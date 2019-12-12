Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

- ...Да! Слушаю! Как? Горячо? Погибшие есть? Уточните и доложите о принятых мерах.

Можно сказать, это - эпиграф к нашему интервью. Евгений Зиничев по «горячему» телефону (а они у него в кабинете - в офисе на улице Ватутина - все «горячие») принимал доклад оперативного дежурного.

А заодно, может быть, и журналистов «Комсомолки» настраивал на то, чтобы и мы - в том же «чрезвычайном режиме» - задавали главе МЧС вопросы.

Мы с фотокором Владимиром Веленгуриным хоть и старались (Евгений Николаевич прямо в своем кабинете вручил ему Почетный знак МЧС «За усердие»), но у нас это не очень-то получалось. Впрочем, все по порядку...

Корреспондент "КП" Александр Гамов, глава МЧС Евгений Зиничев и журналист ТАСС Татьяна Хан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Cистема работает - как дизель в Заполярье»

- Товарищ генерал-полковник! Вы на этом посту вот уже полтора года. Неужели к таким тревожным звонкам нельзя привыкнуть?

- Александр, вы сейчас о чем?

- Мы просто заметили ваш взгляд... Такой решительный. Где-то - суровый.

- Когда звонит дежурный, сразу спрашиваю – погибших нет? Человеческие жизни – это главное! И потом уже выслушиваю весь доклад. А напряжение - оно всегда.

- И днем, и ночью?

- Разницы нет. Если говорить о событиях, которые могут вызвать резонанс, которые требуют принятия быстрых решений. Допустим - увеличить группировку спасателей, перебросить технику.

- А если ситуация не такая уж и чрезвычайная?

- Все равно - я никогда не прерву доклад дежурного. Перечень сообщений четко регламентирован, поэтому его звонок - это всегда сообщение о напряженной обстановке или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Работа МЧС России по ликвидации обрушения в Магнитогорске. Фото: пресс-служба МЧС

Я всю жизнь служил и знаю, что иногда дело даже не в рапорте, а в действиях, когда офицер смотрит на начальника и принимает решения не сам, а - «как прикажут». Это неправильно. Начальник не должен мешать исполнять служебные обязанности подчинённым.

- Евгений Николаевич, когда полтора года назад президент Владимир Путин решил назначить вас на пост главы МЧС, вы как на это отреагировали? Только, пожалуйста, не говорите - «воспринял как высокое доверие»

- Существующая система реагирования на ЧС хорошо структурирована и работоспособна, это подтвердили и наши действия в условиях природных и техногенных аварий последних лет.

Евгений Зиничев по «горячему» телефону принимал доклад оперативного дежурного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Можно я процитирую бывшего главу МЧС, Героя России Сергей Шойгу: «Система работает - как дизель в Заполярье».

- Согласен. А руководитель ведомства - это человек-функция. Такой ответ вас устраивает?

- Вот - не совсем...

- И, еще - свежий взгляд, он, конечно, присутствует. Я же - человек с другим опытом работы. По-другому смотрю на проблемы.

- Долго осваивались на новом «командном пункте»?

- Буквально месяц-полтора. Потом я себе сказал: все, стоп. Времени на перестройку и переналадку больше нет. Теперь, даже если что-то не устраивает, уже поздно, надо работать с имеющимися ресурсами. Теперь это моя ответственность, кто и как работает.

А основная стратегическая цель у нас – защита населения и территорий. Есть функции: предотвращение, спасение, помощь...

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. Фото: пресс-служба МЧС

«Самое страшное - взрыв в Магнитогорске»

- Евгений Николаевич, за эти полтора года, что вы возглавляете МЧС, много было сложных ситуаций?

- Уже есть что вспомнить. Самое страшное – это Магнитогорск.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек. 1 января спасатели нашли под обломками живого 11-месячного ребенка. Мальчик пролежал под завалом 35 часов при температуре -30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

- Вы надеялись найти живых при разборе завалов?

- Конечно, всегда хочется верить в лучшее, но надежды было мало. И когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил Президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Мороз минус 30, все засыпано. Скорее всего, живых нет». И то, что мы нашли Ваню – это просто чудо.

- А как президент отреагировал на сообщение?

- Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!

