Рэпер Птаха — о Донбассе и Крыме: Я бы вообще всю территорию Совка вернул

Рэпер Птаха призвал вернуть России «всю территорию Совка» [бывшего СССР], включая, прежде всего, не только Крым, но и Донбасс. Об этом 38-летний исполнитель (настоящее имя — Давид Нуриев) сообщил в интервью колумнисту «КП» Диане Кади для её независимого видеопроекта «KaDi»:

— Я приехал в Донецк во время войны, — вспоминает Птаха о событиях лета 2014 года. — На улицах лежали собаки, а людей не было практически. Но я приехал туда с концертом — одним из первых. Приехал посмотреть, правду ли говорят [о ситуации в Донбассе]. Общался с людьми, разговаривал с бабушками. Я тебе могу сказать: то, что происходит [в регионе] сейчас, неизбежно было. Потому что там всё-таки больше русскоязычные живут.

Основываясь на личных впечатлениях, рэп-исполнитель назвал причины конфликта между Киевом и Юго-Востоком Украины:

— Возможно, [событий 2014 года] не было бы, если бы не было обещаний, что сейчас приедут поезда с «Правым сектором» [боевиками запрещённой в РФ организации украинских националистов — ред.], будут вырезать и убивать людей. Возможно, этого не было бы без сжигания 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе. Виноваты те, кто пришли к власти [на волне майдана-2014] и проморгали. Потому что пришли к власти глупцы. Только при глупцах начинается внутренняя гражданская война.

Комментируя внутрироссийские споры, как же теперь поступать с непризнанными республиками Донбасса, Птаха заявил:

— Я бы всю территорию Совка вернул, — а на уточняющий вопрос, что такая точка зрения среди «творческой интеллигенции» считается маргинальной, ответил: — Я не пытаюсь быть [носителем] популярных мнений — говорю, что думаю.

Также рэп-исполнитель затронул ещё один спорный для некоторых вопрос — крымский:

— Мы получили территорию, землю, которая испокон веков была всё-таки здесь, в России. «Крым наш»? Те, кто живёт в Крыму — они могут так сказать. Крым — крымчан. Кусок земли присоединился к нашей стране. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Но я понимаю: если бы не был Крым наш, там сейчас стоял бы флот НАТО. Я знаю это не только из СМИ — общаюсь с людьми. У меня многие друзья в этом участвовали, в «зелёных человечках» были, — сообщил Птаха, имея в виду участников операции по воссоединению полуострова с Россией пять лет назад.

И, резюмируя, напомнил о реальных достижениях страны: «Оппозиция должна быть объективной. Не всё плохо. Армию восстановили. Санкции не санкции — но двигаемся куда-то, вроде».