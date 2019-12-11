Няням, жившим с "забытой" в больнице девочкой, родители платили по 150 тысяч в месяц

Продолжают вскрываться подробности истории 5-летней узницы больничной палаты Саши (имя ребенка изменено — ред.). Девочку сразу после рождения родители Татьяна Максимова и Юрий Зинкин оставили в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», где она и живет до сих пор. Причина — мама и папа считают, и похоже искренне, ребенка глубоким инвалидом, который в любой момент может умереть. Саша родилась недоношенной и первые пару месяцев ее жизни в центре «Мать и дитя» были оправданы — под неусыпным наблюдением врачей она лежала в реанимации. Врачи ребенка выходили, выписали домой (было это еще в мае 2014), но через несколько дней мама привезла малышку обратно. Правда сама с ней не легла, сославшись на то, что надо заботиться о других детях, их у нее помимо Саши трое. Вместо себя оставила нянечку. Всем родным и близким родители объяснили, что Саша тяжело больна и без медицинской помощи не может.

Что делали и как лечили ребенка 5 лет, неизвестно. Но все это время она не покидала стен перинатального центра «Мать и дитя».

Год назад Сашу обнаружили сотрудники благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» и стали бить во все колокола. За этот год было несколько комиссий по делам несовершеннолетних, проверки СК и прокуратуры в самом медицинском центре, родителей не раз вызывали для беседы. Сам медцентр в начале 2019 расторг контракт об оказании платных медицинских услуг и инициировал судебный процесс, пытаясь через суд заставить родителей забрать дочь домой. Ничего не получалось. И только сейчас, после огласки ситуации, Департамент социальной защиты населения Москвы намерен инициировать процесс ограничения родительских прав.

Сашу (на фото) обнаружили сотрудники благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам».Фото: Youtube

Но несмотря на такую бурную деятельность, на сегодняшний день в жизни самого ребенка ничего не поменялось — она так и живет в больничной палате, пусть и одноместной со всеми удобствами и кучей игрушек, но в четырех стенах. Маму она видит эпизодически, а самый близкий человек для Саши — няня.

- Вообще нянь у девочки две, - рассказал на условиях анонимности «КП» один из сотрудников медцентра. - Одна основная, другая на подмене. Девочка к ним очень привязана, особенно к основной. Женщина тоже, и даже высказывала желание усыновить малышку. По неподтвержденной информации родители Сашеньки платят ей 150 000 в месяц. Второй вроде меньше, но тоже немало.

Еще в 1 000 000 в месяц обходилась семьей одноместная палата. В течении 5 лет они исправно платили, пока сам перинатальный центр не расторг контракт. В такую сумму обходилась семьей тишина и спокойствие, чтобы никто не знал и не говорил про их дочь. Но не вышло.

Сайт kp.ru связался с руководителем фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Еленой Альшанской.

- Я не могу ничего разглашать об этой истории, так как она касается несовершеннолетнего ребенка. Год мы в курсе ситуации и делали все, что от нас возможно. И даже больше. Было направлено огромное количество писем во все возможные инстанции, я лично бывала на комиссиях, куда вызывали родителей и решали, что делать дальше. И вот только сейчас, кажется, все сдвинулось с мертвой точки.

- Уполномоченная по правам детей в РФ Анна Кузнецова не исключает, что Саша может вернуться в семью.

- Мне кажется это маловероятным. Да и потом опасным. Отдавать ребенка родителям, которые уверены, что она вот-вот умрет и допустили такую ситуацию вообще, не знаю… Идеальным решением было бы, если девочку заберут бабушка и дедушка. Они уже высказывали готовность сделать это, но боялись гнева родителей. Татьяна и Юрий категорически запрещали и запрещают им даже приближаться к внучке. Решатся ли уже не молодые родители на открытый конфликт со взрослыми и влиятельными детьми, от которых во многом зависят? Если нет, то другим вариантом остается только приемная семья.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Распространять подробности о состоянии здоровья девочки никто, кроме ее родителей, не имеет права. Но судя по всему (и тем немногим видео кадрам, что попали в сеть) Саша абсолютно нормальный ребенок. Это же теперь утверждают и врачи перинатального центра "Мать и дитя" не только в общении с журналистами, но и в судах.

Абсолютно здоровую девочку родители всю жизнь держат взаперти в больничной палате .

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