Между этими двумя снимками - около полутора месяцев. На первом - 1 января 2019-го, чудесное спасение Вани Фокина в Магнитогорске. На втором - 14 февраля того же года, мальчик на руках у мамы перед выпиской из московской больницы. Фото: МЧС, Иван МАКЕЕВ

- Вы следите за судьбой Вани?

- У нас все ведомство следит. Его навещают наши коллеги, те, кто непосредственно участвовал, кто услышал плач ребенка, кто достал и взял его на руки.

Не только я рассматриваю это, как чудо. Говоря о трагедии в Магнитогорске, хотел бы остановиться на одном моменте. На обвалившейся после взрыва стене дома свисали ободранные клочья обоев. И один из волонтеров, который помогал нам на площадке, оказался священнослужителем. Он обратил внимание на уцелевшую икону, висевшую на поврежденной стене практически над тем местом, где нашли ребенка. Это была икона Богородицы «Семистрельная», как принято считать в народе, ограждающая от «всякого зла», «дарующая благодать» и «смягчающая сердца».

Эту икону передали в Собор Вознесения Христова, в Магнитогорске.

- Вам самому в таких ситуациях страшно? Иосиф Кобзон ходил в «Норд-Ост» четыре раза. Он однажды мне сказал, что ему было всегда страшно.

- Я не погружен в этот ужас непосредственно. Давайте не сравнивать эти виды страха. Одно дело – зайти в театр с террористами, когда можешь погибнуть в любой момент. Другое дело – руководить спасательной операцией. Есть страх принятия сложных решений, в силу ограниченности во времени, но это несопоставимо с чувством риска при работе спасателей в экстремальных условиях.

«Такого наводнения в Тулуне не ожидали»

- А предотвращение чрезвычайных ситуаций, как мы поняли, для вас главное.

- Да.

Если говорить о природных стихиях, то на первом месте - это прогноз Росгидромета. Он собирает информацию о природных явлениях и на него возложена обязанность заблаговременно информировать МЧС и региональные власти о возможных стихийных бедствиях, а мы уже анализируем.

К примеру, Росгидромет сообщает нам о сильном ветре на Черноморском побережье. И мы понимаем, что, например, при таком ветре могут пострадать опоры электропередачи. Или мосты. Или железнодорожные пути. Мы, на основании этих прогнозов, строим свои модели развития обстановки с последующим их доведением до соответствующих министерств, ведомств, а по линии наших территориальных подразделении информируем органы местного самоуправления. Говорим, например, РЖД: планируйте перенаправление своих поездов.

Глава МЧС Евгений Зиничев в своем кабинете.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вам не кажется, что прогнозы Росгидромета не всегда точны? Наводнение в Тулуне Иркутской области было предсказано?

- Неожиданностью оказалась быстротечность и масштаб наводнения. Видите ли, Росгидромет, хоть и обладает разветвлённой сетью гидропостов, но их количество незначительно, а материальная база достаточно изношена. Это сказывается.

Первые прогнозные данные были достаточно поверхностные, мы изначально предполагали, что возможен подъем воды в реках за счет переувлажнения почвы, за счет осадков, но была ошибка в прогнозе объема осадков. Количество выпавших отличалось от предполагавшихся в 3 раза.

Надо понимать, есть дамбы, которые рассчитаны на определенный подъем воды. Дамба, построенная в Тулуне, была изначально рассчитана на больший подъем воды, чем это было при предыдущих подтоплениях. Поэтому прогнозы поначалу не вызывали беспокойства. Когда мы поняли, что обстановка серьезнее, в зону стихийного бедствия были направлены аэромобильные группировки. Силы перебрасывались, в том числе, из Тулы, из Красноярска.

На момент, когда уже произошли трагические события, силы и средства там были. Меня беспокоило, как проводилось оповещение населения. Я был в Тулуне и спрашивал жителей: вас предупреждали? Мне отвечали: да никто нас не предупреждал. Но в ходе множества разговоров с местными жителями стало понятно, что оповещение все-таки было. Просто-напросто люди не могли поверить в такой масштаб бедствия. Последний раз так значительно вода поднималась в 80-х годах. Вот поэтому дамбу и строили со значительным запасом.

Сначала люди просто наблюдали за происходящим. Все рассчитывали, что дамба устоит, вода уйдет. Но в этот раз воды оказалось намного больше. Всего погибло 26 человек. В основном взрослые мужчины.

