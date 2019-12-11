Вредные привычки в законе: россиянам разрешат дымить в аэропортах и пить пиво на стадионах

Вредные привычки возвращаются, причем на законных правах. Курилки, которые исчезли из российских аэропортов в 2013 году, скоро, похоже, оборудуют снова. Соответствующий законопроект прошел уже два чтения в Госдуме. Под напором коллег из нижней палаты парламента сдался и профильный комитет Совета Федерации.

- Мы этот законопроект поддержим, - заявил председатель комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский. - С учетом готовящегося предложения приравнять к обычным электронные сигареты и вейпы с точки зрения ограничений на потребление и продажу, новая регуляторная политика принесет пользы неизмеримо больше, чем этот небольшой шаг назад.

Так что, возможно, уже в 2020-м можно будет скоротать время до посадки за сигареткой в специальных помещения «стерильной зоны» аэропорта, то есть уже после всех досмотров.

Дальше — больше. Депутаты предлагают вернуть пиво на стадионы. В 2005 году пенный напиток и его рекламу на спортивных объектах запретили. Но фанатская «партия» сумела доказать народным избранникам, что на трезвую голову российский футбол смотреть невозможно. Так что реабилитирующий алкогольный напиток закон вот-вот ляжет на стол депутатам. Цель, кстати, благая — деньги, вырученные от болельщиков, пойдут на развитие детского спорта.

Эксперты, правда, ставят эту инициативу под сомнение.

- Потребление пива ни на один миллиграмм не вырастет, объемы продаж не прибавятся - ту же дозу болельщики выпьют и после матча, - объясняет руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Однозначно это будет стимулировать драки возбужденных фанатов. И ЧМ-2018 — вовсе не пример. Он проходил в самых крупных городах, на больших стадионах. Публика, среди которой половина иностранцев, была респектабельная. А представьте провинциальный городок, где зрителей еще пивом напоят! Да, в Европе пьют на матчах, но они и живут по-другому. Давайте стремиться не к равенству прав болельщиков, а к европейским зарплатам.