«Не опровергаю» : 74-летний Петросян прокомментировал свою свадьбу с молодой помощницей

В начале декабря 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом первым сообщил сайт kp.ru со ссылкой на друга юмориста.

Елена Степаненко в интервью kp.ru пожелала бывшем мужу и его новой супруге счастья.

- Пожелайте счастья молодым, пусть живут своей жизнью, - сказала в беседе с kp.ru Елена Григорьевна.

А Евгений Петросян высказался о шумихе вокруг своего брака с молодой помощницей в своем Инстаграме. Евгений Ваганович опечален, что на его новую жену сыпятся обвинения хейтеров, мол, увела знаменитого сатирика из семьи.

bruhunova Татьяна Брухунова

- В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике, - написал в своем Инстаграме Евгений Петросян, поздравив в продолжении поста театр Олега Табакова с удачным спектаклем.

petrosyanevgeny Евгений Петросян и адвокат Сергей Жорин

Подписчики Петросяна, понятное дело, обратили больше внимания на первую часть поста артиста.

- Через несколько минут во всех заголовках СМИ: "Петросян опровергнул слухи о женитьбе?" - обратилась в комментариях под постом к юмористу его подписчица Татьяна Третьякова.

- Ничего не опровергал и не утверждал, - ответил поклоннице Петросян. - Я сказал, что вмешиваться в мою личную жизнь они не имеют права. Это непристойно, - подчеркнул 74-летний юморист.

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