типа шлема. Чуть позже - новомодные шапочки-петушки. Как правило, цветастые. Хороши тем, что всегда шапку можно снять и положить в карман. Девочки в вязаных шапках и с главным украшением на макушке - помпоном.

На ноги - плотные брюки. У девчонок - рейтузы. Для прогулок и игр во дворе - идеальный вариант спортивные брюки из плотной ткани со штрипками на ногах. Штрипки, кстати, тоже периодически рвутся. В итоге штанина задирается и набирает снега.

Под пальто свитер: либо магазинный, либо бабушкиной вязки - кусачий.

Малышам еще шарф сзади завязывают. Подростки - либо с голой шеей, либо с классическим магазинным шарфом. Круто иметь мохеровый шарф, но он не для игр и надевается нечасто.

«Не раскатай ботинки»

На ногах у кого что. Некоторые без стеснения носят войлочные прощай молодость. У других ботинки: главное условие - толстая подошва. У родителей другое требование: «не раскатывай ботинки». Однако как удержаться и не проскользить по ледовой дорожке, которую дворник еще не успел посыпать песком?

В городе редко можно встретить валенки, за городом эта обувь встречается намного чаще. Причем в нескольких вариантах: для трескучего мороза - просто валенки, для легкой оттепели - с подшитой подошвой, для сильной оттепели - валенки с галошами.

От коньков до снеговиков

Снежки, снеговики, взятие снежной крепости (а перед этим ее строительство), хоккей... Все зависело от погоды. Снежки и крепости строились, когда наступала небольшая оттепель. Снег становился рыхлым и служил отличным строительным материалом. В отдельных дворах за домами вырастали настоящие снежные города, а когда снега было много, то проделывались тоннели и переходы.

Для настоящего хоккея нужна была коробка. Заливали каток для коробки самостоятельно. Сами таскали воду, привлекая взрослых, варили из обрезков труб хоккейные ворота. Ну а пока коробка застывала, приводилась в порядок амуниция. С помощью батареи отопления на клюшке делался крюк. Сама клюшка обматывалась черной изолентой. Вратари делали себе из подручных средств щитки и маски.

ЧТО ЕЩЕ

- Походы на лыжах - как правило, на уроках физкультуры.

- Почти смертельный номер - лизнуть на морозе железку. Прилипание к какой-нибудь боковине качелей или дверной ручке помнят очень многие.

- Мороженое на морозе. Обычно к ангине не приводило и поглощалось с аппетитом.

- Горячий хлеб. Отдельная история сжевать на морозе горбушку горячего хлеба. Редко буханка доносилась до дома целой...

- Кормушки для птиц. Были в каждом дворе. А около некоторых окон еще и кусочек сала болтался на нитке - для синичек.