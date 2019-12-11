Протестируйте себя: назовите имя своего муниципального депутата

Каковы перспективы гражданского, правового и патриотического просвещения в нашей стране?

Эти вопросы были в центре внимания участников круглого стола «Экзамен для гражданского общества», который недавно состоялся в редакции газеты «Комсомольская правда»

Основной тезис, вокруг которого происходило обсуждение, - уровень гражданского самосознания в России оставляет желать лучшего.

До сих пор от россиян можно слышать:"Нам нужен царь." Но, по мнению собравшихся политологов, философов, общественных деятелей, ученых - подобные сентенции возникают из-за незнания Конституции страны, которая многие вопросы регулирует, но просто граждане об этом не подозревают и не умеют воспользоваться нужными и вполне рабочими механизмами.

Между тем, именно Конституция могла бы стать объединяющим началом для консолидации демократического общества в России.

Координатор проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев специально отметил, что не стоит разделять понятия "гражданственность" и "патриотизм", а "патриотизм" это не негодяйство, как некоторые думают теперь.

Еще Пушкин, который "наше все", писал:" Сколько раз я имел претензии к Отечеству, но я никогда не переставал его любить."

Координатор проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев

Более того, как кто-то уже из наших современников, выступая на радио заявил: если не любишь грязь, тупость, хамство и невежество — это не значит, что ты не любишь Россию. Не любят Россию как раз те, кто считает это ее неотъемлемой частью.

Словом, тема наболела.

Повышаем уровень гражданственности!

Первый «Гражданский экзамен» состоится 12 декабря 2019 года на специально разработанной для этой цели онлайн-платформе. Начнется на Чукотке и прокатится пробным шаром по всей стране.

В нем по замыслу организаторов примут участие 200 тысяч человек - школьников, студентов, активистов политических партий и общественных организаций. Предполагается, что в будущем году инициативу повторят, а количество участников к тому времени существенно подрастет. Вместе с гражданским самосознанием. Количество добровольно заявившихся на прохождение экзамена - тоже своеобразный показатель роста самосознания в обществе.

Проект в целом рассчитан на молодежь, на повышение ее гражданского и патриотического самосознания, чтобы общество состояло из зрелых и небезразличных к тому, что происходит вокруг и с ними, граждан.

Андрей Петров, советник министра просвещения Российской Федерации, один из участников круглого стола пояснил:"Этот проект важен, чтобы молодежь понимала, как устроено наше общество. Чтобы молодые люди знали, куда можно обращаться по тем или иным вопросам; какие права и обязанности у них есть; где можно получить помощь или поддержку в тех или иных случаях, какие законные рычаги воздействия можно использовать себе и другим на пользу; чтобы они осознали, что многое зависит от них самих."

Леонид Поляков — профессор НИУ ВШЭ, член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации

Леонид Поляков — профессор НИУ ВШЭ, член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, председатель «Экзаменационной комиссии» поддержал собеседника: "Если человек не начнет изъявлять свою волю, свою гражданскую позицию, что будет происходить с его жизнью, с жизнью и развитием этой страны? Что уже происходит прямо сейчас? Данный проект заинтересовал меня сразу как возможность поговорить с соотечественниками на важнейшую тему, как способ их глобального просвещения и информирования. Сейчас спроси любого: назовите имя вашего муниципального депутата - вряд ли кто ответит. А ведь именно от этих людей в 90% зависит решение большинства возникающих по жизни вопросов. Кроме того как известно, общество держится и способно функционировать благодаря общественному договору - Конституции. Но можно ли похвастаться, что россияне ее знают? Можно ли сказать, что они относятся к ней с уважением? Ответ, скорее всего, будет отрицательным. А если человек не знает Конституции своей страны, то он фактически не является гражданином своей страны. И сколько тогда у нас останется граждан? Поэтому задачу данного мероприятия вижу в том, чтобы дать людям добровольно проверить свои компетенции в области знания законов и права."

Владимир Левкин, певец, композитор, общественный деятель, тоже подчеркнул особую просветительскую и обучающую значимость проекта. "Молодежи легче зайти в соцсеть и попросить денег, но она зачастую не умеет самостоятельно обеспечить себе условия существования, не знает, в какую дверь каких общественных институтов постучаться, чтобы добиться тех или иных целей. До новых поколений нужно донести простую мысль: знание закона реально может пригодиться в жизни, это можно применить себе во благо," - прокомментировал певец.

Владимир Левкин, певец, композитор, общественный деятель

Кто зачинщик? Кто в комиссии?

В работе круглого стола приняли участие партнеры проекта «Гражданский экзамен», члены «Экзаменационной комиссии» и команды проекта «Гражданский экзамен»: Владимир Левкин – певец, композитор, общественный деятель; Андрей Петров – советник министра просвещения Российской Федерации; Леонид Поляков — профессор НИУ ВШЭ, член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации, председатель «Экзаменационной комиссии»; Олег Шабров – профессор МГУ, президент Академии политической науки; Павел Шашкин – политолог, доцент РАНХиГС; Евгений Гикавый – политолог; Олег Гадючкин – политолог; Елена Иванютенко – руководитель Воронежского регионального отделения МОФ «Вознесение»; Полина Яковлева – политолог; Алексей Короткевич – предприниматель, общественный деятель, сокоординатор проекта «Гражданский экзамен»; Сергей Волобуев – философ, политолог, координатор проекта «Гражданский экзамен».