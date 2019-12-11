В горшке родилась елочка

В последнее время в моду вошла экологичность. Все чаще дачники делают свой выбор в пользу природного земледелия - перестают применять химические удобрения и пестициды. А на Новый год многие предпочитают ставить дома искусственную елку или купить живую в горшке, полагая, что вырубка живых деревьев наносит непоправимый вред природе. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

1. Правда ли, что вырубка елок к Новому году вредит природе?

Расхожее мнение, но все не так просто. Технология выращивания хвойных деревьев из семян предполагает их загущенную посадку. Только в этом случае всходы способны выжить. Если посеять их сразу на нужном расстоянии, они погибнут. Это чем-то похоже на выращивание морковки: семена высевают густо, а затем продергивают.

Так и с хвойными. Сначала они должны расти частоколом, а в возрасте 8 - 15 лет их прореживают. Излишки отправляются на елочные базары. Всемирный фонд дикой природы (WWF) подтверждает, что покупка натуральной ели, выращенной по всем правилам, не наносит ущерба природе. Доходы, полученные от реализации новогодних деревьев лесхозами, направляются на развитие лесного хозяйства и финансирование различных мероприятий по уходу за лесным фондом России. Таким образом, покупая срубленную елку, вы помогаете природе! Главное, убедиться, что она не браконьерская. Гринпис рекомендует делать покупки только на специальных елочных базарах, где у продавцов есть накладные и покупателю выдают квитанции.

2. Можно ли вырастить живую елку дома?

Многие думают так: куплю на Новый год елочку в горшке, «и вот она нарядная» постоит в праздники, а весной высажу ее на даче или в ближайшем лесу. Идея красивая, но слабо реализуемая.

На Новый год в России обычно ставят три вида хвойных растений: сосну, ель и пихту. Так вот ни одно из этих деревьев не способно прожить в квартире даже неделю! Слишком теплый и сухой воздух комнат для них губителен. Деревцам нужен холодный период покоя. Они смогут дожить до весны только на балконе, но кому понравится, что наряженное дерево будет не в квартире, а за окном?

Хорошо приживаются дома субтропические виды хвойных: кипарисы, араукарии и криптомерии. У них на родине температура и влажность близки к условиям наших квартир, поэтому в комнатах они чувствуют себя распрекрасно. Кроме этого, быстро растут и легко размножаются - их можно вырастить из семян, привезенных с юга. Но помните: пересадить весной в сад субтропические виды не получится: слишком теплолюбивы. Жить им придется с вами круглый год.

Есть и такой вариант праздника. Но мало кто выдержит в зимнем лесу до двенадцати. Фото: freepik.com

3. Что делать, если вам подарили живое деревце?

Можно ли сохранить елку в горшке до весны, а потом высадить в сад? Можно. Но ни в коем случае не в комнате! Ели, сосны, пихты должны зимовать на улице, поэтому идеальное место - холодный балкон. Но прежде чем их туда вынести, надо утеплить корни.

Самый простой вариант - поставить горшок в ведро с опилками (их можно купить в зоомагазине). Главное, чтобы под дном горшка и возле стенок слой опилок был не меньше 5 см.

Высадить елочку в сад можно будет в апреле, сразу как оттает почва. Яму под нее копают обычно чуть больше размера горшка - этого вполне достаточно. При пересадке хвойных растений в сад ни в коем случае нельзя удалять с корней «магазинный» субстрат. Их корневая система живет в симбиозе с особыми грибами. Если убрать старую землю, растения могут погибнуть.

Посаженное растение надо хорошо полить. Первое время, примерно с месяц, деревце нужно притенять от прямых солнечных лучей - натянуть над ним мешковину или соорудить из веток подобие шалаша, поверх которого повесить сосновый или еловый лапник.

4. Как выбрать хвойное дерево в магазине?

Если вы решили выращивать дома южное хвойное дерево и каждый год украшать его на праздник, при покупке проверьте, живое ли растение. Дело в том, что в канун праздников начинается суматоха: продавцы зашиваются на работе и банально не успевают или забывают поливать растения, покупатели в погоне за подарками теряют бдительность. А у хвойных растений есть особенность: после гибели они в течение 2 - 4 недель сохраняют свой первоначальный облик. То есть растение кажется живым, но на самом деле оно уже засохло.

Как это понять? Определить состояние хвойного деревца можно двумя способами.

- Потрогайте веточки пальцами. Если они ломаются, а хвоя осыпается - явный признак, что растение погибло.

- Осмотрите корневую систему. Как правило, растения легко вынимаются из горшка вместе с комом земли. Вот это и сделайте. Обратите внимание на кончики корней - они должны быть белыми или слегка желтоватыми, но всегда сочными.

И еще: не следует покупать хвойные, если грунт сухой, поскольку при полном пересыхании земляного кома в елочке происходят необратимые изменения. Если лиственное растение можно «отлить», то с елочкой этот фокус не пройдет.

5. Можно ли наломать веток в лесу?

Не все ставят дома целую елку, кому-то вполне достаточно букета из веточек. Такой же букетик будет уместен и на работе. Можно, конечно, его купить на елочном базаре, но это деньги. А в лесу бесплатно. Но можно ли? Рассмотрим этот вопрос с двух сторон.

С точки зрения экологии. Природой так заложено, что все хвойные растения с верхушечной точкой роста, в том числе сосны и ели, со временем сами сбрасывают нижние ветви. В этом есть смысл. Во-первых, в густом лесу не хватает света, и дереву приходится «кормить» нижние ветки, не получая ничего взамен. Во-вторых, они загущают лес, внизу застаивается воздух, что провоцирует развитие болезней и вредителей.

Когда вы срезаете нижние ветки, вы не вредите дереву, а помогаете ему избавиться от лишнего! Нижний ярус будет продуваться, дерево не заболеет. Это как с яблонями: хотите, чтобы они были здоровы, - чаще обрезайте!

Но учтите: отламывать ветви нельзя! В этом случае остаются большие раны с надрывами коры. Заживают они очень долго. Срезать их нужно секатором.

С точки зрения закона. Вот что по этому поводу говорят нормативные акты.

К поврежденным относятся деревья: с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10° и более; повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10% и более окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней (п. 59 Приказа МПР РФ от 16.07.2007 № 184).

То есть если вы срежете менее 1/3 всех ветвей с дерева (огромная охапка!) - это не является нарушением. А уж пару-тройку веточек и подавно.

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