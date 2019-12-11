2019-12-11T16:26:10+03:00
Экономика

Депутаты решили, когда можно отбирать квартиры, купленные незаконно

Госдума приняла закон о защите прав добросовестных приобретателей
Влад СМЕРТИН
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Если при покупке жилья гражданин не знал о его криминальном прошлом, он признается добросовестным приобретателемЕсли при покупке жилья гражданин не знал о его криминальном прошлом, он признается добросовестным приобретателемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Страшный сон любого, кто когда-либо покупал квартиру: ты заезжаешь, делаешь ремонт, обставляешь комнаты, живешь себе спокойно, а потом появляется настоящий хозяин этой квартиры и доказывает, что ее тебе продали без его ведома и вообще незаконно. Для некоторых это уже стало реальностью — только за первые шесть месяцев 2019-го в стране рассмотрели без малого тысячу исков об истребовании жилого имущества из чужого незаконного владения.

Все это результат работы мошенников, орудующих на рынке жилья. Продает квартиру тот, кто не имеет законного права этого делать, часто речь идет о целой цепочки продаж одной и той же недвижимости.

- В результате этих схем человек, купивший такую квартиру, оказывается у разбитого корыта, на улице без всяких компенсаций, - сказал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Ведь государство должно защитить человека, чье жилье увели мошенники.

Теперь будет поддержка и тем, кто по незнанию незаконно купил квартиру. С 1 января 2020-го вступит в силу закон о защите добросовестных приобретателей жилья.

- Если при покупке жилья гражданин не знал о его криминальном прошлом, он признается добросовестным приобретателем, - объяснил Крашенинников.

Это не просто красивый статус. Такой человек сможет получить компенсации за потраченные на покупку средства. Он сам будет выбирать, считать ли размер выплаты по кадастровой, или по рыночной стоимости жилья. В принципе, стать законным приобретателем в спорных случаях можно было и раньше. Но доказать свои благие намерения должен был сам человек, а сделать это непросто. Теперь же всех покупателей квартир по умолчанию считают благонадежными, и уже истцам придется доказывать их злой умысел.

Важно, что принятый Госдумой в третьем чтении закон будет иметь обратную силу. То есть воспользоваться им смогут те, кто уже вынужден был вернуть квартиры, оказавшиеся вне закона. Жилье у порядочного покупателя не смогут отобрать, если оно у него в собственности больше трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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