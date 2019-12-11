Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко. Недавно она попала в список Forbes самых богатых блогеров России. Тодоренко уступила только Ксении Собчак, заняв вторую строчку с доходом $0,86 млн в год.

В разговоре с Региной Собчак затронула тему российско-украинских отношений. Уроженка Одессы и гражданка Украины Тодоренко объяснила, что старается не комментировать подобные темы. Тогда Собчак напомнила, что в день, когда в 2014-м в Одессе горел Дом профсоюзов, где погибли люди, Регина опубликовала в инстаграме беззаботный снимок из салона красоты. «Я просто тогда не знала, что происходит в моей стране, - попыталась объясниться Тодоренко. - Я стараюсь не лезть в политику и не говорить об этом, потому что я мало в этом понимаю. Даже с родителями не говорим на эту тему, чтобы не разводить скандал».

Сказав это, Регина вдруг зарыдала и дальше говорила сквозь слезы:

«Это очень тяжело - сложно сохранять какой-то нейтралитет. Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. Мой муж не может приехать в Одессу познакомиться с моим дедушкой (певцу Владу Топалову запрещен въезд на Украину, как и десяткам других российских артистов, выступавших в Крыму или просто высказывавшихся о российско-украинском конфликте не в пользу Украины. - Ред.). Очень трудно жить в таком состоянии много лет».

Собчак безрезультатно пыталась успокоить свою героиню, но Регина не могла сдержать слез:

«Мне правда хочется приехать с мужем и показать ему, где я жила, где выросла. А его не пускают никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти куда-то. Мы даже свадьбу сыграли в другой стране — не в России и не в Украине (в Италии. - Ред.), чтобы не стать камнем преткновения всей этой политической ситуации».

Тодоренко надеется, что в отношениях Украины и России произойдет позитивный перелом: «Я очень верю, что что-то изменится. Это единственное, что я загадываю на свой день рождения».

Тодоренко горько оттого, с какой ненавистью к их русско-украинской семье могут относиться люди. Были моменты, когда на родине ей пеняли за работу в России, за русского мужа. Но что-то похожее случается и в Москве: «Мой муж россиянин, а я украинка. И на него точно так же может вылиться ушат грязи: «а, у тебя жена хохлушка, понятно...» Зачем быть такими злыми, я не понимаю. Разве плохо, что мы объединились?»

Рассуждая о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, Тодоренко сказала, что «...он очень приятный и интересный. Когда он баллотировался, я вспомнила, что в Рейкьявике мэром был комик. И я подумала: действительно, а почему комик не может быть президентом? Это же круто. Как мне кажется, хороший президент — это и хороший оратор. Мы познакомились на каких-то съемках, на корпоративах пересекались постоянно. Группа певиц, группа кавээнщиков — стандартный набор на дне рождения какого-то олигарха».