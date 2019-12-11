2019-12-11T12:56:19+03:00
Звезды

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Звезда «Пятницы!», Youtube и Instagram считает Владимира Зеленского «приятным и интересным»
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Регина Тодоренко в передаче "Осторожно, Собчак!"Регина Тодоренко в передаче "Осторожно, Собчак!"Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко. Недавно она попала в список Forbes самых богатых блогеров России. Тодоренко уступила только Ксении Собчак, заняв вторую строчку с доходом $0,86 млн в год.

В разговоре с Региной Собчак затронула тему российско-украинских отношений. Уроженка Одессы и гражданка Украины Тодоренко объяснила, что старается не комментировать подобные темы. Тогда Собчак напомнила, что в день, когда в 2014-м в Одессе горел Дом профсоюзов, где погибли люди, Регина опубликовала в инстаграме беззаботный снимок из салона красоты. «Я просто тогда не знала, что происходит в моей стране, - попыталась объясниться Тодоренко. - Я стараюсь не лезть в политику и не говорить об этом, потому что я мало в этом понимаю. Даже с родителями не говорим на эту тему, чтобы не разводить скандал».

Сказав это, Регина вдруг зарыдала и дальше говорила сквозь слезы:

«Это очень тяжело - сложно сохранять какой-то нейтралитет. Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. Мой муж не может приехать в Одессу познакомиться с моим дедушкой (певцу Владу Топалову запрещен въезд на Украину, как и десяткам других российских артистов, выступавших в Крыму или просто высказывавшихся о российско-украинском конфликте не в пользу Украины. - Ред.). Очень трудно жить в таком состоянии много лет».

Собчак безрезультатно пыталась успокоить свою героиню, но Регина не могла сдержать слез:

«Мне правда хочется приехать с мужем и показать ему, где я жила, где выросла. А его не пускают никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти куда-то. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране — не в России и не в Украине (в Италии. - Ред.), чтобы не стать камнем преткновения всей этой политической ситуации».

Тодоренко надеется, что в отношениях Украины и России произойдет позитивный перелом: «Я очень верю, что что-то изменится. Это единственное, что я загадываю на свой день рождения».

Тодоренко горько оттого, с какой ненавистью к их русско-украинской семье могут относиться люди. Были моменты, когда на родине ей пеняли за работу в России, за русского мужа. Но что-то похожее случается и в Москве: «Мой муж россиянин, а я украинка. И на него точно так же может вылиться ушат грязи: «а, у тебя жена хохлушка, понятно...» Зачем быть такими злыми, я не понимаю. Разве плохо, что мы объединились?»

Рассуждая о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, Тодоренко сказала, что «...он очень приятный и интересный. Когда он баллотировался, я вспомнила, что в Рейкьявике мэром был комик. И я подумала: действительно, а почему комик не может быть президентом? Это же круто. Как мне кажется, хороший президент — это и хороший оратор. Мы познакомились на каких-то съемках, на корпоративах пересекались постоянно. Группа певиц, группа кавээнщиков — стандартный набор на дне рождения какого-то олигарха».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа
Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно
В Совфеде прокомментировали данные исследования о размере справедливой зарплаты
Песков заявил, что Путин не собирается смотреть сериал "Слуга народа"
Союз журналистов Украины поддержал идею снять запрет на въезд для российских коллег. "На пять дней"
"Не мог позволить себе автосервис": Мама Илона Маска показала старое фото сына
Турция пригрозила выгнать американских военных с авиабазы Инджирлик
В Индии начались международные учения «Индра-2019»
Треть работодателей планирует оставить работников без годовой премии
Тарантино планирует снять третью часть "Убить Билла"
Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов
В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку
Автомобили «Нива» снова полностью станут АВТОВАЗовскими
В перестрелке в Нью-Джерси погибли шесть человек, в том числе полицейский
Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой, продано за $313 тысяч
Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Трампа
СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд
В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбления граждан