В парке «Сокольники» устроят новогодний фестиваль «Московское долголетие 2020»

Два дня, 14 и 15 декабря, для москвичей старшего поколения будет проводиться новогодний праздник «Московское долголетие 2020» в парке «Сокольники». В программе - бесплатные мастер-классы от профессиональных преподавателей, выступления известных артистов, театрализованные шоу и ледовое представление от участников проекта «Московское долголетие».

В субботу, 14 декабря, центральной площадкой праздника станет каток парка «Сокольники». На льду участники проекта «Московское долголетие» устроят костюмированный ледовый бал. Среди фигуристов «серебряного» возраста объявлен конкурс на лучший новогодний костюм, в котором они появятся на катке. Жюри выберет тройку лидеров за самый оригинальный наряд, которые получат пригласительные билеты на ледовое шоу. Победителю конкурса достанется морское путешествие по Черному морю от партнера проекта - круизного лайнера «Князь Владимир». Также гости увидят показательное выступление российской фигуристки, актрисы и певицы Анны Семенович и детского ледового шоу школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной, участники проекта «Московское долголетие» - ансамбль «Москвичи» выступят с показательным номером «Зимнее танго».

«Новогодний праздник проекта «Московское долголетие» проводится уже второй год, - говорит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. - Надеемся, что это станет доброй традицией, а мероприятие войдет в событийный календарь столицы. В этом году одной из главных кульминаций праздника станет ледовое шоу от москвичей старшего поколения и это не случайно. Впервые в осенне-зимнем сезоне 2019/20 участники проекта могут посещать занятия по зимним видам спорта - конькам и лыжам. А каток парка «Сокольники» стал одной из площадок для занятий».

В течение двух дней на празднике будут работать четыре тематические зоны и чайные домики, где все желающие смогут продегустировать разные виды чая.

На главной сцене выступят известные российские артисты - Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко и другие.

На центральной площади откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки, с которыми можно будет сделать памятные фотографии в специальных фотозонах.

Где: ст. м. «Сокольники», парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1.

Вход свободный.