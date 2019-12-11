В холода бездомным людям на улицах Москвы раздают теплую одежду

«В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят», - многие помнят известную фразу из любимого мультика про Простоквашино. В самом деле, сейчас в холода на улицу лишний раз и выходить не хочется. Но в городе живут люди, у которых нет крыши над головой, нет постоянного заработка, нет рядом близких. Улица стала для них единственным домом.

В столице бездомным горожанам помогают в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и 4 его отделениях – «Ясенево», «Косино-Ухтомское», «Дмитровское», «Востряково». Все они рассчитаны на комплексное социальное обслуживание в условиях круглосуточного пребывания. Еще в двух пунктах оказания срочной социальной помощи на улице Иловайской, дом 2 бездомные люди также могут погреться, поесть и узнать о том, какая помощь им положена.

Со всеми бездомными людьми, которые получили услуги Центра, работают специалисты по социальной работе. Для каждого постояльца составляют индивидуальную программу социальных услуг, чтобы помочь человеку выбраться из сложной ситуации (полный список услуг - см. ниже).

Сотрудники обязательно опрашивают бездомных людей лично или просят заполнить анкету. Все замечания и пожелания собирают и по возможности стараются учитывать. За прошлый год центр оказал более миллиона социальных услуг бездомным людям.

В ДУШ, ЗА СТОЛ И - СПАТЬ

Как только человек попадает в центр, его сначала просто приводят в порядок. Обычные дела - принять душ, пройти первичный медосмотр, поесть, получить одежду и обувь, а также место для ночлега. В центре имени Глинки 900 полноценных спальных мест. С первыми холодами здесь отменяется запрет на прием в центр бездомных «подшофе».

Для всех поступивших в центр в общей сложности ежедневно выдается около 300 вещей. Если нужна первая доврачебная помощь или госпитализация, сотрудники тоже помогут. Многие приходят без документов или с одним только желанием поскорее добраться к своим родным. В центре займутся и восстановлением документов, и покупкой билетов до места жительства приезжих бездомных людей, и трудоустройством.

В такой ситуации оказался, к примеру, москвич Алексей Гладышев. Родился он в Абхазии, но потом семья переехала в Москву в квартиру отца. Там и жили до 2002 года, когда умерла мама. Убитый горем отец продал квартиру и вместе с детьми уехал в Новую Зеландию. В новой стране Алексей быстро освоился, учился, получил специальность программист (бакалавр). После учебы работал охранником, мастером-наладчиком компьютеров, разнорабочим, грузчиком. В это время пристрастился к спиртному.

- Ссорился с отцом и сестрой, начались неприятности с полицией, - вспоминает Алексей. - Решил вернуться в Россию.

Фото: csa-glinki.ru

Но на родине у молодого человека не было ни собственного жилья, ни постоянной работы, ни друзей и родственников. Ему приходилось перебиваться случайными заработками, появились сомнительные знакомые, с которыми пил и гулял. В пьяном угаре пошел на разбой и почти на три года попал в тюрьму. В колонии выучился на мастера отделочных строительных работ.

После освобождения, в марте 2016 года, Алексей впервые пришел за помощью в центр имени Глинки. Его приняли в отделение «Косино-Ухтомское» и занялись восстановлением утраченных документов. Но мужчина уходил в «загулы», за что его не раз выселяли из отделения. Потом Алексей несколько раз лечился в наркологических и психиатрических больницах столицы. Каждый раз возвращался в центр. Там его не бросили и помогли восстановить практически все документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Скоро ему вернут и военный билет.

С семьей тоже отношения наладились. Алексей теперь общается по скайпу и телефону с сестрой, отцом и мачехой, живущими в Новой Зеландии. Диплом помог мужчине устроиться на работу в одну из московских строительных фирм. Но сотрудники отделения «Косино-Ухтомское» продолжают поддерживать Алексея.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ ДЕЖУРИТ КРУГЛОСУТОЧНО

На улицах Москвы без перерывов и выходных работают мобильные бригады социального патруля. Машины службы ездят там, где чаще всего можно встретить бездомных людей. Это скверы и парки, привокзальные площади, оживленные места в городе, подземные пешеходные переходы и площадки около станций метро.

Если нужно, патруль отправляется на вызов, поступивший в диспетчерскую. Также машины дежурят на пяти площадях возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. С ноября автобусы социального патруля превращаются еще и в мобильные пункты обогрева. Около вокзалов их можно увидеть круглосуточно. Здесь бездомным можно согреться, выпить горячего чая. При необходимости им выдают теплую одежду.

Бригады службы не только помогают бездомным, но и рассказывают, как выйти из сложной ситуации, где помыться, получить одежду и переждать холода, чем могут помочь в Центре социальной адаптации. К примеру, с первым похолоданием социальный патруль начинает раздавать теплую одежду бездомным людям на улицах. Утеплиться бродяги могут и в пунктах оказания срочной социальной помощи, и в центре социальной адаптации имени Глинки на Иловайской улице, дом 2. Кстати, сюда же социальный патруль привозит бездомных людей, которым нужна срочная помощь. В среднем за сутки сотрудники помогают примерно сотне таких уличных жителей.

Фото: csa-glinki.ru

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Если вы увидели на улице бездомного человека, позвоните в службу «Социальный патруль» по телефонам - 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08.

НА ЗАМЕТКУ

Эти социальные услуги могут получить бездомные люди в центре имени Глинки

1. Социально-бытовые:

- временное проживание;

- питание, в том числе и горячее, быт и досуг (книги, журналы, газеты, настольные игры);

- натуральная помощь - одежда и обувь;

- покупка железнодорожных билетов для проезда к постоянному месту жительства;

- постельные и туалетные принадлежности.

2. Социально-медицинские:

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь;

- лечебно-оздоровительные процедуры;

- медико-социальный уход с учетом состояния здоровья;

- диспансеризация, при необходимости - содействие в госпитализации, в освидетельствовании в учреждениях МСЭ.

3. Социально-психологические:

- психологическая помощь и поддержка;

- психокоррекционная работа;

- содействие в дальнейшем жизнеустройстве, в восстановлении социальных связей.

4. Социально-педагогические:

- восстановление профессиональных навыков;

- содействие в профессиональном обучении.

5. Социально-трудовые:

- содействие в трудоустройстве.

Фото: csa-glinki.ru

6. Социально-правовые:

- помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих третьих лиц;

- помощь в написании писем;

- оформление документов для устройства в учреждения стационарного обслуживания;

- бесплатная юридическая помощь;

- восстановление утраченных документов;

- постановка на учет в качестве нуждающихся в жилье;

- восстановление в судебном порядке прав на незаконно отчужденное жилое помещение;

- содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов;

- помощь по вопросам пенсионного обеспечения и получения других социальных выплат.

7. Срочные:

- горячее питание или набор продуктов;

- единовременная помощь в виде продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости;

- содействие в получении временного жилья, а также экстренной психологической помощи при участии психологов и представителей традиционных религиозных конфессий;

- экстренная психологическая помощь;

- экстренная юридическая помощь для защиты прав и законных интересов бездомных;

- разовые услуги нуждающимся в такой единовременной помощи.