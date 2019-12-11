В Москве появится четвертая станция "Кунцевская": она свяжет три линии метро и МЦД-1

В столичном метро до недавнего времени было всего две станции "Кунцевская" - на Арбатско-Покровской и Филевской линиях, третья появилась на МЦД-1 (Одинцово-Лобня), четвертая будет на Большой кольцевой линии (БКЛ) - ее строительство сейчас идет полным ходом. Все станции расположены рядом, можно будет сделать удобную пересадку. Таким образом, формируется один из крупнейших пересадочных узлов запада Москвы. Строящуюся "Кунцевскую" (бывшее рабочее название "Можайская") 11 декабря посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Здесь пересечение целого ряда магистралей, Арбатско-Покровской линии, Филевской линии метро, МЦД-1. Уже сейчас транспортно-пересадочный узел загружен. Поэтому нужно быстрее реализовать этот проект, чтобы убрать строительную площадку, чтобы дать возможность комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии, - сказал Сергей Собянин.

С ходом строительства новой станции ознакомился мэр Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

- Работы идут по графику, ввод этой станции запланирован на 2021 год. На данный момент мы вырыли котлован, - сказал Марс Газизуллин, гендиректор АО "Мосинжпроект".

- То есть до 2021 года осталось не так много времени, а у вас еще нет проекта транспортно-пересадочного узла, переходов нет. Нужно синхронно делать. Ускорьте создание технического задания, проектирования. Делайте так, чтобы было удобно делать пересадку. А то вы станцию введете, а все остальное будете еще два года делать?

- Работаем.

Котлован готов. Работы на стройке уже в феврале 2020 года начнет "Надежда" - 10-метровый тоннелепроходческий механизированный комплекс. Его привезут из Санкт-Петербурга. От станции "Кунцевская" БКЛ он проложит двухпутный тоннель до переходной камеры за станцией "Давыдково".

Новая станция "Кунцевская" строится вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и Смоленским направлением Московской железной дороги (МЖД). Она получила имя по названию района. Одна из версий происхождения названия Кунцево (Кунцово) от "кунности" - живописности здешних мест. Другая версия - в здешних местах жило много куниц, изображение этого зверька даже вошло в герб района. Третья версия - согласно словарю Владимира Даля, слово "кунца" означает птицу синицу - по преданию, крестьяне здешней местности были заядлыми птицеловами.

Станция "Кунцевская" на БКЛ мелкого заложения, колонная трехпролетная с двумя береговыми платформами. Будет два вестибюля – наземный и подземный – с выходами на Рублевское шоссе, улицы Молдавская и Ивана Франко, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

Дизайн станции уже придумали - сама станция будет в светло-серых тонах, но будут яркие колоны. Полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета. Ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны – керамогранитом. В пешеходных переходах потолки окрасят в белый цвет.

Открыть станцию "Кунцевская" планируют в 2021 году в составе западного участка Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская". Общая длина участка составляет 9 км с четырьмя станциями: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская".

Важно

Западный участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" позволит:

- улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково с населением более 530 тысяч человек;

- снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города.