В школе социального волонтерства научат помогать одиноким взрослым

В социальных учреждениях столицы живут недееспособные люди и одинокие старики. Чтобы сделать их жизнь чуть более светлой и радостной, каждый неравнодушный житель нашего города может присоединиться к команде волонтеров, чтобы вместе навестить проживающих в канун Нового Года, подарить им внимание и заботу.

Специально для того, чтобы помочь людям сориентироваться во множестве направлений социальной волонтерской деятельности, стать частью команды добровольцев или создать свою, в центре «Моя карьера» работает Школа социального волонтерства. В декабре можно побывать, например, на таких занятиях (регистрация на сайте - https://mycareermoscow.timepad.ru): 23 декабря, 18.00 - 20.00. Тема - Социальное волонтерство: первые шаги. Как помогать одиноким взрослым и старикам?

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Курс «Социальное волонтерство: первые шаги» знакомит с азами социальной добровольческой деятельности, помогает разобраться в ее базовых принципах и правилах. На тренинге расскажут об особенностях взаимодействия и оказания помощи одиноким взрослым и старикам в ПНИ и Домах престарелых.

24 декабря, 19.00 - 21.00 . Тема - Волонтеры и НКО: объединяя усилия. Как удержать волонтеров? О волонтерском менеджменте.

Очередное занятие в рамках курса «Волонтеры и НКО: объединяя усилия» познакомит сотрудников и активистов социально ориентированных НКО с основами волонтерского менеджмента в социальной сфере. На занятии разберут такие темы, как мотивация волонтеров, основные задачи управления командой волонтеров, практические модели волонтерского менеджмента.

Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Участие во всех занятиях бесплатное.

Справки по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Куда обращаться: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Полная программа тренингов - на сайте центра «Моя карьера» в разделе «Афиша» (https://mycareer.moscow/#/meetings/info).