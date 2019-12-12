«Умножая таланты»: Омский НПЗ поддержал ежегодный интеллектуальный турнир для школьников

Омские школьники сразились в интеллектуальном турнире для старшеклассников «Умножая таланты». Организатором регионального отборочного тура всероссийского конкурса стал Омский нефтеперерабатывающий завод. Образовательный турнир для учащихся 8-11-х классов ежегодно проводится в рамках социальной программы «Родные города».

В этом году число участников отборочного этапа в Омске выросло более чем вдвое: попробовать свои силы в битве умов решили 875 старшеклассников. Во время дистанционного этапа ребята написали эссе и выполнили задания по физике, химии и IT-технологиям от экспертов «Газпром нефти» и образовательного центра «Сириус», ставшего в этом году партнером конкурса. Школьники, написавшие лучшие работы, защитили свои исследовательские проекты перед экспертным жюри и вышли в федеральный тур конкурса. В состав жюри вошли специалисты Омского НПЗ, ОмГТУ и администрации Омска.

Финал турнира «Умножая таланты» пройдет в Сочи в образовательном центре «Сириус». Ребята, занявшие призовые места, смогут получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ. Это даст им конкурентное преимущество при поступлении в вузы, являющиеся партнерами турнира.

- Благодаря современным технологиям наше предприятие развивается, становясь эффективней, экологичней, производительней. И работать должны заинтересованные в собственном развитии и подготовленные сотрудники, - подчеркнул заместитель генерального директора по персоналу Омского НПЗ Олег Шайтан. - Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» является одним из элементов этой комплексной подготовки, шагом в профессию для школьников. Развивая интерес молодежи к нефтеперерабатывающей отрасли мы создаем будущее и для нашего предприятия, и для региона, в котором выучатся и останутся работать юные ученые, участники турнира.