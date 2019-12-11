2019-12-11T13:25:58+03:00
Ворлдскиллс 50+. Время профессионалов

Силе мастерства возраст – не помеха

Союз ВорлдСкиллс Россия подвел итоги первого года программы профобучения и повышения квалификации людей «серебряного» возраста
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Фото: Пресс-Служба WorldSkills RussiaФото: Пресс-Служба WorldSkills Russia
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На первом форуме ВорлдСкиллс «Навыки мудрых», прошедшем в Москве, строили большие планы на будущее. А ведь к утверждению, что «50 плюс» – это возраст развития, в обществе относятся по-разному. Слишком силен стереотип, что после 50 жизнь полегоньку катится под горку, и стремиться к новым вершинам уже бессмысленно. Но с этим готовы поспорить те, кого можно назвать пионерами образовательной программы по международным стандартам ВорлдСкиллс. 25 тысяч человек доказали себе, что учиться никогда не поздно. И своим примером доказывают другим, что образование на протяжении всей жизни – это требование времени.

Например, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» Роберт Уразов, отметил, что сейчас мы неизбежно сталкиваемся с вызовами цифровизации. И это стимулирует Союз вводить все больше новых компетенций, связанных с «цифрой».

- Это быстрорастущая отрасль, как в России, так и в мире, для которой постоянно требуются новые квалифицированные кадры, – почеркнул Роберт Уразов.

Старт программы состоялся в марте и остался почти незамеченным: всего 18 профессиональных образовательных центров начали обучать граждан предпенсионного возраста.

Впрочем, здесь самым важным было не количество, а качество. Союз ВорлдСкиллс Россия, создавая образовательную инфраструктуру, отбирал колледжи, вузы и корпоративные образовательные центры по трем критериям: наличию лицензии, материальной базы (обучение по стандартам ВорлдСкиллс основывается на практике) и качественному составу преподавателей.

Как рассказала заместитель генерального директора «Союза молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» по подготовке кадров Светлана Крайчинская, этих критериев вполне хватило для отсева тех, кто не дотягивал до нужного уровня.

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

- Сейчас обучение по 127 компетенциям ведут 640 образовательных центров в 76 регионах. И нет ни одной программы, которая реализуется «на коленке», - подчеркнула она.

Преподаватели - это эксперты, которые сами прошли соответствующее обучение в Академии ВорлдСкиллс, хорошо знакомы с международными стандартами и могут по ним проводить обучение. Все они подтвердили свой уровень профессионализма на демонстрационном экзамене: обучение прошли 5 тысяч человек, и только 1 тысяча стала квалифицированными экспертами-мастерами.

До 2024 года Союз должен подготовить 10 тысяч таких мастеров.

- Хочу отметить, что у Союза ВорлдСкиллс Россия нет псевдорезультатов и формального подхода. Это организация, в которой мы видим некий центр компетенций в сфере образования. Она способна осуществлять методическое руководство, быть драйвером внедрения новых подходов и технологий в образовании, - оценил итоги первого года программы руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. Он также сказал, что у проекта была еще одна задача - учитывать потребности экономики регионов в тех или иных профессиях. И в ряде регионов увидели неплохие показатели. Например, в республике Саха (Якутия) 29% жителей прошли обучение по специальностям под перспективные инвестиционные проекты. В Хакасии – 21,5 %, в Бурятии – 19,5%.

- Мы изначально сделали акцент на занятости населения. Программа ВорлдСкиллс у нас стартовала в марте и была представлена компетенциями, связанными с производством, сельским хозяйством и туристической сферой, IT-технологиями. В регионе наблюдается нехватка квалифицированных кадров для новых производств, поэтому мы заинтересованы в профессионалах разных возрастов, - рассказала первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

- Кемля – рабочий поселок, но мы охватили несколько районов Мордовии, обучили 551 человека. В основном это были компетенции аграрного профиля: эксплуатация сельхозтехники, ремонт машинно-тракторного парка. Можно сказать, программой обучения мы постарались догнать время, ведь в сельское хозяйство пришли новые технологии, импортная техника. Поэтому очень важно, чтобы аграрии знали оборудование, умели работать на нем. Им очень это было интересно. Благодаря новой профессии, которой они могут воспользоваться в любое время, их жизнь стала спокойнее, - поделился мнением директор Кемлянского аграрного колледжа Евгений Маркачев.

Всплеск интереса к программе произошел в сентябре. Ежедневно на сайте 50plus.worldskills.ru регистрируются около 600 человек. Сейчас их около 33 тысяч. Причем, это не только предпенсионеры: с 1 января пройти обучение могут все, кто старше 50 лет.

Когда Союз запускал программу, у него был ряд гипотез, которые на практике не подтвердились. Эксперты прогнозировали, что записываться на программы будут в основном те, кто хочет повысить квалификацию. А оказалось, что 42% возрастных студентов пришли получать навыки «с нуля», 37% – дополнительное образование и 21% - перепрофилирование.

Обучение можно пройти по 127 компетенциям, которые разделены на 7 направлений. Ожидалось, что наиболее востребованным станет творчество и дизайн. Но лидером стала сфера услуг. На втором и третьем местах по популярности - информационные и строительные технологии.

Гипотеза подтвердилась только относительно самих компетенций. Здесь с большим отрывом лидирует веб-дизайн. В пятерке самых популярных компетенций также дошкольное воспитание, поварское дело, графический дизайн и предпринимательство.

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

Фото: Пресс-Служба WorldSkills Russia

- В 2020 году задача номер один – расширение инфраструктуры программы. Мы должны привлечь к программе 9 регионов, в которых пока нет наших образовательных центров. И еще очень важно синхронизировать спрос и предложение: жители должны иметь возможность пройти обучение именно по той программе, которую они хотят. Также важно обеспечить профессиональную навигацию для взрослых, - рассказала о планах Светлана Крайчинская.

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