В подмосковной гимназии уволили двух охранников, которые разбили 5-класснику губу

Эта история произошла в одинцовской гимназии N 7 ещё 28 ноября, но разрешилась лишь несколько дней назад. В субботу после занятий 11-летний Максим ждал, когда за ним приедет отец. Мальчик оделся и вышел на улицу, но вскоре замёрз и решил дожидаться родителя вместе с одноклассниками в школьной раздевалке. Дети шумно обсуждали предстоящий выходной и делились планами.

— Видимо, охранникам что-то не понравилось, в тот день их двое работало: мужчина и женщина. Они схватили сына без всякой причины, потащили на улицу. Он упирался, не хотел выходить, потому что на улице было холодно. Оторвали ему капюшон от куртки, женщина ударила его по лицу. Максим выбежал на улицу, а охранник зачем-то погнался за ним. Они разбили ему губу, текла кровь, всё это видели его одноклассники, — рассказал kp.ru отец мальчика

Обо всём произошедшем мальчик рассказал не сразу. Вечером, когда губа опухла и скрывать уже не получалось, он пожаловался маме, что его в школе ударила охрана. От отца Максим скрыл произошедшее, потому что не хотел жаловаться. Узнав эту историю, родитель отправился в школу, чтобы разобраться и наказать обидчиков сына. Но директора школы не было на месте. Родители приняли решение, что Максим не вернётся в гимназию, пока они не будут полностью уверены в его безопасности.

— Когда я приехал в первый раз, мне преподнесли эту ситуацию как воспитательный момент и убеждали, что Максим сам виноват. На все доводы, что ни при каких обстоятельствах ребёнка бить нельзя, разводили руками. Я дождался возвращения директора, она приняла нашу сторону и уволила охранников, нас это решение устроило. Она согласилась, что это было неадекватное поведение по отношению к моему ребёнку, — рассказал папа Максима.