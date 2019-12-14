Лучшие фильмы 2019 года: рейтинг топ-10 по версии кинообозревателя «КП» Стаса Тыркина

В эту десятку я включил ленты разных форматов, жанров и стран — европейские и голливудские, коммерческие и имевшие большой фестивальный успех, широкоизвестные и незаслуженно потерявшиеся, снятые для кино и для телевидения. Их можно посмотреть (или пересмотреть) во время новогодних каникул.

«Джокер» (США)

Режиссер - Тодд Филлипс

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро

Выигравшая венецианского «Золотого льва» психологическая драма лишь прикидывается комиксом. «Джокер» обнуляет историю самого знаменитого комиксового злодея, помещая ее совсем в некомиксовый контекст. Это контекст ежедневного сумасшествия большого города, полной и глухой «атомизации» не вписывающейся в мейнстрим личности, человеконенавистнической риторики уже ничего не стесняющихся политиков и выплёскивающихся на улицы протестов. Хоакин Феникс превратил себя для этой роли в изломанный скелет, он сыграл Джокера несчастным психопатом, чей истерический смех - проявление его душевной болезни. Перед нами явный претендент, и скорее всего один из победителей «Оскара»-2020.

Джокер - финальный трейлер.

«Однажды в Голливуде» (США)

Режиссер - Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби

Может быть, лучший фильм Тарантино после «Криминального чтива». С тех пор Тарантино, как настоящий классик, стал чувствовать себя Богом, способным переписать историю - даже историю Второй мировой войны. Новый фильм представляет собой «альтернативную версию» событий вокруг убийства актрисы Шэрон Тейт бандой маньяка Мэнсона и отвечает на вопрос, который Тарантино задавали не один миллион раз: провоцирует ли кино насилие в реальной жизни? Ответ на него Тарантино дает, как ни странно, скорее положительный.

Однажды в Голливуде Русский трейлер (2019).

«Ирландец» (США)

Режиссер - Мартин Скорсезе

В ролях: Роберт ДеНиро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель

Гангстерский эпос продолжительностью в три с половиной часа и стоимостью в оглушительные 175 миллионов долларов - не просто великолепно рассказанная история реального гангстера Фрэнка Ширана, в течение всей жизни работавшего на итальянскую мафию и замешанного в десятках убийств. Не просто исследование роли мафии в политическом и экономическом устройстве Америки. Не просто развитие и завершение темы, закрепленной за Скорсезе после «Славных парней» и «Казино». Это манифест великого режиссера, отказывающегося играть по правилам «прекрасного нового мира». В «Ирландце» он возвращается к актерам, вместе с которыми сделал свое лучшее кино. Старый мастер продлевает творческую жизнь лучшим актерам ХХ века, и попробуйте сказать, что эмансипация стариков менее важна, чем эмансипация женщин.

Ирландец Русский трейлер #2 (2019).

«Брачная история» (США)

Режиссер - Ной Баумбах

В ролях: Адам Драйвер, Скарлет Йохансон, Лора Дерн

На самом деле это история не столько брака, сколько развода прекрасной нью-йоркской пары. Фильм выстроен и сыгран так, что «химия» между персонажами очевидна, как и их чувства. Но героине припало развестись, ибо муж не видит ее в качестве отдельной творческой единицы. Явно дорогие друг другу люди проходят через судебно-адвокатский абсурд и ад. Баумбах явно заступил на место ещё функционирующего Вуди Аллена. Все вроде бы то же самое: нервические творческие мужья и жены, их браки и разводы, мужское осторожно выступающее против женского, Нью-Йорк в сдержанной оппозиции Лос-Анджелесу. Но всему этому кругу вопросов, для кого-то весьма мелкотравчатых, он придает современный нерв и дыхание.

Брачная История - трейлер.

«Чернобыль»

Режиссер - Йохан Рэнк

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон

Уровень популярности этого угрюмого телефильма, озвученного исландской авангардной музыкой, с некрасивыми немолодыми героями, по пол-серии рассказывающими о работе атомной станции, зашкаливает, как приборы АЭС, и в итоге превзошел рейтинг «Игры престолов». Подобный успех можно объяснить внезапным любопытством публики к информации, которая на самом деле мало кому интересна - пока ее как следует ни разжуют и ни положат в рот. Тематическая новизна здесь помножена на беспрецедентную для западного кино аутентичность в проработке советской среды, часто недоступной и кино российскому. Вообще тема губительного влияния на окружающий мир невероятно актуальна сегодня, когда все «цивилизованное человечество» наконец-то задумалось о реальной экологической катастрофе. Фильм как-то очень «правильно» лёг на текущие апокалиптические настроения - в то время, как мир к ним только еще готовится, СССР, как истинный пионер, уже прошел через эти жуткие испытания.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

