Я готов «походить ножками-ручками»: военкор "КП" Александр Коц попросил Зеленского пустить его на Украину

Ради этих слов президента Украины, конечно, стоило до двух ночи смотреть трансляцию саммита «нормандской четверки.

«Вы приезжайте, я вам лично покажу, - по-русски обратился он к российской журналистке, когда речь пошла о жизни простых людей в зоне конфликта на востоке незалежной. - Только чтобы реально. Не так, как ваши. Там товарищ Соловьев весело рассказывает в Москве, что происходит. Я всегда говорю, а вы приезжайте, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748779" frameborder="0"></iframe> "Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину.

Можно подумать, сами вы, Владимир Александрович, предпочитаете исключительно вышиванки, шаровары да сапьянцы на босу ногу. Но то, что темными киевскими вечерами вы смотрите запрещенное российское телевидение, не может не вызывать легкого оптимизма. Озадачивает только ваши либо наивность, либо неведение, либо лукавство. Неужели вы не знаете, как в вашей стране относятся к российским журналистам? Как заливали их «черемухой» из газовых баллончиков, как сажали в яму на аэродроме в Краматорске, как разбивали барабанные перепонки на допросах, как гурьбой сдавали в СБУ...

Я вам расскажу, на какие ухищрения нам приходилось идти, чтобы попасть на Украину, когда журналистам из России просто закрыли границу. Как в прошлом веселый и главное - находчивый, вы оцените. Чтобы пересечь границу, необходимы были безупречная легенда и казачья смекалка. Однажды добираться до Донецка я решил через Киев. Приглашение мне состряпал редакционный художник. Киево-Могилянская бизнес школа имела честь пригласить меня на ознакомительные двухдневные курсы MBA, расписываясь в своем почтении и ожидании скорейшей встречи.

Об этих курсах я вычитал на сайте КМБШ, взяв билет туда-обратно и забронировав дорогой отель. Взглянув на творение художника, я решил зацементировать свою легенду я звонком в Киев. И спустя 10 минут разговора мое имя было в списках слушателей. На том конце провода с пониманием отнеслись к моим опасениям по поводу пересечения границы. И дали телефон, по которому пограничник мог бы убедиться, что я еду в Киев обучаться бизнесу.

- А шо, в Москве таких курсов нет? - прищурившись оглядывал меня пограничник в аэропорту «Борисполь».

Строгий костюм, блестящие туфли (не «Бриони»), черное замшевое пальто с бордовой подкладкой, манерный чемодан, позаимствованный у товарища. Ничто не выдавало во мне военкора. Если бы, конечно, основательно не полезли в мой багаж. В трусы была замотана редакционная «ксива», фотоаппарат по частям разбросан между футболками и носками. Броник с каской я предусмотрительно брать не стал.

- Так вы цену сравните, - я был готов к такому вопросу. - У вас в шесть раз дешевле. Пограничник ухмыльнулся, пробежал глазами по липовому приглашению, уважительно покачал головой над гостиничной броню с пятью звездами: «Ласкаво просимо!».

В следующий раз на Донбасс я пробирался на поезде, взяв билеты до Бердянска и путевку в местный санаторий. Легенда была идеальна, о лечении желудка я мог бы рассказывать часами. Если бы не ориентировка СБУ с моим именем, разосланная по всем пунктам пропуска. С поезда меня сняли, вручив постановление о запрете на въезд на пять лет. Стоя на перроне, я провожал глазами вагон с напарником, которого в ориентировке не было. Через неделю мы встретились в Донецке. Я все-таки пролез через границу. Работа такая у журналиста, преодолевать препятствия. И за годы работы в различных неспокойных точках на карте планеты я не предполагал, что с такими препятствиями придется столкнуться в центре Европы.

В мае этого года мой запрет на въезд на Украину истек. Я не знаю, был ли он продлен, но осталось еще одно маленькое обстоятельство, стоящее на моем пути в Киев. В июне 2014 года я и несколько моих коллег были объявлены в розыск в вашей стране, Владимир Александрович, - по статье «терроризм» как пособники «сепаратистов» (на «Миротворце» меня, к слову, повысили до сотрудника ФСБ). Может вы похлопочете за меня перед Бакановым (глава СБУ - ред.). И я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Я ведь тоже готов «ножками-ручками-глазками». Только не в четырех стенах по надуманному обвинению, как это было с Вышинским - при прежнем режиме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Детей будут штрафовать за русский язык

Отвечая на вопрос российского журналиста, Владимир Зеленский заверил, что никто никому на Украине не запрещает пользоваться русским языком. На следующий день его слова опровергла языковой омбудсмен незалежной Татьяна Монахова, в народе - «шпрехенфюрер».

- Если человек предстает перед государством как гражданин и обращается к государству: защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу, то тут государство требует использования государственного языка.

То есть, звоните вы в полицию ил скорую - убивают, умираю - а вам и отвечают: «Язык выучите - обращайтесь». Это в лучшем случае. А так еще и оштрафуют на 500 долларов.

А как быть с детскими кружками, допустим, в Киеве? В столице они практически все - русскоязычные.

- По умолчанию должен быть украинский язык, - отрезала «шпрехенфюрер». - Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф.

За украинизацию взялись не по-детски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749129" frameborder="0"></iframe> Про СБУ и Бриони. Ответ Александра Коца Владимиру Зеленскому.Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину и своими глазами посмотреть что там происходит. Шутка была брошена в сторону Владимира Соловьева - мол, вы тут туфельки «Бриони» не запачкаете. Правда не упомянул Зеленский о том, что Соловьеву запрещен въезд на Украину, впрочем как и многим другим российским журналистам. Среди которых наш специальный корреспондент Александр Коц. И Александру есть что ответить Зеленскому. А Вы бы что ответили нынешнему президенту Украины?

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