«С экстрасенсами и гадалками не дружим»

- Какие-то закономерности в этой своей новой работе нашли?

- Я для себя сделал открытие, изучив статистику пожаров.

Наибольшее количество их у нас происходит по воскресеньям. Больше всего людей погибает по вторникам, а меньше всего – по средам. Мы развиваем свои IT-технологии. Есть желание загрузить это все в компьютер и проанализировать более основательно. Может, машина сделает какие-то расчеты.

Спасательные работы во время паводков. Фото: пресс-служба МЧС

- Экстрасенсов, гадалок привлекаете?

- Нет. У людей, которые рискуют жизнью, есть некие суеверия. Но это совсем из другой плоскости: в критической ситуации, борясь с обстоятельствами, ты цепляешься за все, когда у тебя не остается другой зацепки.

У меня самого нет предубеждений и суеверий. Но когда это касается других людей…

...Магнитогорск, поздний вечер. Приходит кто-то из местной администрации и говорит, что в городе есть экстрасенс, который предсказывает победы спортивным командам. По словам экстрасенса, в 23 часа может обрушиться стена здания. Не веря в это, без трех минут одиннадцать я даю команду покинуть площадку. Ну, так, на всякий случай. Для спокойствия спасателей. И люди на несколько минут вышли из зоны поиска, постояли, а потом пошли работать дальше.

- Вы перед взлетом не фотографируетесь?

- Нет. Но не потому, что боюсь.

- Вам что больше в работе помогает?

- Я всю жизнь служил. Мне понятно, как работает подобная система. Структура МЧС была грамотно выстроена до меня, Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Есть связи внутри, есть иерархия системы. Я – такой же ее элемент, как и все, но со своей функциональной задачей. Если система устойчива, то не имеет большого значения, кто будет министром.

- Ну, вы, товарищ генерал-полковник, - прямо вот умаляете своё значение!

- Может быть...

- ... Я был собкором по Забайкалью. Мы там пережили много ЧС. В том числе и разрушительное наводнение. Сейчас все это повторяется, как дежавю какое-то.

- К сожалению, мы пока не в силах управлять ни наводнениями, ни разрушительными ветрами.

- Но от людей зависит возможность избежать катастрофических последствий, минимизировать потери.

Вот в Ингушетии много лет подряд боролись с последствиями разлива рек. Вода подмывала дороги, что-то рушила. Из года в год тратили средства на ликвидацию последствий и выплату компенсаций. Но Юнус-Бек Евкуров (до недавнего времени глава Ингушетии, ныне - замминистра обороны России.- А.Г.) решил вопрос - соорудили дамбу. И всё, проблема была устранена. Я поставил задачу экономистам посчитать эффект от таких предупредительных мероприятий. Так вот, - рубль, вложенный в предупреждение, приносит 12 рублей экономического эффекта.

Тот же Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре не «утонули» во время разлива Амура только потому, что власти совместно с МЧС сработали на предупреждение: где-то укрепили старые дамбы, а где-то построили новые.

Кроме того, мы извлекли урок из событий в Тулуне и в этот раз использовали данные и прогноз не только Росгидромета. А обратились еще и к информации международных гидрометеослужб.

За две недели до начала масштабного наводнения прогноз по амурскому бассейну уже был неутешительным. Было принято решение забрать из Росрезерва наливные дамбы, усилить группировки наших сил. Всех губернаторов настроить на серьезную работу. Руководители Хабаровского края и Амурской области задачу отработали - так, как надо. И в этом регионе катастрофы удалось избежать.

- А есть катастрофы техногенные...

- Да. И тут от человека больше зависит.

Вот в прошлом году на Дальнем Востоке ветром повалило 30 километров столбов линии электропередачи. И ветер-то был незначительный для Дальнего Востока - 15 м/с. А столбы рухнули. Оказалось, там до сих пор стоят деревянные опоры, из 60-х годов. Так они при любом порыве ветра посыплются. Если бы мы изначально обладали информацией о ветхом состоянии системы, вовремя получили эту информацию, заложили бы ее в «неблагоприятную модель», - потребовали бы срочно укрепить опоры.

«Пьют меньше. Но - все равно много»

- По вашим же данным, число пожаров в стране значительно возросло...