«Паразиты» (Южная Корея)

Режиссер - Пон Джун-хо

В ролях: Сон Кан-хо, Сон-Гён Ли

Фильм, удостоенный золота Каннского фестиваля, поначалу кажется непритязательной комедией положений с валом сюжетных натяжек. Однако не зря один из героев в каждой непонятной ситуации говорит: «Это очень метафорично». Метафорой оборачивается и сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом - только для того, чтобы обнаружить, что у богатых тоже есть свой подвал, выбраться из которого практически невозможно. Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы.

Паразиты Русский трейлер (2019).

«Извините, мы вас не застали» (Великобритания)

Режиссер - Кен Лоуч

В ролях: Крис Хитченс, Дэбби Ханивуд

Дважды лауреату «Золотой пальмовой ветви» Лоучу в его 82 года не занимать энергии и настоящего, не показушного человеколюбия. Герои нового фильма - шофер почтовой компании, вынужденный согласиться на ее драконовские условия, в надежде купить, наконец, собственное жилье, и его жена, работница социальной службы. Бьются как рыбы об лед, работают по 14 часов в день, он - развозя посылки, она - подтирая зады старухам и отчищая со стен размазанные ими экскременты. Дети, как водится, добавляют проблем: умный сын не понимает, что живущих на грани нервного срыва, доведенных до ручки текущими экономическими условиями родителей не стоит доставать сейчас его подростковым бунтом. Фильм Лоуча не брезгует толикой мелодраматизма, чтобы хоть немного утеплить нечеловеческий холод, на который обречен сейчас простой работающий человек.

Извините, мы вас не застали Русский трейлер (2019).

«Политик» (США)

Режиссеры - Райан Мерфи, Брэд Фалчук, Йен Бреннан

В ролях: Бен Платт, Гвинет Палтроу, Джессика Лэнг

Авторы самых крутых и актуальных сериалов эпохи выдали потрясающую сатиру на новейшие времена и зубастую критику сложившихся социальных трендов в форме … великолепной комедии о взрослении. Главный герой - старшеклассник, мечтающий в будущем стать Президентом США и прокладывающий себе тропу на выборах в президенты своей школы. Взяв за модель эту игру, авторы с блеском исследуют и механизм выборов (неважно какой масштаб), и тип человеческой личности, рвущейся к власти. Конечно, в этой игре нечего делать человеку без денег - герой является наследником многомиллионного состояния. Разумеется, ему нужна пиар-стратегия, чтобы морочить голову избирателям - и на него работает штат самых ярких одноклассников. Само собой, жизнь вносит коррективы в математически просчитанные планы - кто бы мог предположить, что выбранная в вице-президенты девушка не болеет раком, а симулирует его? Фильм иногда играет на незнакомой территории: чего стоит хотя бы то, что юный политик, у которого явно большое будущее на много сезонов, отнюдь не является отрицательным персонажем!

Политик (1 сезон) Русский трейлер (2019).

«Дылда» (Россия)

Режиссёр - Кантемир Балагов

В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова

В пору нетрезвых выкриков «Можем повторить» и победных блокбастеров про танки, снаряды и пули, 27-летний Балагов выступил против течения, наотрез отказавшись популяризировать войну. Она - главная героиня этой драмы, представленная лишь отраженным светом. Уже закончившись, она продолжает уродовать и без того непростые отношения между людьми - даже теми, кто находится вроде бы по одну сторону. Фильм выбран представлять Россию на «Оскарах».

Дылда Трейлер (2019).

«Верность» (Россия)

Режиссёр - Нигина Сайфуллаева

В ролях: Александр Паль, Евгения Громова

«Верность» - редкий пример отечественной эротической драмы, причём довольно бесстрашный для наших закомплексованных широт. Главная героиня, неудовлетворённая сексуальной жизнью с мужем, использует лазейку его «неверности» для того, чтобы открыть в себе нимфоманку, дремавшую в скромной благообразной упаковке акушера-гинеколога. Сайфуллаева отлично ставит эротические сцены - так реалистично и откровенно у нас этого практически никто не делает. Вообще это фильм, населенный живыми людьми с отлично функционирующими органами чувств (и всеми остальными органами), что большая редкость для современного кино - бесполого, стерильного, населённого ходячими схемами.

Трейлер к фильму Верность 2019 Россия.