- Давайте по аналогии: пока больному не поставлен точный диагноз, лечить его правильно невозможно. Вот для нас статистика - это как медицинский диагноз.

Когда мы знаем объективную картину, тогда можем прогнозировать, где у нас провалы, где нужно усилить работу. Поэтому мы провели корректировку системы учета происшествий.

До 1 января 2019 года были разделены такие понятия, как «пожары» и «возгорания». «Возгоранием» считали тот случай, когда якобы не возникало ущерба. Вот например сгорел сарай, собственника не нашли, заявление о возмещении материального ущерба никто не написал. А фактически, пожарная техника выдвигалась, горючее использовалось, пожарные работали. Это затраты, а, значит, и ущерб существует. И экологический ущерб присутствует. Поэтому, мы убрали понятие «возгорание». Теперь все случаи учитываются - как пожары. Конечно же, статистика количества пожаров увеличилась значительно, почти в четыре раза.

Ликвидация последствий наводнения в Тулуне. Фото: пресс-служба МЧС

Изменили мы и систему подсчета пострадавших на пожарах. Раньше человек, травмированный или получивший ожоги, считался живым, если его живым заносили в «Скорую помощь», даже если он через минуту мог скончаться. Сейчас погибшим на пожаре считается лицо, умершее в течение 30 дней после происшествия в результате полученных травм. На 12 ноября в прошлом году было потеряно 337 человек, в этом году – 336.

- Где больше всего возникает пожаров?

- У нас два региона – Сибирь, Дальний Восток - по количеству пожаров природного, техногенного характера вызывают особое беспокойство. На Северном Кавказе пожаров меньше всего.

Чаще всего объектами пожаров становятся жилые строения – 91 процент. Основные причины возгорания – неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электроприборов. И, как ни странно, в ХХI веке 16% пожаров возникает из-за печного отопления. Ну, и нельзя забывать о неосторожном обращении с огнем, в том числе - в состоянии алкогольного опьянения. Может быть, поэтому Кавказ с его нравами и обычаями занимает последнюю строчку по количеству пожаров.

- Самое страшное, что часто сообщают о гибели детей.

- В основном - это ребятишки из многодетных, социально неблагополучных семей. 69 процентов погибших из них – в возрасте до 7 лет. С этим мириться нельзя! Невозможно изменить ситуацию только усилиями государства, необходимо объединить усилия общества и каждого отдельного человека.

«Бизнес не кошмарим, проверок стало меньше»

- У бизнесменов - традиция: постоянно жаловаться на МЧС, на госпожнадзор. На давление со стороны этих структур...

- Жалоб стало меньше. Чтобы не быть голословным... За последние 7 лет, по сравнению с 2013 годом, общее количество проверок, плановых и внеплановых, снижено в 2,5 раза - с почти 600 тысяч до 240 тысяч.

- С одной стороны, вроде хорошо, что «кошмарить бизнес» стали меньше. С другой – памятны жуткие пожары с многочисленными жертвами: «Хромая лошадь», «Зимняя вишня»...

- Один сотрудник МЧС мне сказал еще в 2017-м году: с такими надзорными каникулами (по решению правительства бизнес на три года освобождается от проверок. - А.Г.) у нас «Хромые лошади» будут возникать на каждом шагу. Почему мы раньше проверяли арендаторов торговых мест, а не торговый центр целиком? Это же общая система оповещения, пожаротушения. Как можно магазинчик проверять отдельно от всего здания? Должно быть одно ответственное лицо, управляющая компания - если это большой торговый центр, - которая отвечает за пожарную безопасность.

Конечно, это нагрузка на покупателей – издержки на содержание. Но бизнес должен быть, в том числе, и социально ответственным, думать не только о своей прибыли.

- Бизнес пока не стал ответственным.

- У нас все мыслят в коротких временных категориях и быстрых денег. Здесь и сейчас. Быстро заработать, а дальше – будет, как будет. Многие не думает на среднесрочную, долгосрочную перспективу. Мы просим не жалеть деньги на превентивные мероприятия. Бизнес часто думает, а может ничего и не произойдет? А произойдет – нас здесь уже не будет. Примерно так люди часто рассуждают, но не думают о цене человеческой жизни.

- Родители рассказывали, что в советские времена инспектор Госпожнадзора был царем и богом на территории.

- Надзорная деятельность – это «коррупционноемкая деятельность». И в этом, действительно, есть определенные риски. У нас задача: исключить условия для совершения коррупционного преступления. Если они есть - условия, то всегда есть риск, например, дачи взятки. Если мы проводим надзорные мероприятия на объекте, - давайте, например, фиксировать это на видео.

- Видеорегистраторы в ГИБДД принесли свои плоды - сократились взятки.

- Камеры на трассах, с ними договориться невозможно. Уверен, что количество нарушений скоростного режима снизилось. Двойную сплошную разметку пересек - можно лишиться прав. Сотрудников ДПС стало реально меньше на дорогах. Не работают ни удостоверения, ни купюры. Так же и здесь надо поступать.

- А не стоит ли ввести в страхование и систему пожарного аудита?

- Абсолютно верно. Здесь вопрос - к страховым компаниям. Они в данном случае станут выполнять и часть нашей работы. Никто не будет страховать объект, который не готов, с точки зрения, пожарной безопасности.

- Не хотите обратиться в Госдуму, к страховому сообществу для разработки механизма?

- Мы рассматриваем такую возможность, но здесь в большей степени заинтересованы должны быть сами собственники.

- В США, к примеру, во время ЧС государство, фактически, не несет расходов на компенсации. Все решают страховые компании. И это логично, так было в дореволюционной России и в советское время.

«О кадрах и зарплате у нас болит душа...»

- А кадры? Большие потребовались усилия, чтобы поднять зарплату работникам?

- Над этим работали в течение года с Минфином.

- Насколько выросла зарплата?

- Было в среднем 16 тысяч, увеличили до 24-х. А в следующем году будет 32 тысячи. Кроме того, мы работаем над изменением подхода к оплате труда сотрудников.

Глава МЧС Евгений Зиничев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОВЕТ ОТ ГЛАВЫ МЧС

«Если ситуация чрезвычайная - голову не теряйте»

- Как-то у меня был Айсен Сергеевич Николаев, глава Якутии. Он сказал: сейчас у нас паводок, потом загоримся, а потом опять начнем замерзать. Они находятся в ЧС почти круглый год. Как и многие регионы нашей огромной страны.

Так и мы, живем в ЧС круглый год. Мы отвечаем за все. Пожары потушили - наступила зима. Теперь самое важное – чтобы население не замерзло. В том числе, потому, что, например, нет топлива в котельных. И это характерно для одних и тех же субъектов.

В прошлом году были бодрые доклады из регионов, что все в порядке. А мы сделали фотофиксацию: лежит кучка угля, которого и на сутки не хватит. Постоянно живут в авральном режиме. Что мешает заготовить топливо летом? Где средства, которые были выделены на это?

- А само-то МЧС к зиме подготовилось как следует?

- В этом году привели в соответствие комплектование спецтехникой: сколько единиц списали – столько же и закупили новой. Если техника ржавеет, но продолжает числиться - кому мы хотим показать, что у нас все хорошо?

- А теперь – все хорошо?

- Реальная картина обеспеченности техникой по стране - 50 с небольшим процентов. Так что – не все хорошо.

- Можете поделиться прогнозами, каких стихийных бедствий следует ожидать в следующем году? В России, а также - за рубежом. Ваши советы и рекомендации нашим гражданам, выезжающим за границу - в командировки, на отдых...

- Мы должны признать, что частота и масштабы ЧС как у нас, так и в мире, по данным РАН, с 80-х годов увеличилась в 4 раза, а ущерб от них возрос более чем в 6 раз. И причина не только в глобальном потеплении, скорее - это следствие. Проявления природных катаклизмов с каждым годом становятся все более агрессивными. Возможно, это характерно при смене природных циклов, однако, в силу краткосрочности истории метеонаблюдений, нам трудно ответить на этот вопрос. Поэтому, давать долгосрочные прогнозы - неблагодарное дело.

Все чаще и чаще в ходе выездов на ЧС нам приходится слышать, что таких разрушительных последствий раньше не было. Единственное могу сказать: нужно быть всегда готовым к чрезвычайной ситуации и вести себя – соответственно, не теряя головы. И помнить, что «безопасность начинается с тебя»!

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